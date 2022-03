Marché des capteurs à ondes acoustiques Évolution de la technologie, de la demande et des perspectives de croissance 2022 à 2027: Broadcom, Qorvo, RF360, TAIYO YUDEN, Teledyne, API Technologies

Le rapport de recherche sur le marché mondial des capteurs à ondes acoustiques 2022 offre des informations qualitatives et quantitatives sur le taux de croissance de l’industrie, la segmentation du marché, la taille du marché des capteurs à ondes acoustiques, la demande et les revenus. Les tendances actuelles du marché Capteurs d’ondes acoustiques qui devraient influencer les perspectives futures de l’industrie sont analysées dans le rapport. Le rapport étudie et évalue en outre le paysage actuel du secteur des entreprises en constante évolution et les effets présents et futurs du COVID-19 sur le marché.

Le marché des capteurs à ondes acoustiques de surface devrait atteindre une valeur de 5,62 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 12,04 %, au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial des capteurs à ondes acoustiques : Broadcom, Qorvo, RF360, TAIYO YUDEN, Teledyne, API Technologies, Vectron, Qualtre, AVX Corporation, Boston Piezo-Optics, Honeywell, Kyocera, Murata, Panasonic et autres.

Nouvelles de l’industrie :

Décembre 2021 – Microchip Technology Inc. a annoncé une expansion significative de son portefeuille de dispositifs d’alimentation à radiofréquence (RF) en nitrure de gallium (GaN) avec de nouveaux MMIC et des transistors discrets qui couvrent des fréquences allant jusqu’à 20 gigahertz (GHz). Les capteurs SAW et les oscillateurs de systèmes microélectromécaniques (MEMS) et les modules hautement intégrés de la société combinent des microcontrôleurs (MCU) avec des émetteurs-récepteurs RF (MCU Wi-Fi) qui prennent en charge les principaux protocoles de communication sans fil à courte portée, de Bluetooth et Wi-Fi à LoRa.

Juin 2021 – Texas Instruments (TI) a présenté les premiers appareils d’une nouvelle famille de capteurs d’humidité qui offrent une consommation d’énergie réduite et une protection intégrée des éléments de détection. Ceux-ci peuvent aider à créer des systèmes industriels et automobiles qui résistent aux dommages potentiels causés par l’humidité et réagissent au besoin pour modifier les conditions de la vapeur d’eau au fil du temps.

Mai 2021 – Sensor Technology a lancé une nouvelle gamme de capteurs de couple sans fil basée sur une conception complète de pont de jauge de contrainte à quatre éléments, complétant ses capteurs sans contact existants qui utilisent la détection des ondes acoustiques de surface (SAW). La conception de la série SGR510/520 compense également toutes les forces extérieures, telles que les moments de flexion appliqués par inadvertance au capteur, ce qui améliore la sensibilité et a une large tolérance de température. Les unités ont une capacité de lecture hors plage de 250 %, ce qui permet de mesurer et d’enregistrer avec précision les pics soudains de couple.

Avril 2021 – Okmetic, le fournisseur de plaquettes de silicium avancées pour la fabrication de systèmes et de capteurs microélectromécaniques, a annoncé la sortie d’UF-RFSi, un substrat de silicium sur mesure dédié aux structures hybrides à ondes acoustiques de surface en couches minces (TF-SAW).

Aperçu du marché:

Les dispositifs de type pression à ondes acoustiques de surface étant de nature passive (aucune exigence d’alimentation externe) ouvrent un énorme potentiel d’utilisation dans les plus petites enceintes et, avec leurs capacités de télédétection, leur donne un avantage sur les autres dispositifs de détection. Ces capteurs sont maintenant largement utilisés dans l’industrie automobile pour surveiller la pression des pneus et donner des informations au conducteur dans la cabine. Les capteurs à ondes acoustiques de surface (SAW) sont principalement utilisés pour l’identification et la mesure de paramètres physiques tels que la pression, la température, l’accélération, le couple, le frottement pneu-route, l’humidité, etc. Ces capteurs sont utilisés dans diverses industries d’utilisateurs finaux en fonction de la conditions. Les capteurs à ondes acoustiques de surface (SAW) sont principalement utilisés pour identifier et mesurer des paramètres physiques tels que la pression, la température, l’accélération, le couple,

Perspectives régionales :

Les États-Unis sont un marché majeur pour le marché des capteurs à ondes acoustiques de surface dans la région nord-américaine, suivis du Canada. Le marché nord-américain devrait connaître une demande croissante en raison de l’utilisation accrue de ces capteurs dans diverses applications et en raison du mandat lié à la sécurité de l’industrie automobile.

Répartition globale du marché Capteurs à ondes acoustiques par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché mondial des capteurs à ondes acoustiques sur la base des types suivants :

Capteur d’ondes acoustiques de surface

Capteur d’ondes acoustiques en vrac

Sur la base de l’ application , le marché mondial des capteurs d’ondes acoustiques est segmenté en:

Automobile

Aliments et boissons

Environnement

Soins de santé

Les autres

Analyse régionale du marché Capteurs à ondes acoustiques:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Influence du rapport sur le marché des capteurs à ondes acoustiques :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des capteurs à ondes acoustiques.

-L’étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des capteurs à ondes acoustiques.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des capteurs à ondes acoustiques pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des capteurs à ondes acoustiques.

-Impression favorable parmi les dernières tendances technologiques et de marché vitales frappant le marché des capteurs à ondes acoustiques.

Quels sont les fondamentaux du marché décrits dans ce rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des capteurs à ondes acoustiques comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2017 à 2022 et des prévisions jusqu’en 2027, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Enfin, les chercheurs mettent en lumière l’analyse précise des capteurs d’ondes acoustiques mondiaux. Il mesure également les tendances et les plateformes durables qui sont à la base de la croissance du marché. Le degré de concurrence est également mesuré dans le rapport de recherche. Avec l’aide de SWOT et des cinq analyses de Porter, le marché a été analysé en profondeur. Cela aide également à faire face aux risques et aux défis auxquels sont confrontées les entreprises. En outre, il propose des recherches approfondies sur les approches de vente.

