Marché des emballages alimentaires lyophilisés (2022 à 2028) – Tendances de croissance et prévisions du marché

Le rapport de recherche mondial sur les « emballages alimentaires lyophilisés » présente un aperçu complet et une explication complète de l’industrie. Il s’agit d’une étude analytique qui se concentre sur des groupes cibles de clients couvrant les revenus et le taux de croissance historiques, actuels et futurs du marché, tant du côté de la demande que de l’offre. L’analyste de recherche détaille la chaîne de valeur et l’analyse de son distributeur. Le rapport fournit des conclusions et des recommandations pour un large éventail d’industries et de bénéficiaires commerciaux, notamment les entreprises industrielles, les fournisseurs de communications, les principaux fournisseurs, etc.

Le marché des emballages alimentaires lyophilisés devrait enregistrer un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision 2022-2027.

Segmentation du marché des emballages alimentaires lyophilisés

Les principales entreprises sur le marché mondial des emballages alimentaires lyophilisés sont Amcor, International Paper Company, WestRock, Sealed Air Corporation, Ball Corporation, Smurfit Kappa, Coveris, DS Smith, Mondi, Silgan Holdings, Graphic Packaging International, Berry Plastics Group, Interflex. Groupe, Sonoco Products Company

En mars 2021, European Freeze Dry a dévoilé des produits supplémentaires à sa gamme de repas lyophilisés végétaliens pour inclure des plats à base de couscous et une bolognaise végétalienne, complétant la gamme déjà large de légumes et de légumineuses lyophilisées. Ce lancement fait suite au développement de deux nouvelles alternatives à la viande, le poulet végétalien et le hachis végétalien.

En août 2020, European Freeze Dry a annoncé l’expansion de ses sites de fabrication au Royaume-Uni et au Danemark en investissant plus de 1,5 million de livres sterling. Le nouvel investissement permettra à l’entreprise de continuer à répondre à la demande croissante d’ingrédients nutritifs à longue durée de vie, qui comprennent également des fruits lyophilisés, des services de séchage à façon et des plats cuisinés.

Aperçu du marché

La lyophilisation est une méthode relativement récente de conservation des aliments. Il s’agit de congeler les aliments, puis d’éliminer presque toute l’humidité dans une chambre à vide, et enfin de sceller les aliments dans un récipient hermétique. Les aliments lyophilisés peuvent être facilement transportés à des températures normales, stockés pendant une longue période et consommés avec un minimum de préparation. Le marché mondial des aliments lyophilisés (ci-après dénommé le marché étudié) est segmenté par type de produit, canal de distribution et géographie. Par type de produit, le marché est segmenté en fruits, légumes, viande et fruits de mer lyophilisés, boissons lyophilisées, produits laitiers lyophilisés, plats préparés et aliments pour animaux de compagnie. Par fruits, le marché est encore divisé en fraise, framboise, ananas, pomme, mangue et autres fruits. Par les légumes, le marché est en outre divisé en pois, maïs, carottes, pommes de terre, champignons et autres légumes. Sur la base du canal de distribution, le marché étudié est segmenté en supermarchés / hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne et autres canaux de distribution. Il fournit une analyse des économies émergentes et établies à travers le monde, comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en millions de dollars). comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en millions de dollars). comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en millions de dollars).

La demande de produits alimentaires lyophilisés est très répandue dans quelques catégories, telles que les produits de boulangerie, les produits céréaliers, les collations aux fruits et les collations aux légumes, entre autres. Dans l’industrie de la boulangerie, les fruits lyophilisés sont utilisés dans les crèmes fouettées et les glaçages. Les fruits lyophilisés sont également largement utilisés dans la décoration des desserts et donnent de la couleur et de la saveur aux produits finis. ​

Segmentation du marché des emballages alimentaires lyophilisés

Ce rapport segmente le marché mondial des emballages alimentaires lyophilisés en fonction des types suivants :

Emballage rigide

Emballage souple

Sur la base de l’ application , le marché mondial des emballages alimentaires lyophilisés est segmenté en:

Emballage de fruits et légumes

Emballage de viande et de volaille

Emballage de poisson et de fruits de mer

Autre

Portée du marché des emballages alimentaires lyophilisés:

la recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des emballages alimentaires lyophilisés, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, leurs nouvelles applications, les développements récents et autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels sur le marché mondial de l’emballage alimentaire lyophilisé.

Ce rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale de l’emballage alimentaire lyophilisé, notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées, de l’environnement industriel régional, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation actuelle de la fin. utilisateur.

En conclusion , le rapport sur le marché des emballages alimentaires lyophilisés est la source réaliste pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne l’origine principale et la situation économique de la valeur du projet, des avantages, des limites, de la production d’électricité, de l’offre, de la demande, de la vitesse de croissance du marché et des chiffres. Le rapport sur l’industrie des emballages alimentaires lyophilisés présente également un examen SWOT de nouvelle tâche, une étude de faisabilité spéculative et une enquête sur le retour des risques.

