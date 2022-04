Analyse du marché des MEMS et des oscillateurs à cristal 2022 par les principaux acteurs clés – Microchip, Murata, TXC Corporation, ON Semiconductor, Abracon

Taille, état et prévisions du marché mondial des MEMS et des oscillateurs à cristal 2022

Le rapport de recherche sur le marché mondial des MEMS et des oscillateurs à cristal 2022-2027 est une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Le marché mondial des MEMS et des oscillateurs à cristal était évalué à 93,5 millions USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 417,80 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 25,3 % sur la période de prévision (20212-2027).

Segmentation du marché :

Acteurs clés :

Microchip, Murata, TXC Corporation, ON Semiconductor, Abracon, Crystek, Silicon Labs, IDT (Renesas), IQD Frequency Products, Pletronics, Epson, Kyocera, SiTime (Mega), Nihon Dempa Kogyo, Rakon, Taitien, CTS Corp , Bliley Technologies, NEL Frequency Controls Inc. et autres.

Nouvelles de l’industrie

Janvier 2021 – Rakon Ltd a lancé le RVC1616S – un oscillateur hybride contrôlé en tension (VCO) qualifié pour l’espace. Basée sur une technologie propriétaire à couche épaisse, la conception utilise des transistors bipolaires à faible bruit et des diodes varactor hyper abruptes. La technologie améliore les performances de bruit de phase et offre une grande fiabilité et une gestion thermique améliorée. Le RVC1616S est durci aux radiations de 100 kRad (Si) et hermétiquement scellé, pour fonctionner dans l’environnement hostile de l’espace.

Segmenter par types :

Oscillateur à cristal

Oscillateur MEMS

Segment par applications :

Industriel

Voiture

Équipement portable

Électronique grand public

Équipement de communication

Autres

Les régions sont couvertes par le rapport sur le marché des MEMS et des oscillateurs à cristal 2022 à 2027

Pour une compréhension complète de la dynamique du marché, le marché mondial des MEMS et oscillateurs à cristal est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud) . Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Points saillants du rapport

– Informations quantitatives sur le marché et prévisions pour l’industrie mondiale des MEMS et des oscillateurs à cristal, segmentées par type, utilisation finale et région géographique.

– Analyse d’experts des principaux facteurs technologiques, démographiques, économiques et réglementaires qui stimulent la croissance des MEMS et des oscillateurs à cristal jusqu’en 2027.

– Opportunités de marché et recommandations pour de nouveaux investissements.

– Perspectives de croissance des pays émergents jusqu’en 2027.

Parcourir le rapport complet sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01134777424/global-mems-crystal-oscillators-market-insights-and-forecast-to-2028?Mode=68

Enfin, les chercheurs mettent en lumière l’analyse précise de la dynamique du marché mondial des MEMS et des oscillateurs à cristal. Il mesure également les tendances et les plateformes durables qui sont à la base de la croissance du marché. Le degré de concurrence est également mesuré dans le rapport de recherche. Avec l’aide de SWOT et des cinq analyses de Porter, le marché a été analysé en profondeur. Cela aide également à faire face aux risques et aux défis auxquels sont confrontées les entreprises. En outre, il propose des recherches approfondies sur les approches de vente.

Raisons d’acheter ce rapport sur le marché des MEMS et des oscillateurs à cristal

* L’analyse des tendances de l’industrie offre une perspective prospective sur les différents facteurs qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

* Le rapport de marché comprend une perspective sur cinq ans basée sur la façon dont le marché devrait se développer.

* Il vous donne une vision précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle et vous permet de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Remarque : Tous les rapports que nous listons ont suivi l'impact de la COVID-19. L'amont et l'aval de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l'équipe de vente.

