Perspectives, développement et opportunités du marché de la voix sur LTE (VoLTE) en 2022 – AT&T Inc., Verizon Wireless, SK Telecom Co. Ltd, Bell Canada, Vodafone Group PLC

Le rapport sur le marché Voice Over LTE (VoLTE) fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage mondial de la concurrence sur le marché, les moteurs du marché, les défis et les opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions 2028. Ce rapport comprend également l’ensemble et étude approfondie du marché Voice Over LTE (VoLTE) avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie de la voix sur LTE (VoLTE) et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Le marché de la voix sur LTE (VoLTE) était évalué à 3,7 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 133,57 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 56,57 % sur la période de prévision 2022-2027.

OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une réduction allant jusqu’à 25 % sur ce rapport, veuillez remplir le formulaire et mentionner le code : MIR30 dans la section des commentaires)

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport @ :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02285842202/voice-over-lte-volte-market-growth-trends-forecasts-2022-2027/inquiry?Mode=Saiba

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la voix sur LTE (VoLTE) sont Ê- AT&T Inc., Verizon Wireless, SK Telecom Co. Ltd, Bell Canada, Vodafone Group PLC, Reliance Jio Infocomm Limited, Bharati Airtel Limited, KT Corporation, Orange SA

Nouvelles et mises à jour

– Mai 2022 – Globe Telecom des Philippines a annoncé le lancement de son service Voice Over LTE (VoLTE) ainsi que Voice Over WiFi (VoWiFi) qui vise à améliorer l’expérience des appels vocaux pour ses clients. Ces services seront initialement disponibles dans la RCN et pour certains clients cette année. Avec la technologie VoLTE en place, les clients de Globe, au lieu de compter sur l’ancien 3G pour gérer leurs appels, peuvent désormais profiter de l’avantage d’un réseau 4G LTE. Les appels passés sur VoLTE sont plus clairs grâce à la qualité de la voix haute définition, surtout si les deux parties sont sur VoLTE.

– Mai 2022 – Fibocom a annoncé le lancement du premier module sans fil LTE Cat 1 au monde intégré à la technologie blockchain. Basé sur le chipset UNISOC 8910DM LTE Cat 1 bis et le framework AitosÕs BoAT (Blockchain of AI Things), le module cellulaire Fibocom L610 LTE Cat 1 combine de manière innovante l’IoT et la blockchain, ce qui est essentiellement précieux pour l’industrie de l’IoT en termes d’évolutivité et de sécurité.

Aperçu du marché

La voix sur LTE (VoLTE) permet aux opérateurs sans fil de fournir un nouvel ensemble de services basés sur des normes, appelés services de communications enrichis. Ces services incluent les appels vidéo, le transfert de fichiers, la traduction linguistique en temps réel, la messagerie vocale vidéo et la messagerie instantanée. L’augmentation de l’utilisation de l’Internet haut débit devrait stimuler le marché de la VoLTE au cours de la période de prévision.

– Bien que la voix sur IP ou VoIP ait créé le marché de l’envoi de voix sur Internet, la voix sur LTE se développe et les opérateurs/fournisseurs de réseaux de télécommunications subissent une transformation numérique pour permettre une meilleure expérience aux utilisateurs de la technologie.

– La demande croissante d’amélioration de la qualité de la voix et de la vidéo et de l’Internet haut débit stimule l’adoption des services VoLTE. La demande croissante de données à haut débit accroît la concurrence entre les opérateurs pour la meilleure offre haut débit mobile, avec les débits les plus élevés et la meilleure couverture.

– L’avantage de VoLTE est que la qualité de l’appel est meilleure que les connexions 2G et 3G en raison du taux de transfert de données élevé sur le support/canal. Les appels vocaux sont en qualité HD et offrent une expérience beaucoup plus riche ainsi que des services rapides, fiables et plus riches pour passer à VoLTE. Un tel développement est impossible sans des solutions de test et de surveillance qui ont soutenu le développement des éléments de réseau central et des réseaux tout au long du cycle de vie.

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Bénéficiez d’une réduction sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02285842202/voice-over-lte-volte-market-growth-trends-forecasts-2022-2027/discount?Mode=Saiba

Principaux enseignements du rapport Voice Over LTE (VoLTE)

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché de la voix sur LTE (VoLTE) – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché de la voix sur LTE (VoLTE), stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour la voix sur LTE (VoLTE)

Achetez maintenant ce rapport sur

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/02285842202?mode=su?Mode=Saiba

En conclusion , le rapport sur le marché de la voix sur LTE (VoLTE) présente l’analyse descriptive des acteurs d’élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent fonctionner comme un guide rentable pour toute l’industrie de la voix sur LTE (VoLTE). concurrents commerciaux. Notre équipe d’analystes experts en recherche a été formée pour fournir des rapports d’études de marché approfondis sur chaque secteur individuel, ce qui sera utile pour comprendre les données de l’industrie de la manière la plus précise.

Personnalisation disponible – Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences de recherche spécifiques du client. Aucun coût supplémentaire ne sera requis pour payer des recherches supplémentaires limitées.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com