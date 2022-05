Rapport sur le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques 2022 Scénario commercial –- Leoni AG, Aptiv Plc., BESEN International Group, Dyden Corporation, TE Connectivity, Brugg Group

Un rapport récent intitulé « Croissance du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques 2022 : taille du marché, tendances et perspectives d’opportunités – Prévisions jusqu’en 2028» fournit une analyse globale. L’étude fournit également la part des concurrents du marché des câbles de charge pour véhicules électriques et une analyse par région dans le monde.

The Electric Vehicle Charging Cables market report provides information regarding market size, share, trends, growth, cost structure, global market competition landscape, market drivers, challenges and opportunity, capacity, revenue and forecast 2028. This report also includes the overall and comprehensive study of the Electric Vehicle Charging Cables market with all its aspects influencing the growth of the market. This report is an exhaustive quantitative analysis of the Electric Vehicle Charging Cables industry and provides data for making strategies to increase market growth and effectiveness.

La taille du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques devrait passer de 2 354 000 unités en 2022 à 14 623 000 unités d’ici 2027, avec un TCAC de 44,1 %

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques sont Leoni AG, Aptiv Plc., BESEN International Group, Dyden Corporation, TE Connectivity, Brugg Group, Sinbon Electronics, Coroplast, Phoenix Contact, EV Teison, Systems Wire and Cable, Prysmian Group

Nouvelles et mises à jour

ABB lance le chargeur de voiture électrique le plus rapide au monde – ABB lance aujourd’hui un chargeur de véhicule électrique (EV) tout-en-un innovant, qui offre l’expérience de charge la plus rapide du marché .

Renault lance un EV open source et un câble de charge éclairé – Renault a créé une plateforme automobile open source basée sur son Twizy, qui permettra aux start-ups, aux particuliers et aux laboratoires indépendants de copier et de modifier des logiciels existants pour créer un véhicule électrique personnalisable.

Aperçu du marché

Les véhicules électriques sont installés avec des batteries rechargeables pour fournir l’énergie nécessaire à leur propulsion et ces batteries peuvent être chargées via des prises de station publiques ou privées. Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont entièrement alimentés par l’électricité tout en réduisant le bruit des véhicules, la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre. La rigueur croissante des normes d’émission de dioxyde de carbone dans les marchés émergents stimule la demande de véhicules électriques. Par conséquent, les besoins en infrastructures de recharge des véhicules électriques augmentent à un rythme exponentiel. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le monde a augmenté d’environ 44 % entre 2017 et 2018. Ces facteurs devraient alimenter la demande de câbles de recharge pour véhicules électriques dans les économies émergentes au cours des prochaines années. décennie prochaine.

La production et les ventes de véhicules neufs s’étaient arrêtées dans le monde entier car toute la chaîne d’approvisionnement avait été perturbée lors de l’épidémie initiale de COVID-19. Les équipementiers ont dû attendre la levée des blocages pour reprendre la production, ce qui a affecté leurs activités. Les constructeurs automobiles devraient donc ajuster leurs volumes de production. De plus, la fabrication de composants a été suspendue et les petits fabricants de niveaux II et III auraient pu être confrontés à des problèmes de liquidité. L’industrie automobile est à forte intensité de capital et dépend de financements fréquents pour poursuivre ses activités. Ainsi, la suspension de la production pendant l’épidémie et la baisse de la demande devraient avoir un impact sans précédent sur les fabricants et les fournisseurs de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Marché segmenté par types

par vitesse de charge

Rapide (41 KW ci-dessus)

Rapide (7 KW – 40 KW)

Lent (3 KW – 6 KW)

par longueur

2 mètres à 5 mètres

6 mètres à 10 mètres

Au-dessus de 10 mètres

par type de prise

Type de fiche Ⅰ

Type de fiche Ⅱ

Marché segmenté par applications

Voiture de voyageurs

Véhicule commercial

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux enseignements du rapport sur les câbles de recharge pour véhicules électriques

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché Câbles de recharge pour véhicules électriques – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché des câbles de recharge pour véhicules électriques, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour les câbles de recharge pour véhicules électriques

En conclusion , le rapport sur le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques présente l'analyse descriptive des acteurs d'élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent servir de guide rentable pour tous les concurrents commerciaux de l'industrie des câbles de recharge pour véhicules électriques.

Personnalisation disponible – Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences de recherche spécifiques du client. Aucun coût supplémentaire ne sera requis pour payer des recherches supplémentaires limitées.

