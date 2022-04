Tendances émergentes du marché des connecteurs d’E / S et demande mondiale 2022 à 2028 | Amphenol, 3M, Molex, Cvilux Corporation, HARTING, TE Connectivity, FCI Electronics, AVX Corporation

Un rapport récent intitulé « I/O Connectors » : Market Size, Trends and Opportunity Outlook – Forecast to 2028 » fournit une analyse globale. L’étude fournit également la part des concurrents du marché des connecteurs d’E/S et une analyse par région dans le monde.

Le rapport sur le marché des connecteurs d’E/S fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et les opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions du marché pour 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète. du marché des connecteurs d’E / S avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie des connecteurs d’E / S et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Aperçu du marché

Les ports et connecteurs d’E/S (Entrée/Sortie) sont utilisés sur le panneau arrière du système informatique et agissent comme des passerelles à travers lesquelles le système communique avec des périphériques externes, tels qu’un clavier, une souris, une imprimante et un moniteur. En d’autres termes, ce sont les types de ports d’E/S utilisés pour envoyer des informations vers et depuis le processeur et la mémoire. Les deux ports série intégrés sur les panneaux avant et arrière du système utilisent des connecteurs D-subminiature à 9 broches. Ces ports prennent en charge des périphériques tels que des modems externes, des imprimantes, des traceurs et des souris qui nécessitent une transmission de données en série (la transmission de données un bit à la fois sur une ligne).

Pour les différentes utilisations, les connecteurs d’E/S peuvent être classés dans les connecteurs pour différentes prédispositions, telles que les ports série, le connecteur de clavier, le connecteur de souris, le connecteur vidéo, les connecteurs USB et le connecteur de contrôleur d’interface réseau intégré. Pour la configuration matérielle, le numéro de broche et les informations de signal sont nécessaires pour les connecteurs de port série. La plupart des systèmes utilisent un clavier personnel de type système/2 (PS/2) et prennent en charge une souris compatible PS/2. Les câbles des deux appareils se connectent aux connecteurs miniatures Deutsche Industries’ Norm (DIN) à 6 broches sur le panneau arrière du système. Les connecteurs audio et les connecteurs vidéo sont des connecteurs électriques ou optiques permettant de transporter des signaux audio et vidéo. Les moteurs du marché des connecteurs d’entrée-sortie (E / S) sont dus à la présence croissante de ces connecteurs dans un grand nombre d’appareils électroniques.

Les facteurs déterminants du marché des connecteurs d’entrée-sortie (E / S) sont le besoin de connecteurs dans divers appareils électriques et électroniques. L’une des principales tendances du marché des connecteurs d’entrée-sortie (E / S) sont les innovations effervescentes et les améliorations de conception des connecteurs pour répondre aux normes élevées de qualité et de fiabilité des appareils. Dans l’espace électronique grand public, la prolifération des smartphones et l’utilisation omniprésente des ordinateurs pour les applications informatiques contribuent à stimuler la demande sur le marché des connecteurs d’E/S.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des connecteurs d’E / S sont Amphenol, 3M, Molex, Cvilux Corporation, HARTING, TE Connectivity, FCI Electronics, AVX Corporation, OMRON, Control Technology, TTI, Lairdtech, WERNER WIRTH, Halytech, Meritec, Moxa, Industrie électronique de l’aviation du Japon, Royal DSM, SilverStone, PHOENIX CON

Nouvelles et mises à jour

6 FÉVRIER 2017 Molex lance les assemblages de câbles d’E/S et de fond de panier BiPass à DesignCon- Molex a présenté ses nouveaux assemblages de câbles d’E/S et de fond de panier BiPass à l’exposition DesignCon 2017 la semaine dernière à Santa Clara, en Californie. Combinant des connecteurs QSFP+, ImpelTM ou quasi-ASIC avec des câbles twinax fins, les assemblages d’E/S et de fond de panier BiPass offrent une alternative à faible perte d’insertion aux pistes PCB capables de respecter le protocole PAM-4 (modulation d’amplitude d’impulsion) à 112 Gbit/s.

Melbourne, Australie, 1er mars 2021 ARX Systems lance l’ARX USB Ultra I/O – la nouvelle E/S USB améliorée avec des taux d’échantillonnage accrus, un nouveau codec et une distorsion encore plus faible – ARX est heureux d’annoncer le lancement du nouveau ARX USB Ultra I/O – une véritable interface audio professionnelle numérique/analogique à 2 canaux Plug and Play haute résolution 24 bits. L’USB Ultra I/O est la nouvelle version améliorée de l’ARX USB I/O et offre un codec de nouvelle génération (Hi Resolution 24-bit 192KHz) et des fréquences d’échantillonnage sélectionnables de 44,1 KHz, 48 KHz, 88,2 KHz, 96 KHz et 192 KHz.

Marché segmenté par types

Puce d’interface d’E/S

Carte de contrôle d’interface d’E/S

Marché segmenté par applications

Électronique

Équipement

Autre

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux enseignements du rapport sur les connecteurs d’E/S

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché des connecteurs d’E/S – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché des connecteurs d’E / S, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT et plus encore

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour les connecteurs d’E/S

En conclusion , le rapport sur le marché des connecteurs d’E/S présente l’analyse descriptive des acteurs d’élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent fonctionner comme un guide rentable pour tous les concurrents commerciaux de l’industrie des connecteurs d’E/S. Notre équipe d’analystes experts en recherche a été formée pour fournir des rapports d’études de marché approfondis sur chaque secteur individuel, ce qui sera utile pour comprendre les données de l’industrie de la manière la plus précise.

