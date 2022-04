Analyses, tendances et demande mondiales du marché des processeurs de paiement 2022 à 2028 | PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc., Flagship Merchant Services

Le rapport sur le marché du processeur de paiement fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et les opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions du marché pour 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète du Marché du processeur de paiement avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie des processeurs de paiement et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des processeurs de paiement sont Ê- PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc., Flagship Merchant Services, Payline Data Services LLC, Wirecard AG, Paysafe Group Limited, First Data Corporation, Global Payments Inc., BitPay, CCBill LLC, Braspag, Banwire SA de CV, Tutuka Software (Pty) Ltd, Galileo Financial Technologies, Marqeta Inc

Nouvelles et mises à jour

– Janvier 2022 – UnionPay International (UPI) et PayPal ont annoncé un partenariat mondial dans le cadre duquel les deux sociétés travailleront ensemble pour accélérer la croissance de leurs réseaux. Dans le cadre de l’accord, PayPal s’est engagé à soutenir l’acceptation de l’UPI dans le monde entier, là où PayPal est accepté, ce qui donne aux titulaires de cartes UnionPay plus de choix lors de leurs achats.

– Janvier 2022 – Adyen annonce que Subway l’a choisi comme partenaire de paiement pour l’Amérique du Nord. Adyen aidera Subway, le plus grand restaurant à service rapide au monde en nombre de restaurants, et ses franchisés à créer une expérience de paiement plus simple et plus centrée sur le client dans le restaurant, en ligne et via l’application Subway.

Aperçu du marché

Les aspects changeants de l’industrie des paiements fluctuent à mesure que les entreprises et les consommateurs remplacent les espèces et les chèques par des approches de paiement numériques. Les cartes dominent le canal de vente au détail en magasin, mais les portefeuilles mobiles connaissent une augmentation rapide dans la pratique. Dans le même temps, le e-commerce emportera la vente au détail physique, les smartphones attirant une part croissante des achats numériques. En ce qui concerne les cyberattaques, le commerce électronique est une industrie extrêmement vulnérable en raison des informations sensibles échangées sur les sites Web. Selon ecommerce-platforms.com, 32,4 % de toutes les cyberattaques sont menées sur des sites de commerce électronique.

– Les principaux facteurs moteurs qui devraient stimuler le marché mondial du traitement des paiements sont l’augmentation des initiatives gouvernementales pour la promotion des paiements numériques et en ligne, l’augmentation de la production de smartphones, l’amélioration de l’expérience client et leur demande d’imminence des paiements et des règlements. La quantité de transactions en ligne dans le monde dans tous les métiers prolifère. Il est affirmé dans le rapport mondial sur les paiements 2019 que les transactions non monétaires avaient atteint 539 milliards en 2017, en croissance de 12 %. Selon Retail Tech News, le commerce de détail en ligne représente près de 12 % de l’ensemble du secteur de la vente au détail.

– En outre, les cartes de débit, les cartes de crédit et les virements ont représenté respectivement 17 %, 11 % et 10 % de la plus forte croissance des instruments de paiement autres que les espèces. La demande enragée de vente au détail en ligne dans le monde devrait stimuler le paiement en ligne, propulsant ainsi le marché des processeurs de paiement au cours de la période de prévision. La carte de crédit reste le moyen de paiement préféré dans les grands magasins, probablement en raison des personnes qui choisissent une carte de crédit pour les achats d’une valeur plus élevée. D’un autre côté, les réglementations strictes dans le secteur des paiements et les cas croissants de cyberattaques et de violations de données freinent la croissance dans une certaine mesure.

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux points à retenir du rapport sur le processeur de paiement

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché des processeurs de paiement – ​​principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché des processeurs de paiement, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour le processeur de paiement

En conclusion , le rapport sur le marché des processeurs de paiement présente l’analyse descriptive des acteurs d’élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent servir de guide rentable pour tous les concurrents commerciaux de l’industrie des processeurs de paiement. Notre équipe d’analystes experts en recherche a été formée pour fournir des rapports d’études de marché approfondis sur chaque secteur individuel, ce qui sera utile pour comprendre les données de l’industrie de la manière la plus précise.

Personnalisation disponible – Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences de recherche spécifiques du client. Aucun coût supplémentaire ne sera requis pour payer des recherches supplémentaires limitées.

