Marché de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) 2022 Perspectives et perspectives concurrentielles – Axis Communications, Bosch Security Systems, Brivo Systems, Cisco Systems, Honeywell International

Le rapport présente une évaluation approfondie du marché de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS), y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur. , profils et stratégies des acteurs de l’écosystème. Le rapport présente également des prévisions pour la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) de 2022 à 2027. Le rapport couvre les données historiques avant COVID-19, l’impact de COVID-19 et l’impact post-COVID-19 (virus Corona) sur diverses régions et principaux pays et sur le développement futur de l’industrie est souligné.

Le marché VSaaS devrait passer de 2,2 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 4,7 milliards USD d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 16,4 % de 2020 à 2027.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) : Axis Communications, ADT LLC dba ADT Security Services, Bosch Security Systems, Brivo Systems, Cisco Systems, Honeywell International, IndigoVision Group, Verint Systems, MIRASYS, Smartvue et autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2020, Blue by ADT, la marque de sécurité pour la maison intelligente DIY récemment lancée par ADT, a élargi sa gamme de produits pour offrir des solutions de sécurité pour la maison intelligente DIY entièrement personnalisables. Blue by ADT est un système de bricolage flexible et extensible qui permet aux clients de concevoir un système de sécurité domestique intelligent personnalisable selon leurs besoins individuels tout en offrant simultanément la tranquillité d’esprit qui accompagne les capacités de surveillance professionnelles d’ADT.

AXIS Live Privacy Shield, un logiciel d’analyse de périphérie d’Axis Communications introduit en mars 2020, prendra en charge le masquage en mosaïque (pixel), en plus du masquage des couleurs actuellement disponible. AXIS Live Privacy Shield compare une vue de caméra en direct à une scène d’arrière-plan définie et applique un masquage dynamique aux zones de changement, essentiellement les personnes et les objets en mouvement.

En mars 2020, Avigilon a annoncé le dernier ajout à son portefeuille de sécurité et d’analyse vidéo, Avigilon Control Center (ACC) 7.6. ACC 7.6 est la version la plus récente du logiciel de gestion vidéo de la société, permettant aux entreprises clientes de mieux surveiller leurs installations grâce à de nouvelles fonctionnalités et analyses de reconnaissance faciale alimentées par l’IA.

ADT a dévoilé Blue by ADT, la nouvelle marque de sécurité domestique intelligente DIY de l’entreprise, au CES de janvier 2020. Fondée sur le travail pionnier de LifeShield et acquise par ADT en 2019, Blue by ADT remplit la mission de l’entreprise de fournir des solutions de sécurité axées sur le style de vie à plus segments du marché de la maison intelligente.

En août 2019, Johnson Controls a lancé Tyco Cloud, une nouvelle suite de sécurité basée sur le cloud développée pour aider les clients à déplacer une infrastructure de sécurité coûteuse et complexe pour le contrôle d’accès et la vidéosurveillance vers le cloud. Avec Tyco Cloud, les entreprises peuvent réduire les coûts, améliorer la gestion de la sécurité de l’entreprise et faire évoluer les opérations de sécurité à la demande, offrant des possibilités illimitées pour fournir des services de sécurité sur Internet.

Aperçu du marché:

Un système de vidéosurveillance peut capturer des images et des vidéos qui peuvent être compressées, stockées ou envoyées sur des réseaux de communication. Les systèmes de vidéosurveillance peuvent être utilisés dans presque tous les environnements. La sécurité et la surveillance sont nécessaires pour toutes les organisations dans le monde. Les gouvernements, les entreprises, les institutions financières et les organisations de soins de santé sont tous censés et tenus d’avoir un certain niveau de mesures de sécurité et de surveillance.

Répartition globale du marché Vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché mondial de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) sur la base des types suivants :

Système logiciel

Périphériques matériels

Sur la base de l’ application , le marché mondial de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) est segmenté en:

Résidentiel

Détail

Entreprise

Le transport

Hôtel

Autre

Analyse régionale pour le marché de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS):

Pour une compréhension approfondie de la dynamique du marché, le marché mondial de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: États-Unis, Chine, Europe, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et autres. Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Influence of the Video Surveillance As A Service (VSaaS) Market Report:

-Comprehensive assessment of all opportunities and risks in the Video Surveillance As A Service (VSaaS) market.

-The detailed study of business strategies for the growth of the Video Surveillance As A Service (VSaaS) market-leading players.

-Conclusive study about the growth plot of the Video Surveillance As A Service (VSaaS) market for forthcoming years.

-In-depth understanding of Video Surveillance As A Service (VSaaS) market-particular drivers, constraints, and major micro markets.

-Favorable impression inside vital technological and market latest trends striking the Video Surveillance As A Service (VSaaS) market.

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants des rapports :

– Aperçu détaillé du marché de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS)

– Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

– Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

– Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

– Tendances et développements récents de l’industrie

– Paysage concurrentiel du marché de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS)

– Stratégies des acteurs clés et offres de produits

– Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse.

