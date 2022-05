Analyse du marché de la forge 2022 par les principaux fabricants – Nippon Steel & Sumitomo Metal, Aichi Steel, Thyssenkrupp

Taille, statut et prévisions du marché mondial de la forge jusqu’en 2022-2028. Cela vous aidera également dans la prise de décision stratégique. Le document de recherche final Forging est un document exhaustif comprenant plus de 150 pages. Le rapport aidera à comprendre les diverses tendances et analyses du marché, la concurrence, le paysage de l’industrie, la taille du marché, les revenus du marché, les prévisions, l’analyse d’impact COVID-19, l’analyse SWOT. Ce rapport de recherche couvre les principaux aspects du marché du Forgeage , y compris les moteurs, les contraintes, les tendances historiques et actuelles, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques.

Les analystes prévoient que le marché mondial du forgeage croîtra à un TCAC de 5 % au cours de la période 2022-2028.

Les principaux acteurs de premier plan sont : Nippon Steel & Sumitomo Metal, Aichi Steel, Thyssenkrupp, AAM, Bharat Forge, KOBELCO, WanXiang, FAW, Arconic, Mahindra Forgings Europe, Farinia, Longcheng Forging, Sinotruck, Dongfeng Forging, Jiangsu Pacific Precision Forging, Sypris Solutions, Ashok Leyland, Allegheny Technologies, VDM Metals, CITIC Heavy Industries

Répartition du marché mondial de la forge par type de produit et application

Ce rapport segmente le marché mondial du forgeage sur la base des types suivants :

Pièces forgées à matrice fermée

Pièces forgées à matrice ouverte

Anneaux laminés forgés

Sur la base de l’application, le marché mondial de la forge est segmenté en:

Composants du groupe motopropulseur

Composants du châssis

Pièces de transmission

Autres parties

REGIONAL ANALYSIS

North America (USA, Canada, Mexico)

Europe (Germany, France, UK, Russia, Italy)

Asia Pacific (China, Japan, South Korea, India, Southeast Asia)

South America (Brazil, Argentina, Colombia, etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Nigeria, and South Korea)

Speaking about this Forging research report in particular, it includes:

Forging related Five Types of Segmentations (by Product Type, Power, Application, Distribution Channel, Region)

Forging market Five Major Regions (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America)

Forger des informations sur le marché pendant 12 ans (2016 et 2028 – années historiques, 2022 – année de référence et période de prévision 2022-2028)

Forger la dynamique clé de l’industrie, y compris les facteurs qui stimulent le marché, la dissuasion dominante, les opportunités potentielles ainsi que les tendances futures pour l’industrie du forgeage .

Dix profils d’entreprise liés au forgeage (il ne s’agit pas seulement d’acteurs majeurs, mais d’un mélange d’acteurs leaders, émergents, de perturbateurs du marché, d’acteurs du marché de niche, etc.)

Analyse du paysage de l’industrie du forgeage

Analyse de l’impact du COVID-19 sur le marché de la forge aux niveaux mondial et régional.

Marché de la forge

Chapitre 1: Aperçu du marché du forgeage , moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par région

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6 : Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage et analyse complète des producteurs

Chapitre 8 : Analyse des coûts de production, analyse des matières premières, dépenses régionales de production.

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet de marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Forger les résultats et les conclusions des études de marché, annexe, méthodologie et source de données.

Continuez comme ça…

Enfin, les chercheurs ont publié des informations sur l’analyse précise de Global Forging . Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à gérer les risques et les obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente.

