Marché des logiciels de sport 2022 Perspectives précises – PlayyOn, Payscape, Engage Sports, EZFacility, TeamSnap, ClubManager, Sports Illustrated Play, SportsEngine

Le rapport présente une évaluation approfondie du marché des logiciels de sport, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour les logiciels de sport de 2022 à 2027. Le rapport couvre les données historiques pré-COVID-19, l’impact de COVID-19 et l’impact post-COVID-19 (virus Corona) sur diverses régions et grands pays et sur l’avenir. le développement de l’industrie est souligné.

Le marché mondial des logiciels de gestion du sport était évalué à 5,43 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre 12,53 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 14,82 %, au cours de la période 2021-2026.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial des logiciels de sport : PlayyOn, Payscape, Engage Sports, EZFacility, TeamSnap, ClubManager, Sports Illustrated Play, SportsEngine, TeamSideline, TeamTracky, JoomSport, SportLoMo, FiXi, Teamer, RosterBot et autres.

Nouvelles de l’industrie :

Septembre 2020 – La société américaine SportsEngine, Inc., a formé un partenariat avec MaxOne, une plateforme de coaching virtuel (VCP) pour les programmes sportifs pour les jeunes. et vise à enrichir et à étendre l’expérience sportive des jeunes, en fournissant une technologie de formation pour la programmation virtuelle, le coaching, les exercices et les outils engagement.m et les packages de conception Web.

Août 2020 – Stack Sports a annoncé un partenariat avec TapNPay+ pour lancer une nouvelle application de paiement mobile qui redonne pendant que vous dépensez. Ce partenariat a été annoncé dans le sillage du Covid -19 pour faciliter les paiements.

Aperçu du marché:

Dans la gestion du sport, le logiciel est devenu un différenciateur clé pour obtenir un avantage concurrentiel pour les acteurs de l’industrie du sport. Par conséquent, de nombreuses associations sportives, clubs et leurs entraîneurs adoptent la solution logicielle intégrée tout-en-un, stimulant la croissance du marché mondial des logiciels de gestion sportive. La portée de l’étude définit le marché sur la base de l’application telle que la gestion d’événements. et la planification, la gestion du marketing, la gestion des clients et autres avec un déploiement fourni sur site et dans le cloud.

Répartition globale du marché Logiciel de sport par type de produit et applications :

Ce rapport segmente le marché mondial des logiciels de sport sur la base des types suivants :

Logiciel de sport sur site

Logiciel de sport basé sur le cloud

Sur la base de l’ application , le marché mondial des logiciels de sport est segmenté en :

Personnel

Ligue

Équipe de sport

Gestion de tournoi

Autre

Analyse régionale pour le marché des logiciels de sport :

Pour une compréhension approfondie de la dynamique du marché, le marché mondial des logiciels de sport est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir : États-Unis, Chine, Europe, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et autres. Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Influence du rapport sur le marché des logiciels de sport :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des logiciels de sport.

-L’étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des logiciels de sport.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des logiciels de sport pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des logiciels de sport.

-Impression favorable au sein des dernières tendances technologiques et de marché vitales frappant le marché des logiciels de sport.

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants des rapports :

– Aperçu détaillé du marché des logiciels de sport

– Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

– Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

– Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

– Tendances et développements récents de l’industrie

– Paysage concurrentiel du marché des logiciels de sport

– Stratégies des acteurs clés et offres de produits

– Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse.

