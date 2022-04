Marché de la gestion des mots de passe Perspectives mondiales, tendances et demande 2022- LogMeIn Inc, 1Password (AgileBits Inc.), Dashlane Inc., Keeper Security Inc., Avatier Corporation

Le rapport sur le marché de la gestion des mots de passe fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète du Marché de la gestion des mots de passe avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie de la gestion des mots de passe et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Le marché de la gestion des mots de passe était évalué à 1 047 millions USD en 2019 et devrait atteindre 2 604,4 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 15,87 % sur la période de prévision 2022-2027.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la gestion des mots de passe sont Ê- LogMeIn Inc, 1Password (AgileBits Inc.), Dashlane Inc., Keeper Security Inc., Avatier Corporation, Core Security Technologies, Fastpass Corp., Hitachi ID Systems Inc., Microsoft Corporation , IBM Corporation, Cyberark Software Ltd, Trend Micro Inc., EmpowerID, Ivanti Software Inc., Intuitive Security Systems Pty Ltd, Steganos Software GmbH, AceBIT GmbH, Siber Systems (Roboform), Centrify Corporation, Zoho Corporation Pvt. Ltd

Nouvelles et mises à jour

– Juin 2022 – Centrify Corporation a annoncé l’intégration de son service d’accès privilégié avec le serveur de gestion, d’instrumentation et de découverte (MID) de ServiceNow. Le plug-in Centrify MID Server active les fonctionnalités de gestion des opérations informatiques (ITOM) telles que ServiceNow Discovery, Orchestration, en tirant parti du service d’accès privilégié Centrify en tant que source centralisée de vérité pour les informations d’identification. L’intégration de Centrify à ServiceNow aidera à éviter les mots de passe codés en dur pour une sécurité renforcée et des frais administratifs réduits.

– Avril 2022 – FastpassCorp a annoncé un nouveau produit avec le nom – FastPass Identity Verification Client ou IVC. IVC est une extension et un remplacement du FPR mentionné précédemment. IVC résout un problème de sécurité important pour les entreprises et les organisations travaillant avec un service d’assistance. Avec IVC, l’entreprise propose un flux de travail intelligent qui détermine comment l’identité de chaque employé peut être vérifiée avant qu’un nouveau mot de passe ne soit émis. Avec les données disponibles pour IVC, le niveau de sécurité sera considérablement amélioré.

– Mars 2022 – Keeper s’associe à LogRhythm pour proposer une sécurité intégrée des mots de passe et une surveillance de la sécurité de l’entreprise. Ce partenariat permet aux entreprises d’intégrer de manière transparente les données d’événements liées aux mots de passe de Keeper dans la plate-forme de gestion des informations et des événements de sécurité NextGen (SIEM) de LogRhythm pour la surveillance des menaces.

Aperçu du marché

– Les appareils mobiles sont capables de prendre en charge les applications professionnelles essentielles à chaque organisation et les ordinateurs portables jouent un rôle essentiel dans la mobilité de l’utilisateur. En plus de nombreux avantages, ils étendent également les capacités de la main-d’œuvre au-delà du bureau. Fidèles à leur nom, les appareils mobiles permettent d’effectuer des tâches professionnelles à distance, car ils offrent la mobilité. Ainsi, les appareils mobiles ont rendu pratique le travail à distance.

Avec la pénétration croissante des services Internet, l’amélioration de l’infrastructure de communication et l’amélioration de la vitesse des données, le nombre croissant d’utilisateurs d’Internet et de mobiles incite diverses entreprises, à travers le monde, à adopter Internet pour offrir leurs services et produits, ce qui rend nécessaire la création de différents profils par les utilisateurs finaux. Parallèlement à cela, les entreprises adoptent de plus en plus des mesures de sécurité pour accroître la responsabilité en adoptant des comptes d’utilisateurs. De tels développements augmentent, à leur tour, la demande de logiciels de gestion de mots de passe.

– De plus, la croissance du nombre d’utilisateurs de téléphones portables et d’ordinateurs augmente la demande de gestion des mots de passe. L’augmentation du temps passé sur les téléphones mobiles est due à l’utilisation d’Internet, qui accompagne les comptes créés sur divers fournisseurs de services Internet, des médias et du divertissement aux services de commande de nourriture. Par exemple, selon le rapport d’App Annie, en 2019, les utilisateurs mobiles moyens ont passé 3,7 heures. par jour sur leur mobile.

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux enseignements du rapport sur la gestion des mots de passe

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché de la gestion des mots de passe – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché de la gestion des mots de passe, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour la gestion des mots de passe

En conclusion , le rapport sur le marché de la gestion des mots de passe présente l’analyse descriptive des acteurs d’élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent fonctionner comme un guide rentable pour tous les concurrents commerciaux de l’industrie de la gestion des mots de passe. Notre équipe d’analystes experts en recherche a été formée pour fournir des rapports d’études de marché approfondis sur chaque secteur individuel, ce qui sera utile pour comprendre les données de l’industrie de la manière la plus précise.

Personnalisation disponible – Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences de recherche spécifiques du client. Aucun coût supplémentaire ne sera requis pour payer des recherches supplémentaires limitées.

