L’intelligence artificielle sur le marché de RegTech est en plein essor à travers le monde exploré dans le dernier rapport 2022-2028 | Analyse des principaux acteurs clés par – TRUNOMI., KYC Exchange Net AG, White & Case LLP, AQMetrics, AlgoDynamix, CORLYTICS, FundApps Ltd

Le dernier rapport sur le marché de l’intelligence artificielle dans RegTech fournit une évaluation détaillée de la verticale commerciale en question, ainsi qu’un bref aperçu des segments de l’industrie. Une estimation exceptionnellement réalisable du scénario actuel de l’industrie a été fournie dans l’étude, et la taille du marché Intelligence artificielle dans RegTech en ce qui concerne les revenus et le volume a également été mentionnée. En général, le rapport de recherche est une compilation de données clés concernant le paysage concurrentiel de cette verticale et les multiples régions où l’entreprise a réussi à établir sa position.

Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/fabricants du marché. Les principaux fabricants couverts dans ce rapport : TRUNOMI., KYC Exchange Net AG, White & Case LLP, AQMetrics, AlgoDynamix, CORLYTICS, FundApps Ltd, QUARULE, INC., FundRecs.com, Open Source Investor Services, Ayasdi, Inc., Trulioo , CheckRecipient Limited, Sysxnet Limited, IdentityMind Global, Silverfinch

Intelligence artificielle dans RegTech Le marché de l’IA dans Regtech devrait atteindre 3,3 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 36,1% de 2021 à 2026. Le marché sera tiré par la capacité de l’intelligence artificielle à améliorer la gouvernance des données, le risque commercial et conformité réglementaire. Le marché mondial des Regtech devrait croître d’un TCAC de 48% d’ici 2021-2026

Ascent RegTech lance un produit de gestion des modifications basé sur l’IA – Ascent RegTech a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre de produits améliorée qui fournit automatiquement des mises à jour réglementaires ciblées sur le client et, plus important encore, qui montre au client comment cette mise à jour affecte ses tâches quotidiennes de conformité.

CUBE lance une nouvelle RegPlatform de troisième génération pour automatiser intelligemment la conformité réglementaire – CUBE définit le nouveau monde de l’IA réglementaire dans sa version de troisième génération de RegPlatform, qui combine la réglementation financière avec l’intelligence artificielle pour assurer la conformité réglementaire de bout en bout pour les clients.

Aperçu du marché

La technologie réglementaire (RegTech) est un groupe d’entreprises qui aide les entreprises à se conformer aux défis réglementaires dans le secteur des services financiers en utilisant des techniques innovantes. Les entreprises RegTech, les institutions financières et les organismes de réglementation travaillent en collaboration les uns avec les autres pour répondre aux besoins réglementaires des autorités financières. RegTech utilise des technologies avancées telles que le cloud computing et le Big Data pour le partage d’informations réglementaires afin d’identifier, de réduire et d’éviter les risques d’échec réglementaire. Pendant longtemps, avant l’émergence de RegTech, les organismes financiers et réglementaires travaillaient manuellement pour traiter les données des organisations financières afin de confirmer le respect des réglementations imposées par les autorités. Cependant, avec l’augmentation considérable des données financières, le processus manuel est devenu coûteux et chronophage.

Le marché de l’intelligence artificielle et de la RegTech est soutenu et stimulé par l’augmentation des données provenant d’organisations financières telles que les banques, les agences d’investissement et les compagnies d’assurance en raison de la sensibilisation accrue à la bourse, à la banque d’investissement et au concept de Bitcoin parmi les gens ordinaires. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle dans RegTech a rendu le processus de conformité beaucoup plus facile grâce à l’automatisation par rapport au processus manuel. Cela a accru l’adoption de l’intelligence artificielle et de la RegTech et devrait stimuler la croissance du marché de l’intelligence artificielle et de la RegTech au cours de la période de prévision 2018-2026.

La conformité réglementaire a dominé l’IA sur le marché Regtech par rapport aux autres applications en raison de la demande importante en technologie réglementaire pour aider les institutions financières à gérer la gestion des risques et la conformité réglementaire. L’intelligence artificielle est désormais également déployée dans Regtech. L’IA peut être utilisée pour automatiser la découverte d’informations et de nouvelles pour l’intégration des exigences KYC, l’actualisation et la correction en fonction des événements. En utilisant les politiques internes du client, l’IA construit automatiquement les structures de propriété de l’entreprise, découvre les bénéficiaires effectifs et filtre en quelques minutes toutes les entités et personnes concernées pour les risques réglementaires, de réputation et financiers. L’IA peut surveiller les commerçants et comprendre leur comportement et sonner l’alarme lorsqu’ils font quelque chose qui ne leur ressemble pas. L’IA joue un rôle majeur en évaluant rapidement les grands algorithmes pour se protéger des cas frauduleux. L’IA est utilisée dans la modélisation, l’analyse de scénarios et la prévision, en particulier le « stress test »

Segmentation du marché Intelligence artificielle dans RegTech :

Données de ventilation par type

Surveillance des employés

Gestion des données de conformité

Prévention de la fraude

Piste d’audit

Autres

Intelligence artificielle dans les données de répartition de RegTech par application

Informatique et Télécommunication

BFSI

Soins de santé

Énergie et utilité

Autres

Analyse au niveau régional et national

Le rapport propose une analyse géographique exhaustive du marché mondial de l’intelligence artificielle dans RegTech, couvrant des régions importantes, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et le Japon. Il couvre également les pays (régions) clés, à savoir les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Taïwan, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Mexique, Brésil, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc.

Points stratégiques couverts dans la table des matières :

Le rapport se concentre sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Une analyse des matières premières en amont, des équipements et des consommateurs en aval est également réalisée. De plus, les tendances de développement et les canaux de marketing de l’industrie Intelligence artificielle dans RegTech sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées.

L’étude de marché sur l’intelligence artificielle dans RegTech comprend la description méthodique des différents facteurs tels que la croissance du marché et des informations détaillées sur les revenus, les développements technologiques, la production et les divers autres développements stratégiques des différentes entreprises. Les espaces régionaux des composants significatifs, y compris la capacité, le coût, le prix, la technologie, les fournitures, le profit et la concurrence sont analysés.

Intelligence artificielle dans l’analyse et les stratégies RegTech Effectuez comme ci-dessous:

Le rapport éclaire l’essentiel des stratégies éprouvées et innovantes entreprises par les parties prenantes potentielles en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Les canaux de vente choisis (qui incluent le marketing direct et indirect) par les entreprises sont brièvement énumérés dans le rapport sur le marché Intelligence artificielle dans RegTech.

Les distributeurs de ces produits et un aperçu des clients haut de gamme pour ceux-ci sont également inclus dans l’étude.

Le rapport inclut les forces motrices essentielles qui influencent le paysage de la commercialisation du marché Intelligence artificielle dans RegTech et leur impact sur l’échelle des revenus de cette sphère commerciale.

La demande croissante de produits dans les zones géographiques clés ainsi que les applications pivots et les domaines commerciaux potentiels sont également inclus dans le rapport sur le marché Intelligence artificielle dans RegTech.

Remarque : Tous les rapports que nous listons ont suivi l’impact du COVID-19 sur le marché. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

