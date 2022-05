Aperçus du marché des lecteurs de jeux portables partagés dans le rapport détaillé 2020 à 2028 | Sony, Nintendo, NVIDIA, Bandai Namco, Sega Sammy Holdings, Coolbaby, WuYouWuYu

Un rapport récent intitulé « Croissance du marché des lecteurs de jeux portables 2022 : taille du marché, tendances et perspectives d’opportunités – Prévisions jusqu’en 2028» fournit une analyse globale. L’étude fournit également la part des concurrents du marché des lecteurs de jeux portables et une analyse par région dans le monde.

Le marché des lecteurs de jeux portables devrait rapporter 17 milliards de dollars d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 7 %. Dans la période de prévision,

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des lecteurs de jeux portables sont Sony, Nintendo, NVIDIA, Bandai Namco, Sega Sammy Holdings, Coolbaby, WuYouWuYu, QianYue, GamePod Digital, MenFei

Nouvelles et mises à jour

SMACH Z – La console de jeu portable lance la bande-annonce de l’E3

Selon les rumeurs, Qualcomm lancerait une console de jeu portable au premier trimestre 2022 – Un nouveau rapport nous indique que Qualcomm travaille sur une console de jeu de type Nintendo Switch. Il sera alimenté par le SoC Snapdragon interne de la société et exécutera Android 12 prêt à l’emploi. La console pourrait coûter environ 300 dollars américains et sera annoncée au cours du premier trimestre 2022.

Aperçu du marché

Le marché des consoles de jeu est en croissance constante et connaît une forte demande. Le marché du jeu en croissance rapide stimule la demande pour ces consoles. 2020 a été une année dynamique pour le marché des jeux et paris en ligne. En outre, les initiatives gouvernementales visant à soutenir l’industrie du jeu en ligne et les subtiles restrictions fédérales permettent au marché des consoles de jeu de générer des revenus importants. Avec plus de percées juridiques attendues dans le jeu en 2021 et au-delà, le marché devrait enregistrer des gains significatifs dans les années à venir.

L’augmentation du revenu disponible des particuliers dans les économies en développement a alimenté la croissance du marché des jeux mobiles et portables. En outre, l’inclinaison croissante vers les appareils de jeu haut de gamme tels que la Xbox, parmi la population jeune, est également un facteur de croissance du marché des jeux portables. L’augmentation des activités de développement et de lancement de produits par des acteurs de premier plan sur le marché mondial est également un facteur pour stimuler la croissance du marché des jeux mobiles. Par exemple, PUBG Corporation a lancé son PUBG PC Lite en janvier 2019, qui est une version plus légère et atténuée de PUBG développée pour les PC bas de gamme. Cependant, la disponibilité d’alternatives rentables, la concurrence féroce entre les principaux acteurs et les nouveaux entrants,

AR et VR pourraient être considérés comme les plus récents et les plus importants car ils améliorent considérablement l’expérience de jeu grâce à une méthode de jeu interactive très avancée. La réalité augmentée génère des informations virtuelles pour améliorer la perception de l’utilisateur. La réalité augmentée comprend généralement des capteurs de contrôle de mouvement complet du corps pour une expérience de jeu totalement mains libres. Les systèmes AR audiovisuels, graphiques et basés sur l’interaction permettent aux utilisateurs d’interagir avec des objets virtuels dans un environnement augmenté. Par exemple, Natal de Microsoft utilise des commandes d’action corporelle pour offrir une expérience de jeu de nouvelle génération vraiment révolutionnaire.

Marché segmenté par types

3,0 pouces

4,3 pouces

Autre

Marché segmenté par applications

Usage personnel

Un usage commercial

Autre

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

