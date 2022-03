Évaluation stratégique du marché de la mémoire à accès aléatoire 2022 et portée future – SK Hynix Inc, Micron Technology Inc, SamsungElectronics, Intel Corporation, Texas Instruments

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la mémoire à accès aléatoire 2022 offre des informations qualitatives et quantitatives sur le taux de croissance de l’industrie, la segmentation du marché, la taille du marché de la mémoire à accès aléatoire, la demande et les revenus. Les tendances actuelles du marché de la mémoire à accès aléatoire qui devraient influencer les perspectives futures de l’industrie sont analysées dans le rapport. Le rapport étudie et évalue en outre le paysage actuel du secteur des entreprises en constante évolution et les effets présents et futurs du COVID-19 sur le marché.

Le marché étudié devrait enregistrer un TCAC de 29,9 % sur la période de prévision (2021-2026).

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial de la mémoire à accès aléatoire : SK Hynix Inc, Micron Technology Inc, SamsungElectronics, Nanya Technology Corporation, Winbond Electronics, Powerchip Technology, Intel Corporation, Texas Instruments et autres.

Nouvelles de l’industrie :

Mars 2020 – Des chercheurs de l’Université de l’État de Washington ont développé une architecture informatique hétérogène qui combine la plate-forme GPU couramment utilisée avec une mémoire résistive à accès aléatoire (ReRAM). L’architecture informatique vise à accélérer et à améliorer la précision d’une classe particulière d’algorithmes d’apprentissage automatique appelés Deep Neural Networks (DNN) pour la segmentation d’images.

Février 2019 – Crossbar Inc., Gyrfalcon Technology Inc., mtes Neural Networks Corporation (mNN) et Robosensing Inc., ont annoncé un consortium d’IA qui fournira une plate-forme et une norme d’IA largement accélérées et économes en énergie qui permettent une nouvelle capacité riche en IA pour edge computing, passerelles, cloud et centres de données. L’organisation combinera un matériel d’accélération avancé, une mémoire résistive (ReRAM) et des réseaux de neurones optimisés pour créer des solutions prêtes à l’emploi et économes en énergie avec un apprentissage non supervisé et une capacité de reconnaissance d’événements.

Aperçu du marché:

La mémoire résistive à accès aléatoire (ReRAM ou RRAM) est une mémoire informatique à accès aléatoire non volatile qui fonctionne sur le principe de la modification de la résistance sur un matériau diélectrique à l’état solide. La mémoire vive résistive est basée sur le concept d’application de la fonction de mémoire en modifiant la résistance du matériau entre un état haut et un état bas. La RAM résistive, qui est une mémoire non volatile, devrait prendre une part de marché en remplaçant la mémoire vive statique et la mémoire vive dynamique. Le remplacement sera possible grâce aux nombreux avantages offerts par la mémoire résistive à accès aléatoire, tels qu’une grande densité de stockage et un emballage 3D, permettant aux couches de gadgets de mémoire d’être coordonnées et organisées sur une seule puce, une commutation rapide pour un échange rapide d’informations et en utilisant moins d’énergie. par cycle de commutation.

Informations régionales :

L’Asie-Pacifique devrait occuper une position forte sur le marché mondial de la mémoire vive résistive en 2019. La Chine, la Corée du Sud et l’Inde font partie des principaux pays qui stimulent la croissance du marché en Asie-Pacifique. La croissance de l’électronique grand public et de l’industrie automobile alimente la demande de mémoire vive résistive dans les pays d’Asie-Pacifique.

Répartition Globale du Marché Mémoire à accès aléatoire par Type de Produit et Applications:

Ce rapport segmente le marché mondial de la mémoire à accès aléatoire sur la base des types suivants :

DRACHME

RASM

Sur la base de l’ application , le marché mondial de la mémoire à accès aléatoire est segmenté en :

Électronique

la communication

Aérospatial

Automobile

Autre

Analyse régionale pour le marché de la mémoire à accès aléatoire :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Influence du rapport sur le marché de la mémoire à accès aléatoire :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché de la mémoire à accès aléatoire.

-L’étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché de la mémoire à accès aléatoire.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché de la mémoire à accès aléatoire pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés spécifiques au marché de la mémoire à accès aléatoire.

-Impression favorable au sein des dernières tendances technologiques et du marché vitales qui frappent le marché de la mémoire à accès aléatoire.

Quels sont les fondamentaux du marché décrits dans ce rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de la mémoire à accès aléatoire comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

La recherche comprend des données historiques de 2017 à 2022 et des prévisions jusqu’en 2027, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

Enfin, les chercheurs mettent en lumière l’analyse précise de Global Random Access Memory. Il mesure également les tendances et les plateformes durables qui sont à la base de la croissance du marché. Le degré de concurrence est également mesuré dans le rapport de recherche. Avec l’aide de SWOT et des cinq analyses de Porter, le marché a été analysé en profondeur. Cela aide également à faire face aux risques et aux défis auxquels sont confrontées les entreprises. En outre, il propose des recherches approfondies sur les approches de vente.

