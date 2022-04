Taille, statut, demande et perspectives précises du marché des caméras de surveillance AI 2022 | Hikvision, Dahua, Huawei, Cisco Meraki

Taille, état et prévisions du marché mondial des caméras de surveillance AI 2022

Le rapport de recherche sur le marché mondial des caméras de surveillance IA 2022-2027 est une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

La taille du marché mondial des caméras de surveillance AI atteindra 16870 millions USD en 2028, avec une croissance à un TCAC de 20,6% sur la période d’analyse.

(Offre exclusive : 20 % de remise forfaitaire sur ce rapport)

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01134777751/global-ai-surveillance-camera-market-insights-and-forecast-to-2028/inquiry?Mode=68

Segmentation du marché :

Principaux acteurs :

Hikvision, Dahua, Huawei, Cisco Meraki, Hanwha, ZTE, Honeywell Security, Simshine Intelligent Technology Co., Ltd, Axis/Canon, Bosch Security Systems, Cocoon, Umbo Computer Vision Inc et autres.

Segmenter par types :

Caméra IP

Caméra analogique

Autres

Segment par applications :

infrastructure publique et gouvernementale

Commercial

Résidentiel

Perspectives régionales

La région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance dans la région est attribuée à la grande disponibilité d’une main-d’œuvre compétitive en termes de coûts et aux avantages des matières premières. De plus, la Chine et le Japon sont en tête du marché régional, avec des développements majeurs dans la surveillance, l’électronique grand public et le secteur de la vente au détail. La Chine représente près de 40 % de la production de caméras CCTV dans le monde. Ainsi, l’APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Points saillants du rapport

– Informations quantitatives sur le marché et prévisions pour l’industrie mondiale des caméras de surveillance IA, segmentées par type, utilisation finale et région géographique.

– Analyse d’experts des principaux facteurs technologiques, démographiques, économiques et réglementaires qui stimulent la croissance de la caméra de surveillance AI jusqu’en 2027.

– Opportunités de marché et recommandations pour de nouveaux investissements.

– Perspectives de croissance des pays émergents jusqu’en 2027.

Parcourir le rapport complet sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01134777751/global-ai-surveillance-camera-market-insights-and-forecast-to-2028?Mode=68

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Caméra de surveillance AI :

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5 : Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6 : Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et aval Acheteurs

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion de l’étude de marché sur les caméras de surveillance AI, annexe, méthodologie et source de données

Enfin, les chercheurs mettent en lumière l’analyse précise de la dynamique du marché mondial des caméras de surveillance AI. Il mesure également les tendances et les plateformes durables qui sont à la base de la croissance du marché. Le degré de concurrence est également mesuré dans le rapport de recherche. Avec l’aide de SWOT et des cinq analyses de Porter, le marché a été analysé en profondeur. Cela aide également à faire face aux risques et aux défis auxquels sont confrontées les entreprises. En outre, il propose des recherches approfondies sur les approches de vente.

Raisons d’acheter ce rapport sur le marché des caméras de surveillance AI

* L’analyse des tendances de l’industrie offre une perspective prospective sur les différents facteurs qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

* Le rapport de marché comprend une perspective sur cinq ans basée sur la façon dont le marché devrait se développer.

* Il vous donne une vision précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle et vous permet de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Acheter le rapport complet :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01134777751?mode=su?Mode=68

Remarque : Tous les rapports que nous listons ont suivi l’impact de la COVID-19. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

À PROPOS DE NOUS:

MarketInsightsReports fournit des études de marchésyndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. qui comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

NOUS CONTACTER:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com