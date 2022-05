Analyse du marché des véhicules spécialisés 2022 par développement récent – ​​Oshkosh Corporation, REV Group, Alamo Group, Rosenbauer, ShinMaywa Industries, Federal Signal

Un rapport récent intitulé « Croissance du marché des véhicules de spécialité 2022 : taille du marché, tendances et perspectives d’opportunités – Prévisions jusqu’en 2028» fournit une analyse globale. L’étude fournit également la part des concurrents du marché des véhicules de spécialité et une analyse par région dans le monde.

Le rapport sur le marché des véhicules spécialisés fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et les opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions du marché pour 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète du Marché des véhicules spécialisés avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie des véhicules spéciaux et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Le marché des véhicules spécialisés était évalué à environ 96,81 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 116,8 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 3,16 % au cours de la période de prévision (2022-2027).

Nouvelles et mises à jour

Lancement de General Motors Specialty Vehicles avec Silverado – General Motors Specialty Vehicles (GMSV) a été officiellement lancé avec le Chevrolet Silverado 1500 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En janvier 2020, l’atelier de Brilliance Auto Group dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine), un centre de production d’ambulances, a livré des véhicules à un rythme rapide puisqu’il a livré environ 400 ambulances en quelques semaines seulement. En dehors de cela, 30 unités d’ambulances spécialement conçues ont été livrées en février.

En avril 2020, JAC Motors a livré plus de 300 ambulances au ministère de la Santé du Kazakhstan par lots.

Aperçu du marché

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’utilisation de ces véhicules par les petites entreprises aux États-Unis à des fins telles que les entreprises de camions de restauration, les salles d’exposition mobiles, la publicité et les promotions, ainsi que la demande de véhicules d’intervention de voyage, médicaux et de soins de santé, devrait augmenter au cours de la période de prévision. .

Il y a eu une augmentation notable de l’activité de voyage à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT), les États-Unis ont enregistré un total de 1 862,2 millions de voyages intérieurs en 2019. Ce nombre a augmenté progressivement à partir de 2009 et était évalué à 1 827,5 millions de voyages en 2018, ce qui indique l’augmentation de la demande de déplacements et, par conséquent, les véhicules récréatifs utilisés pour ces déplacements. Le Bureau of Labor Statistics a également estimé les dépenses annuelles des ménages à 336,02 USD, ce qui devrait stimuler le marché du tourisme intérieur. L’augmentation des épidémies et des pandémies, des accidents de la route, des blessures domestiques et professionnelles et des programmes de soins de santé parrainés par le gouvernement entraîne une croissance du marché des véhicules spécialisés médicaux et de soins de santé. Croissance de maladies telles que le cancer du sang,

The recent epidemics and pandemics, such as Ebola and the COVID-19 outbreak, have increased the demand for ambulances, mobile pharmacies, and mobile ICUs. In many countries, the rise in demand for ambulances surpassed the population growth rate. In New Zealand, the mobile operation theatre service started again after the COVID-19 lockdown restrictions were lifted. With the rise and development of autonomous technology for vehicles, emergency medical vehicles are expected to be equipped with semi-autonomous driving assistance technology soon.

Markets Segmentation:

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des véhicules spécialisés sont Oshkosh Corporation, REV Group, Alamo Group, Rosenbauer, ShinMaywa Industries, Federal Signal, XCMG, Royal Terberg Group, Bucher Industries, Kirchhoff Group, Morita Group, Aebi Schmidt Group, Hualing Xingma Automobile, Groupe Fayat, Groupe Labrie Enviroquip, DIMA, Aerosun Corporation, KYB

Marché segmenté par types

Camion malaxeur à béton

Camion de collecte des ordures

Balayeur

Véhicule d’entretien hivernal

Autre

Marché segmenté par applications

Municipal

Construction

Urgence

Autre

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

