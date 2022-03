Analyse du marché des modules de caméra, statut et perspectives commerciales 2022 – Toshiba Corporation, Sunny Optical Technology (Group) Company Limited, Cowell E Holdings Inc

Le dernier rapport sur le marché des modules de caméra fournit une évaluation détaillée de la verticale commerciale en question, ainsi qu’un bref aperçu des segments de l’industrie. Une estimation exceptionnellement réalisable du scénario actuel de l’industrie a été fournie dans l’étude, et la taille du marché des modules de caméra en ce qui concerne les revenus et le volume a également été mentionnée. En général, le rapport de recherche est une compilation de données clés concernant le paysage concurrentiel de cette verticale et les multiples régions où l’entreprise a réussi à établir sa position.

Le marché des modules de caméra était évalué à 34,81 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 59,68 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,56% au cours de la période de prévision (2021-2026)

Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/fabricants du marché. Les principaux fabricants couverts dans ce rapport : Toshiba Corporation, Sunny Optical Technology (Group) Company Limited, Cowell E Holdings Inc., Partron Co., Ltd., Lite-On Technology Corporation, Sharp Corporation, Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. ., LG Electronics Inc., STMicroelectronics NV, Chicony Electronics Co., Ltd.

Nouvelles et mises à jour

Janvier 2020 – Ams a lancé l’AS7350, un capteur de lumière ambiante spectrale (ALS) avancé pour les caméras de téléphones portables haut de gamme. Le nouveau capteur permet des images de haute qualité même dans des contrastes de couleurs extrêmes ou dans des conditions de source lumineuse non idéales/mixtes, permettant une photographie de qualité professionnelle à l’aide d’un appareil grand public.

Octobre 2019 – OmniVision Technologies a développé le plus petit module de caméra au niveau de la tranche au monde mesurant seulement 0,65 × 0,65 mm et 1,158 mm de haut. L’OVM6948 CameraCubeChip rend possible la production en série d’équipements d’imagerie médicale jetables. Ce module complet peut être intégré dans un cathéter ou un endoscope d’un diamètre aussi petit que 1,0 mm.

Aperçu du marché

Les fabricants de smartphones ont commencé à se concentrer sur la qualité de leurs appareils photo afin d’obtenir une plus grande différenciation des produits. Lors du Qualcomm Tech Summit à Hawaï (qui s’est tenu récemment en décembre 2019), Motorola a annoncé que ses smartphones 5G phares dotés de fonctionnalités avancées de caméra seraient lancés d’ici 2020. De plus, OnePlus a lancé OnePlus 7T en septembre 2019, qui comprend un module de caméra rond à la arrière avec trois caméras alignées horizontalement. La triple caméra à l’arrière se compose d’un capteur principal de 48 mégapixels rejoint par des caméras de 16 mégapixels et 12 mégapixels, qui peuvent enregistrer des vidéos grand angle ainsi que des vidéos au ralenti à 960 images par seconde.

L’essor de la conduite automatisée fait également place à une opportunité lucrative pour la croissance du marché étudié. Selon un NASDAQ, les voitures sans conducteur devraient dominer le marché d’ici 2030. Ainsi, ces investissements sont également susceptibles de fournir une plate-forme au marché étudié, pour se développer davantage dans le secteur automobile.

Un module de caméra est un capteur d’image intégré à un objectif, à une électronique de commande et à une interface, telle que CSI, Ethernet ou une signalisation différentielle basse tension brute. Un module de caméra est livré avec un prétraitement d’image, un progiciel (ou kit de développement logiciel – SDK) pour le fonctionnement et le contrôle du module, des API pour la programmation, tous les pilotes souhaités, une documentation complète et parfois même une assistance téléphonique. Ils sont utilisés pour des applications telles que les smartphones, les ordinateurs portables et d’autres applications industrielles, de santé et automobiles, etc. sont analysés dans le cadre de l’étude.

Segmentation du marché des modules de caméra :

Données de ventilation par type

CMOS

CCD

Données de répartition du module de caméra par application

Médical

Smartphone & Tablette

Automobile

Défense & Espace

Industriel & Sécurité

Électronique grand public

Analyse au niveau régional et national

Le rapport propose une analyse géographique exhaustive du marché mondial des modules de caméra, couvrant des régions importantes, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et le Japon. Il couvre également les pays (régions) clés, à savoir les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Taïwan, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Mexique, Brésil, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc.

Points stratégiques couverts dans la table des matières :

Le rapport se concentre sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Une analyse des matières premières en amont, des équipements et des consommateurs en aval est également réalisée. De plus, les tendances de développement de l’industrie Module de caméra et les canaux de marketing sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées.

L’étude de marché sur les modules de caméra comprend la description méthodique des différents facteurs tels que la croissance du marché et des informations détaillées sur les revenus, les développements technologiques, la production et les divers autres développements stratégiques des différentes sociétés. Les espaces régionaux des composants significatifs, y compris la capacité, le coût, le prix, la technologie, les fournitures, le profit et la concurrence sont analysés.

Analyse et stratégies du module de caméra Effectuez comme ci-dessous :

Le rapport éclaire l’essentiel des stratégies éprouvées et innovantes entreprises par les parties prenantes potentielles en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Les canaux de vente choisis (qui incluent le marketing direct et indirect) par les entreprises sont brièvement énumérés dans le rapport de marché Module de caméra.

Les distributeurs de ces produits et un aperçu des clients haut de gamme pour ceux-ci sont également inclus dans l’étude.

Le rapport inclut les forces motrices essentielles qui influencent le paysage de commercialisation du marché Module de caméra et leur impact sur l’échelle des revenus de cette sphère commerciale.

La demande croissante de produits dans les zones géographiques clés ainsi que les applications pivots et les domaines commerciaux potentiels sont également inclus dans le rapport sur le marché Module de caméra.

Remarque : Tous les rapports que nous listons ont suivi l’impact du COVID-19 sur le marché. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

