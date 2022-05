Évaluation stratégique du marché des chambres d’hôtel 2022 – Hilton Worldwide, LQ Management, OYO

Le rapport de recherche sur le marché mondial des chambres d’hôtel fournit une perspective complète de croissance de l’industrie, un aperçu de la taille et de la valeur du marché, ainsi qu’une enquête sur les tendances existantes de l’industrie. Les études sur les chambres d’hôtel donnent également un aperçu de divers facteurs de la demande de l’industrie, de l’efficacité des ventes et de l’analyse actuelle du marché. Il fournit également des informations utiles telles que des aspects importants du scénario de marché, de la stratégie commerciale, de la recherche primaire et secondaire. L’analyse graphique des prévisions de la demande du marché pour la période prévue ( les cinq prochaines années ) peut démontrer les besoins commerciaux du marché mondial des chambres d’hôtel .

Principales entreprises : Hilton Worldwide, Marriott International, InterContinental Hotels Group, Wyndham Hotel Group, Choice Hotels International, AccorHotels, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Shanghai Jin Jiang International Hotel Group, Best Western International, Home Inns & Hotels Management, Huazhu Hotels Group, Carlson Rezidor Hotel Group, Hyatt Hotels Corp, GreenTree Inns Hotel Management Group, G6 Hospitality, Melia Hotels International, Magnuson Hotels, Westmont Hospitality Group, LQ Management, OYO

Segmenter par type

Hôtel économique

Hôtel milieu de gamme

Hôtel haut de gamme

Hôtel de luxe

Segmenter par application

Reservation en ligne

Réservation hors ligne

Analyse du marché régional Les chambres d’hôtel peuvent être représentées comme suit :

– Marché Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Russie, Italie)

– Marché du Centre-Est et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

– Marché Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

– Marché nord-américain (États-Unis, Canada, Mexique)

– Marché Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est).

Voici les principales tables des matières du marché Chambres d’hôtel :

– Aperçu de l’étude de marché sur les chambres d’hôtel

– Définition et portée 2022-2028

-Analyse PEST du marché des chambres d’hôtel, etc.

-Segmentation du marché des chambres d’hôtel par types et utilisateurs finaux

-Analyse du marché par grandes régions

-Analyse du paysage du marché des chambres d’hôtel en Amérique du Nord

-Analyse du paysage du marché des chambres d’hôtel en Europe

-Analyse du paysage du marché des chambres d’hôtel en Asie-Pacifique

-Analyse du paysage du marché des chambres d’hôtel en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique

-Profil des joueurs majeurs

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Le rapport fournit les tendances de la demande de l’industrie aux premier, deuxième et troisième trimestres 2022.

– Les circonstances individuelles des segments de marché des chambres d’hôtel sont traitées dans le rapport.

– Le rapport contient des informations prospectives sur les risques et les incertitudes.

– Le rapport étudie les secteurs du marché axés sur le consommateur.

– Les scénarios commerciaux des produits et services dans des segments particuliers sont détaillés dans le rapport, ainsi que la réglementation, les taxes et les tarifs.

– Les tendances qui ont un impact sur le marché des chambres d’hôtel au cours des dernières années sont discutées dans le rapport.

– Le rapport étudie l’impact potentiel de la pandémie de Covid-19 sur l’économie du secteur et les performances des acteurs du marché dans le même contexte.

La recherche comprend des données historiques de 2018 à 2022 et des prévisions jusqu’en 2028, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

