Marché mondial des gants médicaux jetables en nitrile jusqu’en 2028 – par type, forme, application et région

Le rapport de recherche mondial sur les « gants médicaux jetables en nitrile » présente un aperçu complet et une explication complète de l’industrie. Il s’agit d’une étude analytique qui se concentre sur des groupes cibles de clients couvrant les revenus et le taux de croissance historiques, actuels et futurs du marché, tant du côté de la demande que de l’offre. L’analyste de recherche détaille la chaîne de valeur et l’analyse de son distributeur. Le rapport fournit des conclusions et des recommandations pour un large éventail d’industries et de bénéficiaires commerciaux, notamment les entreprises industrielles, les fournisseurs de communications, les principaux fournisseurs, etc.

On estime que le marché mondial des gants médicaux jetables en nitrile devrait croître à un TCAC de 14,11 % TCAC pour atteindre 5 294,71 millions USD d’ici 2027.

Segmentation du marché des gants médicaux jetables en nitrile

Les principales entreprises sur le marché mondial des gants médicaux jetables en nitrile sont Top Glove, Hartalega, Ansell, Supermax, Semperit, Kossan, Medline Industries, YTY GROUP, Cardinal Health, Medicom, ARISTA, KIRGEN, Bluesail, INTCO, Zhonghong Pulin Medical

Le nitrile est le matériau de choix pour fabriquer des gants jetables en nitrile et d’autres gants de qualité industrielle utilisés dans des environnements de travail dangereux où divers types d’objets pointus sont utilisés. Les gants en nitrile protègent des piercings, des ecchymoses, des coupures et d’autres blessures physiques. Les gants jetables en nitrile sont fabriqués à partir de caoutchouc synthétique ressemblant au latex mais auront une meilleure résistance à la perforation. Le nitrile se présentait sous forme de poudre non stérile et stérile et était fourni à différentes longueurs du poignet à l’avant-bras. Ils sont utilisés pour diverses applications dans plusieurs secteurs industriels, allant de l’industrie agroalimentaire à la défense.

Le marché mondial des gants médicaux jetables était évalué à 14,17 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 15,06 milliards USD en 2022 à 21,28 milliards USD d’ici 2029, affichant un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les gants médicaux jetables connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance plus élevée de 99,6 % en 2020 par rapport à 2019.

Les gants médicaux sont utilisés pour prévenir la transmission des infections entre les soignants et les patients. Ces gants sont utilisés lors d’examens médicaux et d’interventions chirurgicales. Les gants d’examen médical peuvent en outre être classés comme stériles ou non stériles, tandis que les gants chirurgicaux sont généralement stériles. Ces gants sont fabriqués à partir de différents polymères tels que le latex, le nitrile, le polyisoprène et le vinyle. Ces gants font partie des équipements de protection individuelle (EPI), dont la demande a augmenté de façon exponentielle en raison de la pandémie de COVID-19.

Ce rapport segmente le marché mondial des gants médicaux jetables en nitrile en fonction des types suivants :

En poudre

Non poudré

Sur la base de l’ application , le marché mondial des gants médicaux jetables en nitrile est segmenté en:

Soins de santé

Industriel

Industrie alimentaire

Autres

Portée du marché des gants médicaux jetables en nitrile:

la recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des gants médicaux jetables en nitrile, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. . Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les joueurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels sur le marché mondial des Gants médicaux jetables en nitrile.

Ce rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale des Gants médicaux jetables en nitrile, notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées, de l’environnement industriel par région, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation actuelle de l’utilisateur final. .

En conclusion , le rapport sur le marché des gants médicaux jetables en nitrile est la source réaliste pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne l’origine principale et la situation économique de la valeur du projet, des avantages, des limites, de la production d’électricité, de l’offre, de la demande, de la vitesse de croissance du marché et des chiffres. Le rapport sur l’industrie des gants médicaux jetables en nitrile présente également un examen SWOT de nouvelle tâche, une étude de faisabilité spéculative et une enquête sur le retour des risques.

