Analyse du marché des appareils de cigarette électronique 2022 et perspectives précises – Imperial Tobacco, Reynolds American, Japan Tobacco, Altria, Njoy, Vaporcorp, Truvape, FirstUnion

Le rapport de recherche mondial sur les « appareils de cigarette électronique » présente un aperçu complet et une explication complète de l’industrie. Il s’agit d’une étude analytique qui se concentre sur des groupes cibles de clients couvrant les revenus et le taux de croissance historiques, actuels et futurs du marché, tant du côté de la demande que de l’offre. L’analyste de recherche détaille la chaîne de valeur et l’analyse de son distributeur. Le rapport fournit des conclusions et des recommandations pour un large éventail d’industries et de bénéficiaires commerciaux, notamment les entreprises industrielles, les fournisseurs de communications, les principaux fournisseurs, etc.

La taille du marché des appareils de cigarette électronique était évaluée à 17 301,0 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 94 316,6 millions de dollars d’ici 2031, enregistrant un TCAC de 16,8 % de 2022 à 2031.

E-cigarette Devices Market Segmentation

The leading companies in the global E-cigarette Devices market are Imperial Tobacco, Reynolds American, Japan Tobacco, Altria, Njoy, Vaporcorp, Truvape, FirstUnion, Hangsen, Buddy Group, Kimree, Innokin, SHENZHEN SMOORE, SMOK

News and Updates

In 2021, Philip Morris International Inc. launched IQOS ILUMA in Japan. This product was the brand’s first tobacco-heating system that introduced induction-heating technology, eliminating the use of blades, which, in turn, required no cleaning.

In 2021, Japan Tobacco Inc. launched its next-generation heated tobacco device, namely Ploom X. The product was made available across Japan, including convenience stores and different tobacco retail stores.

Market Overview

Over the medium term, there has been rising awareness regarding the health hazards associated with smoking. This resulted in high demand for alternatives to traditional cigarettes, such as e-cigarettes. ​Furthermore, rechargeable e-cigarettes have been well received by consumers, aided by their higher levels of flexibility as compared to their single-use counterparts. As disposable e-cigarettes offer cost-effective solutions to the new range of consumers who are looking to test e-cigarettes, the rechargeable e-cigarettes heavily outweigh the cost difference in the long term. ​

L’opportunité de croissance des ventes de cigarettes électroniques via les canaux en ligne a incité les vendeurs en ligne à améliorer les processus d’achat en termes de sécurité et de fiabilité, ce qui, à son tour, a propulsé la demande pour ces produits. Avec la popularité croissante des appareils de vapotage, les vendeurs d’arômes et de parfums introduisent une grande variété d’e-liquides pour attirer les consommateurs. Différentes saveurs, telles que le menthol, la menthe, le chocolat, le cola, le chewing-gum et les fusions d’autres fruits et substances aromatisantes, incitent un grand nombre de consommateurs à adopter ces dispositifs de cigarette électronique.

A major portion of the world population is considering e-cigarettes or vapes as a healthier option as compared to regular cigarettes. Alongside, the added cost-effective nature of e-cigarettes in comparison to traditional ones drives the growth of the market. For instance, the cost of a single-use, disposable e-cigarette is around USD 1 to USD 15 per product or more. The rechargeable starter kits having multiple pods cost around USD 25 to USD 150 or more, whereas the liquid refill kits cost around USD 50 to USD 75 monthly. The median price of a Marlboro Reds pack is around USD 13 to USD 15, along with having nicotine content as high as 1.9 milligrams in each cigarette. The affordable cost of e-cigarettes, paired with the price-based marketing strategy of the vendors, encourages consumers to buy e-cigarettes. The affordability of the disposable models of e-cigarettes attracts consumers, making them economical for use. Moreover, the reusability of e-cigarettes by refilling adds more value to the cost-effective aspect of the product, providing a cheaper solution to the individuals.

Segmentation du marché des appareils de cigarette électronique

Ce rapport segmente le marché mondial des appareils de cigarette électronique sur la base des types suivants :

Avec écran

Sans écran

Sur la base de l’ application , le marché mondial des appareils de cigarette électronique est segmenté en :

Vente au détail en ligne

Vente au détail hors ligne

Portée du marché des appareils de cigarette électronique:

la recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des appareils de cigarette électronique, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. . Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les joueurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels sur le marché mondial des dispositifs de cigarette électronique.

Ce rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale des dispositifs de cigarette électronique, notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées, de l’environnement industriel par région, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation actuelle de l’utilisateur final. .

En conclusion , le rapport sur le marché des appareils E-cigarette est la source réaliste pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne l’origine principale et la situation économique de la valeur du projet, des avantages, des limites, de la production d’électricité, de l’offre, de la demande, de la vitesse de croissance du marché et des chiffres. Le rapport sur l’industrie des dispositifs de cigarette électronique présente également l’examen SWOT de la nouvelle tâche, l’étude de faisabilité spéculative et l’enquête sur le retour des risques.

