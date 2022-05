Taille du marché des bandes transporteuses, statut, perspectives mondiales 2022 à 2028 | Continental AG, Bridgestone, Habasit, Ammeraal Beltech, Forbo Movement Systems, Fenner, Yokohama

Le dernier rapport sur le marché des bandes transporteuses fournit une évaluation détaillée de la verticale commerciale en question, ainsi qu’un bref aperçu des segments de l’industrie. Une estimation exceptionnellement réalisable du scénario actuel de l’industrie a été fournie dans l’étude, et la taille du marché des bandes transporteuses en ce qui concerne les revenus et le volume a également été mentionnée. En général, le rapport de recherche est une compilation de données clés concernant le paysage concurrentiel de cette verticale et les multiples régions où l’entreprise a réussi à établir sa position.

La taille du marché des bandes transporteuses a dépassé 3,64 milliards USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de plus de 3,7% de 2021 à 2027

Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/fabricants du marché.Les principaux fabricants couverts dans ce rapport : Continental AG, Bridgestone, Habasit, Ammeraal Beltech, Forbo Movement Systems, Fenner, Yokohama, Intralox , Zhejiang Double Arrow, Bando, Mitsuboshi Belting, Baoding Huayue, Zhejiang Sanwei, YongLi, Shandong Phoebus, Wuxi Boton, Zhangjiagang Huashen, HSIN YUNG, Fuxin Shuangxiang, Anhui Zhongyi, QingDao Rubber Six, Hebei Yichuan, Smiley Monroe

Dunlop Conveyor Belting lance une nouvelle application – La société néerlandaise Dunlop Conveyor Belting a lancé une application unique spécialement conçue pour permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement à des conseils techniques et à des outils de calcul. Dunlop Belt Buddy permet à l’utilisateur d’effectuer une large gamme de calculs sur place, y compris l’épaisseur et le poids de la bande, la taille du rouleau et la longueur de la bande à partir d’un rouleau enroulé, la distance de transition et la disposition des courbes convexes et même les calculs de puissance et de capacité du moteur. L’application contient également tous les détails sur la gamme de produits Dunlop ainsi qu’une énorme bibliothèque de documents de référence tels que des bulletins techniques et des manuels d’épissure.

ABB lance un nouveau service numérique de surveillance de l’état, conçu sur mesure pour la maintenance prédictive des bandes transporteuses – ABB a lancé la surveillance de l’état ABB Ability™ pour les bandes, un service numérique avancé permettant aux exploitants miniers de suivre la vitesse, le désalignement, les dommages, l’épaisseur et l’usure, le glissement et la température des bandes transporteuses en temps réel, et ainsi anticiper la maintenance, éviter les arrêts non planifiés et améliorer la fiabilité et la durée de vie des bandes.

Aperçu du marché

De nombreuses industries dans le monde dépendent de l’approvisionnement en divers minéraux et matières premières. Presque toutes les industries des utilisateurs finaux ont besoin de systèmes de bandes transporteuses qui fonctionnent bien pour transporter les marchandises d’un endroit à un autre. Le nombre croissant d’usines, d’entrepôts et de chaînes de montage alimentera l’expansion du marché des bandes transporteuses.

Les projets d’urbanisation rapide et de développement des infrastructures en Chine et les initiatives du gouvernement indien telles que le développement de 100 villes intelligentes et les projets de métro augmenteront la demande de ciment dans les années à venir. L’escalade des activités de construction et de construction dans le monde entier stimulera la croissance de l’industrie du ciment au cours de la période de prévision. Le marché des bandes transporteuses a un avenir prometteur en raison des perspectives positives du secteur du ciment.

Les bandes transporteuses sont des dispositifs mécaniques principalement déployés pour transporter des objets d’un endroit à un autre. Ils sont généralement utilisés pour le transport sur de courtes distances à l’intérieur d’un bâtiment et pour relier les chaînes d’assemblage à l’inspection finale ainsi que les chaînes d’emballage. Le matériau est placé sur le tapis et transporté jusqu’au point de destination. Il se déplace horizontalement ou le long d’une pente inclinée. Le système comprend deux poulies ou plus qui aident la courroie à tourner en cercles continus. La grande polyvalence, la légèreté et la rentabilité des bandes transporteuses les ont rendus populaires dans diverses industries. Parallèlement à cela, ils trouvent généralement leurs applications dans les aéroports, la transformation des aliments et autres.

Segmentation du marché Bandes transporteuses :

Données de ventilation par type

Bande transporteuse lourde

Bande transporteuse légère

Données de répartition des bandes transporteuses par application

Exploitation minière

Industriel

Production alimentaire industrielle

Agriculture

Logistique ou entreposage

Construction

Autre

Analyse au niveau régional et national

Le rapport propose une analyse géographique exhaustive du marché mondial des bandes transporteuses, couvrant des régions importantes, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et le Japon. Il couvre également les pays (régions) clés, à savoir les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Taïwan, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Mexique, Brésil, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc.

Points stratégiques couverts dans la table des matières :

Le rapport se concentre sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Une analyse des matières premières en amont, des équipements et des consommateurs en aval est également réalisée. De plus, les tendances de développement de l’industrie Bandes transporteuses et les canaux de marketing sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées.

L’étude de marché sur les bandes transporteuses comprend la description méthodique des différents facteurs tels que la croissance du marché et des informations détaillées sur les revenus, les développements technologiques, la production et les divers autres développements stratégiques des différentes sociétés. Les espaces régionaux des composants significatifs, y compris la capacité, le coût, le prix, la technologie, les fournitures, le profit et la concurrence sont analysés.

Analyse et stratégies des bandes transporteuses Effectuez comme ci-dessous :

Le rapport éclaire l’essentiel des stratégies éprouvées et innovantes entreprises par les parties prenantes potentielles en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Les canaux de vente choisis (qui incluent le marketing direct et indirect) par les entreprises sont brièvement énumérés dans le rapport de marché Bandes transporteuses.

Les distributeurs de ces produits et un aperçu des clients haut de gamme pour ceux-ci sont également inclus dans l’étude.

Le rapport inclut les forces motrices essentielles qui influencent le paysage de commercialisation du marché des bandes transporteuses et leur impact sur l’échelle des revenus de cette sphère commerciale.

La demande croissante de produits des zones géographiques clés ainsi que les applications pivots et les domaines commerciaux potentiels sont également inclus dans le rapport sur le marché des bandes transporteuses.

Remarque : Tous les rapports que nous listons ont suivi l’impact du COVID-19 sur le marché. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

