Marché des logiciels pour agences de recrutement 2022 Principaux facteurs pouvant augmenter la demande mondiale

Le rapport d’étude sur le marché des logiciels d’agence de recrutement examine les principaux moteurs influençant la croissance mondiale, les opportunités, les défis actuels et les risques auxquels sont confrontés les principaux acteurs et le marché dans son ensemble Le paysage concurrentiel du marché des logiciels d’agence de recrutement fournit des détails par fournisseurs, y compris un aperçu de l’entreprise, le chiffre d’affaires total de l’entreprise (données financières), potentiel de marché, présence mondiale, ventes et revenus générés, part de marché, prix, sites et installations de production, analyse SWOT, lancement de produit.

Le marché des logiciels pour agences de recrutement devrait enregistrer une expansion au TCAC de 8% sur la période de prévision, 2021-2027

Les principaux acteurs couverts par le marché des logiciels pour agences de recrutement :

iSmartRecruit, COMPAS Technology, Avionte, TempWorks Software, Recruiterflow, Chameleon-i, eBoss Online Recruitment Solutions, Firefish Software, Added Value Applications, Flo Software Solutions, etc.

Analyse au niveau des régions et des pays

L’analyse régionale est une autre partie très complète de l’étude de recherche et d’analyse du Marché des logiciels d’agence de recrutement présentée dans le rapport. Pour la période historique et prévisionnelle 2016 à 2027, il fournit une analyse détaillée et précise du volume par pays et une analyse de la taille du marché par région du marché mondial.

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des logiciels d’agence de recrutement dans des pays (régions) importants, dont l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l’Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie , et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine, etc.), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud) et RANGÉE.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mineur sur la croissance du marché des logiciels pour agences de recrutement. L’émergence du COVID-19 a causé un recul substantiel aux économies axées sur l’exportation de la région, en raison de la fermeture temporaire des entreprises manufacturières. Par exemple, l’industrie automobile allemande a été gravement touchée car la majorité du commerce automobile du pays se fait avec la Chine et l’Italie.

