Le marché du commerce électronique de luxe est en plein essor à travers le monde | Neiman Marcus, Net-A-Porter, Nordstrom, Ralph Lauren, Saks Fifth Avenue

Le dernier rapport sur le marché du commerce électronique de luxe fournit une évaluation détaillée de la verticale commerciale en question, ainsi qu’un bref aperçu des segments de l’industrie. Une estimation exceptionnellement réalisable du scénario actuel de l’industrie a été fournie dans l’étude, et la taille du marché du commerce électronique de luxe en ce qui concerne les revenus et le volume a également été mentionnée. En général, le rapport de recherche est une compilation de données clés concernant le paysage concurrentiel de cette verticale et les multiples régions où l’entreprise a réussi à établir sa position.

Demander un échantillon gratuit du rapport

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01255012501/global-luxury-e-tailing-market-growth-status-and-outlook-2022-2028/inquiry?Mode=Saiba

Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/fabricants du marché. Les principaux fabricants couverts dans ce rapport : Neiman Marcus, Net-A-Porter, Nordstrom, Ralph Lauren, Saks Fifth Avenue, Amara, Barneys, Charms And Chain, DellOglio, Exclusively, Harrods

Nouvelles et mises à jour

Hearst Luxury Collection annonce le lancement de la place de marché de commerce électronique – Hearst Luxury Collection – la maison d’ELLE, Esquire, Harper’s BAZAAR et Town & Country – annonce le lancement prochain de The Tower : une place de marché de commerce électronique intégrée et contextuelle composée de quatre magasins individuels avec un panier, une plate-forme et une technologie back-end partagée de marques de médias que les consommateurs ont appris à connaître, à aimer et à faire confiance pour leur autorité éditoriale.

Hearst Luxury Collection, la maison d’ELLE, Esquire, Harper’s BAZAAR et Town & Country, annonce le lancement prochain de The Tower : une place de marché de commerce électronique intégrée et contextuelle composée de quatre magasins individuels avec un panier, une plate-forme et des technologie back-end des marques de médias que les consommateurs connaissent, aiment et font confiance pour leur autorité éditoriale.

Aperçu du marché

Alors que l’économie mondiale se rétablit, la croissance du commerce de luxe en ligne en 2021 connaîtra un changement significatif par rapport à l’année précédente. Selon notre dernière étude (LP Information), la taille du marché mondial du commerce électronique de luxe est de 59 250 millions USD en 2022, avec une variation de % entre 2021 et 2022. La taille du marché mondial du commerce électronique de luxe atteindra 96780 millions USD en 2028, avec une croissance à un TCAC de 7,3 % sur la période d’analyse.

Le marché du commerce électronique de luxe aux États-Unis devrait atteindre une valeur de millions de dollars américains en 2021 et croître à environ % TCAC au cours de la période considérée. La Chine constitue un % de marché pour le marché mondial de la vente en ligne de luxe, atteignant des millions de dollars américains d’ici 2028. En ce qui concerne le paysage européen de la vente en ligne de luxe, l’Allemagne devrait atteindre des millions de dollars américains d’ici 2028, avec un TCAC de % sur la période de prévision. En APAC, les taux de croissance des autres marchés notables (Japon et Corée du Sud) devraient être de % et % respectivement pour la prochaine période de 5 ans.

Les principaux acteurs mondiaux du commerce électronique de luxe couvrent Neiman Marcus, Net-A-Porter, Nordstrom et Ralph Lauren, etc. En termes de revenus, les deux plus grandes entreprises mondiales occupent une part de près de % en 2021.

Segmentation du marché du commerce électronique de luxe :

Données de ventilation par type

Articles de luxe personnels

Nourriture et boissons de luxe

Accessoires de maison de luxe

Données de répartition de l’e-commerce de luxe par application

Résidentiel

Commercial

Analyse au niveau régional et national

Le rapport propose une analyse géographique exhaustive du marché mondial du commerce électronique de luxe, couvrant des régions importantes, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et le Japon. Il couvre également les pays (régions) clés, à savoir les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Taïwan, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Mexique, Brésil, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc.

Points stratégiques couverts dans la table des matières :

Le rapport se concentre sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Une analyse des matières premières en amont, des équipements et des consommateurs en aval est également réalisée. De plus, les tendances de développement et les canaux de commercialisation de l’industrie du luxe en ligne sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées.

L’étude de marché sur le commerce électronique de luxe comprend la description méthodique des différents facteurs tels que la croissance du marché et des informations détaillées sur les revenus, les développements technologiques, la production et les divers autres développements stratégiques des différentes sociétés. Les espaces régionaux des composants significatifs, y compris la capacité, le coût, le prix, la technologie, les fournitures, le profit et la concurrence sont analysés.

Bénéficiez d’une remise sur-

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01255012501/global-luxury-e-tailing-market-growth-status-and-outlook-2022-2028/discount?Mode=Saiba

L’analyse et les stratégies de vente en ligne de luxe se déroulent comme ci-dessous :

Le rapport éclaire l’essentiel des stratégies éprouvées et innovantes entreprises par les parties prenantes potentielles en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Les canaux de vente choisis (qui incluent le marketing direct et indirect) par les entreprises sont brièvement énumérés dans le rapport sur le marché du commerce électronique de luxe.

Les distributeurs de ces produits et un aperçu des clients haut de gamme pour ceux-ci sont également inclus dans l’étude.

Le rapport inclut les forces motrices essentielles qui influencent le paysage de la commercialisation du marché de la vente en ligne de luxe et leur impact sur l’échelle des revenus de cette sphère commerciale.

La demande croissante de produits dans les zones géographiques clés ainsi que les applications pivots et les domaines commerciaux potentiels sont également inclus dans le rapport sur le marché du commerce électronique de luxe.

Remarque : Tous les rapports que nous listons ont suivi l’impact du COVID-19 sur le marché. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

Nous contacter

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234

Mobile : +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com