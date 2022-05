Évaluation stratégique du marché de la blockchain en tant que service 2022 – Microsoft Corporation, IBM Corporation, SAP SE, Stratis, Amazon Web Services, Oracle Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd

Le marché mondial de la blockchain en tant que service 2022 représente un aperçu approfondi de la situation actuelle du marché et des prévisions jusqu’en 2028. Le processus de recherche des tendances du marché mondial de la blockchain en tant que service comprend l’analyse de divers facteurs qui réchauffent le cœur de l’industrie. , avec la politique gouvernementale, le contexte concurrentiel, les données historiques, l’environnement du marché, les tendances actuelles du marché, les technologies imminentes, les innovations technologiques, et donc la vitesse technique dans l’industrie connexe, et les risques du marché, les obstacles au marché, les opportunités et les défis.

Le marché de la blockchain en tant que service était évalué à 420,50 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 982,80 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 15,2 % sur la période de prévision 2020-2025.

Cliquez ici pour obtenir un exemple gratuit de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03246343582/blockchain-as-a-service-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=SK48

Les principaux acteurs clés sont couverts dans ce rapport : Microsoft Corporation, Hewlett-Packard Enterprise, IBM Corporation, SAP SE, Stratis, Amazon Web Services, Oracle Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, Blockstream Inc., PayStand Inc. et autres.

Développements clés :

– Mars 2019 – Tata Consultancy Services (TCS) a collaboré avec Microsoft et la technologie R3 (R3), pour adopter une plate-forme blockchain intersectorielle évolutive. Certaines des solutions d’ancrage qui sont construites sur ces plates-formes comprennent le marché des compétences, la lutte contre la contrefaçon des produits de luxe, la mobilité abordable et l’infrastructure de télécommunications partagée pour la 5G, ainsi que les programmes de fidélité et de récompenses.

– Février 2019 – IBM a rendu la solution IBM Food Trust « généralement disponible », et la dernière entreprise à expérimenter cette solution est Albertsons Companies, la deuxième plus grande entreprise de supermarchés au monde, en termes de ventes.

Portée du rapport

Blockchain-as-a-service est idéal pour les organisations qui externalisent leurs aspects technologiques et ne sont pas impliquées dans la compréhension du mécanisme de fonctionnement de la blockchain. Le marché gagne du terrain auprès des PME, en raison de la flexibilité de la nature des transactions, et aussi, car il est soutenu par des fonctionnalités de sécurité et rentables. Des services de blockchain efficaces sont nécessaires pour sécuriser l’identité des entités numériques et l’authentification en ligne des identités personnelles, ce qui stimule la demande d’offres de blockchain en tant que service.

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial Blockchain-as-a-Service est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon , et autres) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Tendances clés du marché

BFSI devrait occuper la plus grande part de marché

– Les offres de blockchain en tant que service révolutionnent l’industrie BFSI, car les banques et les sociétés de services financiers sont parmi les entreprises les plus investies dans l’exploration de la technologie blockchain.

– Cela est dû aux nombreuses applications décentralisées très précieuses de cette technologie, donnant ainsi naissance à de nouveaux modèles commerciaux dans divers domaines, tels que les paiements transfrontaliers, les envois de fonds, les échanges, les services bancaires par Internet, le financement du commerce, Know Your Customers (KYC) , et risque et conformité.

– Cependant, elle en est encore à ses balbutiements sur le marché, grâce à quoi les banques et les institutions financières explorent les possibilités viables de cette technologie et investissent dans celle-ci, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché.



L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé

– Après mai 2018, le gouvernement chinois a promu l’adoption de la technologie blockchain, en raison de ses multiples avantages. La majorité des opérations minières ont lieu en Chine.

– L’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions TIC (technologies de l’information et des communications), Huawei, a annoncé le lancement de son service de blockchain basé sur l’hyperledger en avril 2018, en Chine, pour permettre aux entreprises de développer des contrats intelligents sur un réseau de registre distribué pour plusieurs utilisations -scénarios de cas.

Analyse du segment de marché :

Le rapport sur le marché mondial de la blockchain en tant que service fournit un examen principal de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation des vues hostiles et le développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

Parcourir le rapport complet sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03246343582/blockchain-as-a-service-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=SK48

La Recherche couvre les objectifs suivants :

– Étudier et analyser la consommation du marché mondial de la blockchain en tant que service par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2016 à 2021 et prévisions jusqu’en 2028.

– Comprendre la structure du marché mondial de la blockchain en tant que service en identifiant ses différents sous-segments.

– Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché mondial Blockchain-as-a-Service, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années .

– Analyser le marché mondial Blockchain en tant que service en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

– Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

– Pour projeter la consommation des sous-marchés du marché mondial Blockchain-as-a-Service, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Personnalisation du rapport :

Global Global Blockchain-as-a-Service Market, le rapport peut être personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise car nous reconnaissons ce que veulent nos clients, nous avons étendu la personnalisation de 15% sans frais supplémentaires à tous nos clients pour l’un de nos rapports syndiqués.

En plus de la personnalisation de nos rapports, nous proposons également des solutions de recherche entièrement personnalisées à nos clients dans tous les secteurs que nous suivons.

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com