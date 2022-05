Marché des services de mobilité d’entreprise 2022 Analyse concurrentielle – International Business Machines (IBM), Tata Consultancy Services, Accenture, Delloitte, Honeywell, Verizon Communications

Le rapport présente une évaluation approfondie du marché des services de mobilité d’entreprise, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et stratégies. Le rapport présente également des prévisions pour les services de mobilité d’entreprise de 2022 à 2027. Le rapport couvre les données historiques avant COVID-19, l’impact de COVID-19 et l’impact post-COVID-19 (virus Corona) sur diverses régions et principaux pays et sur le le développement futur de l’industrie est souligné.

La taille du marché mondial de la gestion de la mobilité d’entreprise (EMM) devrait passer de 16,6 milliards USD en 2020 à 63,6 milliards USD d’ici 2026, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,1 % au cours de la période de prévision.

Demandez un exemple de copie de ce rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07163078375/global-enterprise-mobility-services-market-size-status-and-forecast-2021-2027/inquiry?Mode=Dcloe

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial des services de mobilité d’entreprise : International Business Machines (IBM), Tata Consultancy Services, Accenture, Delloitte, Infosys, AT&T, Telefonica, Cisco, SAP SE, Honeywell, Verizon Communications, Wipro, Motorola Solutions, Atos, Intermec, Pricewaterhouse Coopers et autres.

DEVELOPPEMENTS récents:

En juin 2020, IBM a lancé Watson Works pour relever les défis du retour au travail. Watson Works est un ensemble organisé de produits qui intègrent des modèles et des applications d’IA Watson pour aider les entreprises à relever de nombreux aspects du défi du retour au travail après les confinements mis en place pour ralentir la propagation du COVID-19.

En juillet 2020, Citrix et Microsoft se sont associés pour réinventer de nouveaux lieux de travail flexibles pendant la situation de pandémie de COVID-19. Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft sélectionnera Citrix Workspace comme solution d’espace de travail numérique préférée, et Citrix sélectionnera Microsoft Azure comme plate-forme cloud préférée, déplaçant les clients existants de Citrix sur site vers Microsoft Azure pour leur permettre de travailler n’importe où sur tous les appareils.

En mai 2020, BlackBerry a lancé BlackBerry Spark Suites, qui comprend la suite BlackBerry Spark UEM Express, la suite BlackBerry Spark UEM, la suite BlackBerry Spark UES et la suite BlackBerry Spark.

En décembre 2020, Cisco a annoncé un accord pour acquérir IMImobile. Les deux sociétés sont parvenues à un accord sur les termes d’une offre en espèces recommandée en vertu de laquelle Cisco paiera 595 pences par action en échange de chaque action d’IMImobile, soit un prix d’achat total d’environ 730 millions de dollars US en supposant des actions entièrement diluées, net de la trésorerie. , et y compris la dette.

Aperçu du marché:

La gestion de la mobilité d’entreprise (EMM) fait référence à un ensemble d’individus, de procédures et de technologies qui se concentrent sur la gestion de l’équipement mobile, des solutions informatiques mobiles et plus encore dans un contexte commercial. En plus de résoudre les problèmes de sécurité, le logiciel EMM aide également les employés à être plus productifs, car les services informatiques peuvent leur fournir les applications et les données dont ils ont besoin pour effectuer des tâches professionnelles sur des appareils mobiles. La portée de l’étude comprend les solutions et les services, les utilisateurs finaux, tels que le commerce de détail, la BFSI et les soins de santé, entre autres, et l’analyse géographique tout au long de la période de prévision .

Répartition globale du marché Services de mobilité d’entreprise par type de produit et applications :

Ce rapport segmente le marché mondial des services de mobilité d’entreprise sur la base des types suivants :

Logiciel

Un service

Sur la base de l’ application , le marché mondial des services de mobilité d’entreprise est segmenté en:

Grandes Entreprises

PME

Analyse régionale pour le marché des services de mobilité d’entreprise:

Pour une compréhension approfondie de la dynamique du marché, le marché mondial des services de mobilité d’entreprise est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: États-Unis, Chine, Europe, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et autres. Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Influence du rapport sur le marché des services de mobilité d’entreprise:

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des services de mobilité d’entreprise.

-L’étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des services de mobilité d’entreprise.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des services de mobilité d’entreprise pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des services de mobilité d’entreprise.

-Impression favorable parmi les dernières tendances technologiques et de marché vitales frappant le marché des services de mobilité d’entreprise.

Parcourez la description et la table des matières du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07163078375/global-enterprise-mobility-services-market-size-status-and-forecast-2021-2027?Mode=Dcloe

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants des rapports :

– Aperçu détaillé du marché des services de mobilité d’entreprise

– Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

– Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

– Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

– Tendances et développements récents de l’industrie

– Paysage concurrentiel du marché des services de mobilité d’entreprise

– Stratégies des acteurs clés et offres de produits

– Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com