Aperçu du marché de la sécurité Zero Trust, tendances de croissance et demande 2022 – Cisco Systems Inc., Palo Alto Networks Inc., Vmware Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Microsoft Corporation

Le rapport sur le marché Zero Trust Security fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et les opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions du marché pour 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète de le marché Zero Trust Security avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie de la sécurité Zero Trust et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Le marché de la sécurité Zero Trust devrait enregistrer un TCAC de 18 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une réduction allant jusqu’à 25 % sur ce rapport, veuillez remplir le formulaire et mentionner le code : MIR30 dans la section des commentaires)

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport @ :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02285842400/zero-trust-security-market-growth-trends-and-forecasts-2022-2027/inquiry?Mode=Saiba

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la sécurité Zero Trust sont – Cisco Systems Inc., Palo Alto Networks Inc., Vmware Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Microsoft Corporation, IBM Corporation, Google Inc., Check Point Software Technologies Ltd. , Blackberry Limited, Akamai Technologies Inc., Centrify Corporation, Okta Inc., Fortinet Inc., Sophos Group PLC, Cyxtera Technologies Inc.

Nouvelles et mises à jour

– Avril 2022 – Google a mis à disposition BeyondCorp Remote Access, marquant son premier produit commercial basé sur l’approche zéro confiance de la sécurité réseau que Google a lancée et utilisée en interne depuis près d’une décennie. Le service basé sur le cloud permet aux employés d’accéder aux applications Web internes à partir de la plupart des appareils et de n’importe quel emplacement, sans un réseau privé virtuel (VPN) d’accès à distance traditionnel.

– Février 2022 – BlackBerry Limited a lancé la plate-forme BlackBerry Spark avec l’ajout d’une couche de sécurité unifiée des terminaux, qui peut fonctionner simultanément avec la gestion centralisée des terminaux de l’entreprise pour offrir une sécurité zéro confiance. La plate-forme BlackBerry Spark tire parti de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de l’automatisation pour offrir une prévention et une résolution améliorées des cybermenaces et offre une visibilité sur les postes de travail, les terminaux mobiles, les serveurs et l’IoT.

Aperçu du marché

Les applications cloud et la main-d’œuvre mobile redéfinissent le périmètre de sécurité où les employés apportent leurs propres appareils et travaillent à distance. Les données sont accessibles en dehors du réseau de l’entreprise et partagées avec des collaborateurs externes, tels que des partenaires et des fournisseurs. Les applications et les données d’entreprise passent des environnements sur site aux environnements hybrides et cloud, et les organisations ont besoin d’un nouveau modèle de sécurité qui s’adapte plus efficacement à la complexité du contexte moderne, englobe la main-d’œuvre mobile et protège les personnes, les appareils, les applications et les données où qu’elles se trouvent. ils sont situés au cœur de la sécurité zéro confiance.

Un rapport suggère que 2019 a vu une augmentation de plus de 50 % du nombre de violations par rapport aux quatre dernières années. Ironiquement, ces failles de sécurité continuent d’augmenter alors même que les entreprises investissent des sommes record et ajoutent plus d’outils de sécurité pour aider à prévenir précisément cela. Une grande entreprise moyenne dispose de plus de 100 outils de sécurité, tandis que les dépenses de sécurité de l’information pour 2019 devraient dépasser 125 milliards de dollars. Alors que les approches traditionnelles et obsolètes de la sécurité se concentrent sur l’intégration de nouveaux outils de sécurité pour sécuriser le périmètre tout en faisant confiance à chaque ressource à l’intérieur, un nouveau modèle de sécurité appelé zéro confiance supprime le concept de confiance implicite.

Marché segmenté par types

Marché segmenté par applications

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Bénéficiez d’une réduction sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02285842400/zero-trust-security-market-growth-trends-and-forecasts-2022-2027/discount?Mode=Saiba

Principaux points à retenir du rapport sur la sécurité Zero Trust

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Understand the different dynamics influencing the Zero Trust Security market – key driving factors, challenges and hidden opportunities.

─Get in-depth insights on your competitor performance – Zero Trust Security market shares, strategies, financial benchmarking, product benchmarking, SWOT and more

─Analyze the sales and distribution channels across key geographies to improve top-line revenues.

─Understand the industry supply chain with a deep dive on the value augmentation at each step, in order to optimize value and bring efficiencies in your processes.

─Get a quick outlook on the market entropy – M&A’s, deals, partnerships, product launches of all key players for the past 4 years.

─Evaluate the supply-demand gaps, import-export statistics and regulatory landscape for more than top 20 countries globally for the Zero Trust Security

Achetez maintenant ce rapport sur

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/02285842400?mode=su?Mode=Saiba

En conclusion , le rapport sur le marché de la sécurité Zero Trust présente l’analyse descriptive des acteurs d’élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent fonctionner comme un guide rentable pour tous les concurrents commerciaux de l’industrie de la sécurité Zero Trust. Notre équipe d’analystes experts en recherche a été formée pour fournir des rapports d’études de marché approfondis sur chaque secteur individuel, ce qui sera utile pour comprendre les données de l’industrie de la manière la plus précise.

Personnalisation disponible – Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences de recherche spécifiques du client. Aucun coût supplémentaire ne sera requis pour payer des recherches supplémentaires limitées.

Contactez-nous :

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com