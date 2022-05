Marché de la cybersécurité industrielle 2022 Tendances récentes, analyse approfondie, taille et prévisions jusqu’en 2026

The Industrial Cybersecurity Market research report discusses the key drivers influencing global growth, opportunities, current challenges and the risks faced by key players and the market as a whole Industrial Cybersecurity Market competitive landscape provides details by vendors, including company overview, company total revenue (financials), market potential, global presence, sales and revenue generated, market share, price, production sites and facilities, SWOT analysis, product launch.

Industrial Cybersecurity Market is envisaged to record an expansion at the CAGR of 5% over the forecast period, 2021 – 2027

The major players covered in the Industrial Cybersecurity Market:

International Business Machines (IBM) Corporation, Honeywell International Inc., Cisco Systems Inc., Schneider Electric, McAfee LLC (Intel Security), Siemens AG, Dell Inc, Symantec Corporation, etc.

Regions and Countries Level Analysis

L’analyse régionale est une autre partie très complète de l’étude de recherche et d’analyse du Marché de la cybersécurité industrielle présentée dans le rapport. Pour la période historique et prévisionnelle 2016 à 2027, il fournit une analyse détaillée et précise du volume par pays et une analyse de la taille du marché par région du marché mondial.

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché de la cybersécurité industrielle dans des pays (régions) importants, dont l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l’Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine, etc.), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud) et RDM .

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mineur sur la croissance du marché de la cybersécurité industrielle. L’émergence du COVID-19 a causé un recul substantiel aux économies axées sur l’exportation de la région, en raison de la fermeture temporaire des entreprises manufacturières. Par exemple, l’industrie automobile allemande a été gravement touchée car la majorité du commerce automobile du pays se fait avec la Chine et l’Italie.

