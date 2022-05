Analyse du marché des lingettes jetables 2022 par les principaux fabricants – Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Rockline Industries

Le rapport sur le marché des lingettes jetables fournit un aperçu complet, y compris le scénario actuel et les perspectives de croissance futures. Le rapport sur le marché de Lingettes jetables analyse les différents facteurs et tendances des années à venir et les facteurs clés de la croissance et de la demande de ce marché sont analysés en détail dans ce rapport.

La taille du marché mondial des lingettes jetables était évaluée à 23,93 milliards USD en 2020 et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,4 % de 2021 à 2027.

Some of the Top companies Influencing this Flushable Wipes Market include: Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Rockline Industries, Nice-Pak Products, SC Johnson, Cottonelle, Charmin, Scott, Equate,

Market Overview:

Actuellement, des lingettes jetables dans les toilettes sont utilisées à la place du papier hygiénique car elles sont faciles à jeter. Les lingettes jetables dans les toilettes offrent une sensation de propreté supplémentaire que les consommateurs n’obtiennent pas uniquement avec du papier toilette. De nombreux athlètes utilisent des lingettes jetables dans les toilettes après une séance d’entraînement en salle de sport pour désodoriser, nettoyer et hydrater le corps du visage aux pieds, servant d’alternative décente lorsque l’on ne veut pas prendre de douche. Les lingettes jetables dans les toilettes pour bébé sont utilisées pour garder les bébés propres et rafraîchis tout au long de la journée. Les lingettes jetables dans les toilettes peuvent être utilisées comme lingettes pour le visage, pour éliminer l’huile et la saleté, réduisant ainsi les facteurs qui provoquent des éruptions cutanées ou des bactéries. Ainsi, les lingettes jetables dans les toilettes ont un large éventail d’utilisations et peuvent être utilisées n’importe où et à tout moment.

Segmentation Par Type :

Fibres biodégradables

Fibres non biodégradables

Liants en latex

Segmentation par application :

Soins personnels

Cosmétique

Médical

Autres

Les régions clés couvertes par le rapport sur le marché des lingettes jetables sont:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Méthodologie de recherche :

Notre méthodologie de recherche constitue un mélange de recherche secondaire et primaire qui commence idéalement par une exploration de données exhaustive, la réalisation d’entretiens primaires (fournisseurs/distributeurs/utilisateurs finaux) et la formulation d’idées, d’estimations et de taux de croissance en conséquence. La validation primaire finale est un mandat pour confirmer nos résultats de recherche avec des leaders d’opinion clés (KoL), des experts de l’industrie, les lingettes jetables comprennent des fournitures majeures et des consultants indépendants, entre autres.

Quelle est la portée de ce rapport ?

-Analyse globale et régionale complète des marchés Lingettes jetables.

-Couverture complète de tous les segments de marché sur les marchés des lingettes jetables pour analyser les tendances, le développement du marché mondial et les prévisions de taille du marché à partir de 2028.

-Analyse complète des entreprises opérant sur le marché mondial. Le profil de l’entreprise comprend une analyse du portefeuille de produits, des ventes, une analyse SWOT et les derniers développements.

-La matrice de croissance analyse les segments de produits et les régions auxquels les acteurs du marché doivent prêter attention pour investir, intégrer, croître et/ou se diversifier.

