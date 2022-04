Perspectives mondiales du marché de la logistique numérique 2022 – IBM Corporation_, Advantech Corporation, Oracle Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung SDS)

Le rapport sur le marché de la logistique numérique fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et les opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions du marché pour 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète du Marché de la logistique numérique avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie de la logistique numérique et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Le marché de la logistique numérique devrait croître à un TCAC de 8,2 % en raison de l’adoption croissante de technologies avancées dans le cadre d’un effort constant pour réduire les coûts connexes au cours de la période de prévision 2022-2027.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la logistique numérique sont IBM Corporation_, Advantech Corporation, Oracle Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung SDS)_, DigiLogistics Technology Ltd, Hexaware Technologies Limited, Tech Mahindra Limited, JDA Software Pvt Ltd, UTI Worldwide Inc. .(Groupe DSV), SAP SE, Manhattan Associates Inc., HighJump Software Inc. (Korber AG)_, Groupe Vinculum

Nouvelles et mises à jour

– En juillet 2022 – Coyote Logistics a élargi son programme d’optimisation dynamique des itinéraires dans le sillage de la rationalisation des opérations logistiques. Avec une réduction supplémentaire de l’incertitude pour les transporteurs, cela a maximisé l’efficacité des flottes via la plateforme. Il offre une cohérence de charge – temps de chargement et de déchargement moyens, coût du marché, tranches de mile par heure par région, ville d’origine._

– En mai 2022 – Oracle et Uber Freight se sont associés pour intégrer les devis en temps réel de ce dernier à son Oracle Transportation Management Cloud. Cela offre à l’entreprise une extension de ses devis précédents s’approvisionnant auprès de Loadsmart et annonce son intention de s’approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs.

Aperçu du marché

La logistique numérique garantit une visibilité de bout en bout sur plusieurs fonctions, telles que l’inventaire, les commandes et les expéditions. Une telle visibilité conduit à une réduction des niveaux d’inventaire à l’échelle du réseau en augmentant dynamiquement le temps de réponse aux événements logistiques. La tendance à la numérisation a ouvert la voie aux nouvelles applications logistiques de qualité chaîne d’approvisionnement. Il a été développé en tant qu’intégration pour les principaux systèmes de gestion d’entrepôt et de transport afin de permettre des modèles de processus efficaces._

– Cette convergence de la logistique et de la technologie, ainsi que des solutions collaboratives basées sur le cloud, ont conduit à la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Au fur et à mesure que les technologies et les outils d’analyse de données évoluent, plusieurs entreprises de logistique commenceront à adopter de nouvelles techniques pour analyser les tarifs de fret et ajuster le calendrier des contrats et la durée de la période afin de minimiser les risques. _

– Alors que du côté des fournisseurs, Samsung SDS a proposé Cello, une plate-forme logistique basée sur des technologies avancées, telles que l’Internet des objets (IoT), le big data, l’IA et la blockchain, pour prendre en charge l’analyse et la prévision intelligentes sur des lignes similaires. De même, plusieurs fournisseurs du marché étudié ont activement lancé des offres sur les systèmes de suivi et la gestion des commandes. _

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux enseignements du rapport sur la logistique numérique

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché Logistique numérique – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché de la logistique numérique, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour la logistique numérique

