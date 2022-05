Perspectives précises du marché des services de toilettage pour chiens 2022 – Spectrum Brands, Hartz, Geib Buttercut, PetEdge, Rolf C. Hagen, Petmate, Coastal Pet Products

Le rapport présente une évaluation approfondie du marché des services de toilettage pour chiens, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les services de toilettage pour chiens de 2022 à 2027. Le rapport couvre les données historiques pré-COVID-19, l’impact de COVID-19 et l’impact post-COVID-19 (virus Corona) sur diverses régions et principaux pays et sur le le développement futur de l’industrie est souligné.

La taille du marché mondial des services de toilettage pour animaux de compagnie était évaluée à 7,6 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % de 2020 à 2027.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial des services de toilettage pour chiens: Spectrum Brands, Hartz, Central Garden & Pet Company, Jarden Consumer Solutions, Wahl Clipper Corporation, andis, Geib Buttercut, PetEdge, Rolf C. Hagen, Petmate, Coastal Pet Products, Millers Forge, Chris Christensen Systems, Bio-Groom, TropiClean, Lambert Kay, Davis, Earthbath, Synergy Labs, Pet Champion, Miracle Care, Cardinal Laboratories et autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2021, Rover a été acquise par Nebula Caravel Acquisition Corp. Cette acquisition vise à avoir un meilleur accès à diverses parties prenantes qui augmenteraient par la suite sa position sur le marché dans l’industrie.

En octobre 2019, PetSmart a lancé un nouveau format de camp de jour pour chiens, qui transforme ses groupes de jeu actuels sans laisse toute la journée en un format de programme de jeu structuré appelé The Ultimate Experience. Cette nouvelle tendance de service par des acteurs majeurs incite les propriétaires d’animaux à essayer ces nouveaux services pour leurs animaux de compagnie.

Aperçu du marché:

Le toilettage des animaux de compagnie consiste à nettoyer les animaux de compagnie et à prendre soin de l’hygiène des animaux de compagnie. Le toilettage des animaux améliore l’apparence physique de l’animal. Les amoureux des animaux considèrent leur animal comme une famille et lui prodiguent souvent des soins appropriés, en lui fournissant de la nourriture biologique pour animaux de compagnie et d’autres services haut de gamme. Les services de toilettage pour animaux de compagnie peuvent aider à prévenir de nombreux problèmes de santé et peuvent également révéler de multiples signes de maladie ou de blessure chez les animaux de compagnie. De nos jours, les gens deviennent très conscients lorsqu’il s’agit de prendre soin de leurs animaux de compagnie, et cela s’explique par la croissance du marché des services de toilettage pour animaux de compagnie. Les services de toilettage comprennent le bain, la coupe des ongles et le brossage des animaux de compagnie. Le toilettage permet à un animal de rester en bonne santé et améliore également son apparence physique. Les animaux de compagnie sont facilement sujets à diverses infections de la peau, des yeux, des oreilles et des dents, cependant,

Répartition globale du marché Services de toilettage pour chiens par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché mondial des services de toilettage pour chiens en fonction des types suivants :

Bain et brossage

Épilation

Coupe des ongles

Autres

Sur la base de l’ application , le marché mondial des services de toilettage pour chiens est segmenté en:

Demande à domicile

Application commerciale

Analyse régionale du marché Services de toilettage pour chiens:

Pour une compréhension approfondie de la dynamique du marché, le marché mondial des services de toilettage pour chiens est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: États-Unis, Chine, Europe, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et autres. Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

