Analyse du marché des services de fonderie 2022 par les acteurs mondiaux et les tendances – Powerchip Technology, Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing, Dongbu HiTek, MagnaChip Semiconductor, WIN Semiconductors

Le rapport présente une évaluation approfondie du marché des services de fonderie, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et stratégies des acteurs de l’écosystème. . Le rapport présente également des prévisions pour Foundry Service de 2022 à 2027. Le rapport couvre les données historiques pré-COVID-19, l’impact de COVID-19 et l’impact post-COVID-19 (virus Corona) sur diverses régions et principaux pays et sur l’avenir. le développement de l’industrie est souligné.

Le marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs devrait croître en enregistrant un TCAC de 7,3 % au cours de la période 2022-2027.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial des services de fonderie : Taiwan Semiconductor Manufacturing, Global Foundries, United Microelectronics, Semiconductor Manufacturing International, Samsung Semiconductor, TowerJazz Semiconductor, Vanguard International Semiconductor, Powerchip Technology, Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing, Dongbu HiTek, MagnaChip Semiconductor, WIN Semiconductors et d’autres.

Nouvelles de l’industrie :

Janvier 2022 – VIS a finalisé l’acquisition du bâtiment et des installations Fab L3B d’AUO. Ces acquisitions lui permettront d’augmenter ses capacités de production et l’entreprise vise une capacité de production mensuelle d’environ 40 000 plaques de 8 pouces. Cela permet à l’entreprise de répondre à la demande sans cesse croissante à moyen et à long terme de semi-conducteurs.

Décembre 2021 – TSMC a introduit la technologie de processus N4X adaptée à la charge de travail exigeante des produits de calcul haute performance (HPC). Le N4X est le premier des produits technologiques axés sur le HPC de TSMC à représenter les performances ultimes et la fréquence d’horloge maximale de la famille 5 nm. Grâce à ces fonctionnalités HPC, le N4X peut offrir des performances jusqu’à 15 % supérieures à celles du N5 et jusqu’à 4 % supérieures à celles du N4P plus rapide de 1,2 volt. TSMC s’attend à ce que le N4X entre en production à risque d’ici le premier semestre 2023.

Répartition Globale du Marché Service de fonderie par Type de Produit et Applications:

Ce rapport segmente le marché mondial des services de fonderie sur la base des types suivants :

8 pouces

12 pouces

Autre

Sur la base de l’ application , le marché mondial des services de fonderie est segmenté en:

Communication

Électronique grand public

Autre

Analyse régionale pour le marché des services de fonderie:

Pour une compréhension approfondie de la dynamique du marché, le marché mondial des services de fonderie est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir: États-Unis, Chine, Europe, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et autres. Chacune de ces régions est analysée sur la base des découvertes du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Influence du rapport sur le marché des services de fonderie:

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des services de fonderie.

-L’étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des services de fonderie.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des services de fonderie pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des services de fonderie.

-Impression favorable au sein des dernières tendances technologiques et de marché vitales frappant le marché des services de fonderie.

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants des rapports :

– Aperçu détaillé du marché des services de fonderie

– Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

– Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

– Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

– Tendances et développements récents de l’industrie

– Paysage concurrentiel du marché des services de fonderie

– Stratégies des acteurs clés et offres de produits

– Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse.

