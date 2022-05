Analyse du marché des tablettes robustes 2022 par les principaux acteurs – NEXCOM, DRS Technology, Kontron, Trimble, Dell, AAEON, MobileDemand, MilDef, Panasonic, HP

Le marché des tablettes PC robustes fournit un outil unique pour évaluer le marché en mettant en évidence les opportunités et en soutenant la prise de décision stratégique et tactique. Ce rapport reconnaît que dans cet environnement concurrentiel et en évolution rapide, des informations marketing à jour sont essentielles pour surveiller les performances et prendre des décisions critiques pour la croissance et la rentabilité. Il fournit des informations sur les tendances et les développements, et se concentre sur les capacités des marchés et sur l’évolution de la structure des prévisions du marché des tablettes tactiles robustes 2026.

Le marché mondial des tablettes tactiles robustes était évalué à 816 millions USD en 2020, et il devrait atteindre une valeur de 1191,2 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,83% sur la période de prévision 2021-2026.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02155505226/global-rugged-tablet-pcs-market-development-strategy-pre-and-post-covid-19-by-corporate-strategy-analysis-landscape-type- application-and-leader-20-pays/enquiry?Mode=Dcloe

Le rapport d’analyse du marché mondial des tablettes tactiles robustes comprend les principales entreprises : NEXCOM, DRS Technology, Kontron, Trimble, Dell, DT Research, AAEON, MobileDemand, MilDef, Panasonic, Xplore, HP, Getac et autres.

Nouvelles de l’industrie :

Juillet 2021 – MobileDemand, un fournisseur de tablettes robustes et de solutions informatiques mobiles tout-en-un pour la productivité au travail, a introduit la xTablet T1190 dans sa gamme robuste de xTablet. Des systèmes de paiement multiple et un lecteur de codes-barres sont disponibles en option, permettant à la tablette dynamique de s’adapter à l’environnement de vente au détail en constante évolution d’aujourd’hui.

Mai 2021 – Panasonic présente la tablette durcie TOUGHBOOK S1. Cette tablette Android est spécialement conçue pour le travailleur vraiment mobile. Cet appareil à écran de 7 pouces est facile à utiliser, d’une part, adaptable à une variété de tâches. L’appareil utilise le système d’exploitation Android 10. Il est équipé d’un processeur Qualcomm SDM660 Octa-Core et de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage et est livré avec un indice de protection contre la poussière et l’eau IP65/67, la certification MIL-STD-810H et testé pour résister à des chutes jusqu’à 150 cm sur béton.

Août 2021 – AAEON, l’un des principaux fournisseurs de plates-formes réseau et de solutions informatiques de pointe, a annoncé sa dernière gamme de tablettes PC mobiles robustes, la RTC-710RK. Il s’agit d’une tablette de 7 pouces qui offre aux utilisateurs de meilleures performances, une batterie plus longue que les générations précédentes, un écran plus lumineux et des options plus flexibles. Le RTC-710RK est conçu pour apporter une informatique mobile robuste à une plus large gamme d’applications.

Février 2021 – MobileDemand, un fournisseur de tablettes durcies et de solutions informatiques mobiles pour la productivité au travail, a annoncé le lancement de son tout premier lecteur de carte à bande magnétique (MSR) intégré pour la gamme d’appareils durcis xTabletFlex 10 la plus vendue. Le MSR robuste est élégant, fonctionnel et construit selon les spécifications du client pour une expérience plug-and-play transparente avec les systèmes de point de vente, les processeurs marchands et les bases de données de patients. Alimentés par la technologie d’authentification MagTekMSR, les appareils robustes xTabletFlex 10 offrent des prix avantageux, des performances fiables et une mobilité, tandis que la technologie MagTek garantit des transactions et une collecte de données sécurisées.

Aperçu du marché:

Une tablette PC industrielle est un appareil électronique utilisé pour transférer et collecter des données essentielles dans un environnement de travail industriel, après quoi les informations et les données sont intégrées et utilisées pour des fonctions opérationnelles et commerciales. La conception compacte et robuste de la tablette, avec maintien par résistance ou friction et réduction des vibrations, conduit à une adoption accrue de ces appareils.

Perspectives régionales :

L’Amérique du Nord est l’une des principales régions de l’industrie mondiale du transport et de la logistique. De plus, les investissements croissants dans le secteur de l’énergie devraient également stimuler le marché nord-américain. L’industrie de l’énergie, qui est la troisième industrie en importance aux États-Unis, attire de nombreux investissements. Par exemple, selon Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les États-Unis devraient investir près de 700 millions de dollars au cours des 20 prochaines années pour stimuler la capacité d’énergie renouvelable, ce qui stimulera davantage le marché des tablettes PC industrielles dans la région.

Ce rapport segmente le marché mondial des tablettes robustes en fonction des types suivants :

Tablettes entièrement robustes

Tablettes semi-robustes

Tablettes ultra-robustes

Sur la base de l’ application , le marché mondial des tablettes robustes est segmenté en:

Énergie

Fabrication

Construction

Transport & Distribution

La sécurité publique

Détail

Médical

Gouvernement

Analyse régionale pour le marché des tablettes robustes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Reste de l’Europe)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud, autres)

Influence du rapport sur le marché des tablettes tactiles robustes :

-Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des tablettes PC robustes.

– Les tablettes durcies commercialisent les innovations récentes et les événements majeurs

-Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance des principaux acteurs du marché des tablettes durcies.

-Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des tablettes robustes pour les années à venir.

– Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micro-marchés du marché des tablettes robustes.

-Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et du marché vitales qui frappent le marché des tablettes PC robustes.

Parcourir le rapport complet :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02155505226/global-rugged-tablet-pcs-market-development-strategy-pre-and-post-covid-19-by-corporate-strategy-analysis-landscape-type- application-and-leader-20-pays?Mode=Dcloe

Principales informations du rapport sur le marché des tablettes tactiles robustes :

Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants du marché des tablettes PC robustes et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris sa définition, ses applications et sa technologie de fabrication.

Le rapport sur le marché des tablettes robustes présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché 2014-2020 des principaux fournisseurs.

Le marché total est ensuite divisé par entreprise, par pays et par application/type pour l’analyse du paysage concurrentiel.

Le rapport estime les tendances de développement du marché 2020-2026 de Tablettes robustes

Une analyse des matières premières en amont, de la demande en aval et de la dynamique actuelle du marché est également effectuée

Le rapport fait quelques propositions importantes pour un nouveau projet de secteur des tablettes robustes avant d’évaluer sa faisabilité.

En outre , le marché des tablettes robustes a inclus une vue détaillée des opportunités de marché par segments d’utilisateurs finaux, segments de produits, canaux de vente, pays clés et dynamique d’importation / exportation. Cette étude consiste en une segmentation du marché par types de produits, applications et division du marché en fonction des régions géographiques. Le rapport évalue d’autres facteurs tels que la part de l’industrie, les stratégies de marché, l’examen concurrentiel des principaux acteurs impliqués dans l’industrie, l’état de la demande et de l’offre, l’importation et l’exportation, le canal de distribution et la capacité de production.

Services de personnalisation disponibles avec le rapport :

15 % de personnalisation gratuite. Cinq pays peuvent être ajoutés selon votre choix. Cinq sociétés peuvent être ajoutées selon votre choix. Personnalisation gratuite jusqu’à 40 heures. Assistance après-vente pendant 1 an à compter de la date de livraison.

Veuillez contacter notre équipe commerciale ( sales@marketinsightsreports.com ).

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. comprend des prévisions statistiques, un paysage concurrentiel, une segmentation détaillée, des tendances clés et des recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com