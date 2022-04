Dernières tendances, demandes et avancées du marché des oscillateurs à cristal de quartz 2022- Miyazaki Epson Corporation, Nihon Dempa Kogyo (NDK) Co., LTD., Oscilloquartz

Le rapport sur le marché des oscillateurs à quartz fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète de le marché des oscillateurs à quartz avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie des oscillateurs à quartz et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Le marché des oscillateurs à quartz devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision 2022-2027

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des oscillateurs à quartz sont Ê- Miyazaki Epson Corporation, Nihon Dempa Kogyo (NDK) Co., LTD., Oscilloquartz (ADVA), Murata Manufacturing, Daishinku Corp.(KDS), Rakon Ltd., River Eletec Corp., Vectron International (Microsemi Corp.), Siward Crystal Technology, Hosonic Electronic, Microchip Technology Incorporated

Nouvelles et mises à jour

– Octobre 2019 – Q-Tech Corporation a présenté les séries QT723 et QT735 d’oscillateurs à cristal qualifiés pour l’espace, offrant aux concepteurs de satellites et d’engins spatiaux les plus petits boîtiers à montage en surface. Ces oscillateurs en orbite terrestre basse (LEO) sont des rayonnements d’ionisation à dose totale de 50 kRad (Si), résistants aux chocs élevés (20 000 g) et blindés selon MIL-PRF-55310, niveau B avec PIND.

– Mai 2019 – Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. a développé un oscillateur à cristal (XO) très fiable qui résiste aux vibrations et aux chocs sévères et qui est très résistant aux radiations dans l’environnement spatial en tant qu’électronique spatiale montée sur des satellites et des fusées.

Aperçu du marché

Les oscillateurs sont un circuit électronique utilisé pour générer un signal électrique d’une fréquence particulière en utilisant la résonance mécanique du cristal vibrant (matériau piézoélectrique). Bien qu’il existe différents types de résonateurs piézoélectriques, le cristal de quartz est généralement utilisé dans ce type d’oscillateurs. Ainsi, ces circuits électroniques oscillateurs sont appelés oscillateurs à quartz dans le marché étudié.

– La demande croissante de commodité entraîne l’application d’interconnexions sans fil, comme l’entrée sans clé à distance. Les dispositifs à cristal, tels que les unités à cristal de quartz et les oscillateurs à cristal, ont une grande stabilité face aux changements environnementaux. Par conséquent, ils sont utilisés comme dispositifs de contrôle de fréquence dans les circuits électroniques. L’application d’unités à cristal et d’oscillateurs à cristal dans les automobiles devrait croître au cours de la période de prévision.

– Ces produits sont préférés dans de multiples applications en raison de leurs avantages techniques. Les cristaux de quartz dans les oscillateurs se traduisent par une stabilité à haute fréquence, un facteur de haute qualité de la résonance et une dérive à basse température, ce qui en fait un choix évident pour les applications ayant un tel besoin.

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux enseignements du rapport sur les oscillateurs à quartz

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché des oscillateurs à quartz – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché des oscillateurs à quartz, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Evaluate the supply-demand gaps, import-export statistics and regulatory landscape for more than top 20 countries globally for the Quartz Crystal Oscillators

In conclusion, the Quartz Crystal Oscillators market report presents the descriptive analysis of the parent market supported elite players, present, past and artistic movement information which is able to function as a profitable guide for all the Quartz Crystal Oscillators Industry business competitors. Our expert research analyst’s team has been trained to provide in-depth market research reports from every individual sector which will be helpful to understand the industry data in the most precise way.

