Le marché des câbles éoliens offshore est en plein essor dans le monde entier | ABB, Nexans, NKT, Prysmian, General Cable, Sumitomo Electric Industries, Parker Hannifin, LS Cable & System

Un rapport récent intitulé « Croissance du marché des câbles éoliens offshore 2022 : taille du marché, tendances et perspectives d’opportunités – Prévisions jusqu’en 2028» fournit une analyse globale. L’étude fournit également la part des concurrents du marché des câbles éoliens offshore et une analyse par région dans le monde.

Le rapport sur le marché des câbles éoliens offshore fournit des informations sur la taille, la part, les tendances, la croissance, la structure des coûts, le paysage de la concurrence sur le marché mondial, les moteurs du marché, les défis et opportunités, la capacité, les revenus et les prévisions 2028. Ce rapport comprend également l’étude globale et complète de le marché Câble éolien offshore avec tous ses aspects influençant la croissance du marché. Ce rapport est une analyse quantitative exhaustive de l’industrie des câbles éoliens offshore et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché.

Segmentation des marchés :

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des câbles éoliens offshore sont ABB, Nexans, NKT, Prysmian, General Cable, Sumitomo Electric Industries, Parker Hannifin, LS Cable & System, TPC Wire & Cable, Fujikura, JDR Cable Systems, Able UK, Brugg Cables , LÉONI

Nouvelles et mises à jour

10 janvier 2017 Carbon Trust lance un concours pour améliorer les systèmes de câblage sous-marin dans l’industrie éolienne offshore – L’accélérateur éolien offshore (OWA) du Carbon Trust a lancé un nouveau concours mondial d’innovation pour trouver et financer le développement de solutions innovantes à un défi auquel est confronté l’éolien offshore l’industrie agricole aujourd’hui : comment surveiller l’état des câbles sous-marins pour s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés pendant le processus de chargement et d’installation. Le concours vise à résoudre ce défi en identifiant et en soutenant le développement de nouveaux systèmes de surveillance de l’état des câbles sous-marins.

10 novembre Nexans ouvre une usine de câbles sous-marins aux États-Unis pour desservir de grands projets éoliens offshore – La société française Nexans SA (EPA:NEX) a ouvert mardi une usine de fabrication de câbles de transmission sous-marins agrandie en Caroline du Sud qui compte le danois Ørsted A/S (CPH:ORSTED) et le service public de la Nouvelle-Angleterre Eversource Energy (NYSE:ES) parmi ses clients.

Aperçu du marché

Les parcs éoliens offshore utilisent des câbles pour transmettre l’électricité au réseau. Dans ce processus, l’électricité produite par les éoliennes offshore retourne vers la terre à travers une série de systèmes de câbles qui sont enterrés dans le fond marin. L’électricité produite par les parcs éoliens offshore est acheminée par des centres de charge côtiers qui donnent la priorité à l’endroit où l’électricité doit aller et la distribuent dans le réseau électrique pour alimenter les maisons, les écoles et les industries.

Les vents du large sont généralement plus forts pendant la journée, ce qui permet une production d’énergie plus stable et plus efficace lorsque la demande des consommateurs est à son apogée. La plupart des ressources éoliennes terrestres sont plus fortes la nuit, généralement lorsque la demande d’électricité est plus faible.

Les câbles éoliens offshore ont été largement acceptés sous réserve de capacités de transport d’énergie améliorées avec une alimentation sûre et fiable de l’énergie du fond marin à la sous-station située sur le rivage. Les câbles éoliens offshore connaissent une forte demande du marché en raison des investissements agressifs des acteurs du marché pour déployer des parcs éoliens offshore à grande échelle. Par conséquent, les décideurs à travers le monde sont engagés dans la mise en œuvre de politiques et de réglementations favorables pour la promotion des technologies énergétiques durables qui compléteront davantage les tendances de l’industrie au cours de la période de prévision.

Marché segmenté par types

Câble inter-groupe

Câble d’exportation

Marché segmenté par applications

Éolienne en mer

Forage pétrolier et gazier

Autre

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

Principaux enseignements du rapport sur les câbles éoliens offshore

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché Câble éolien offshore – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché des câbles éoliens offshore, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour améliorer les revenus du chiffre d’affaires.

─Comprenez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour le câble éolien offshore

En conclusion , le rapport sur le marché des câbles éoliens offshore présente l’analyse descriptive des acteurs d’élite soutenus par le marché parent, des informations sur les mouvements présents, passés et artistiques qui peuvent fonctionner comme un guide rentable pour tous les concurrents commerciaux de l’industrie des câbles éoliens offshore. Notre équipe d’analystes experts en recherche a été formée pour fournir des rapports d’études de marché approfondis sur chaque secteur individuel, ce qui sera utile pour comprendre les données de l’industrie de la manière la plus précise.

Personnalisation disponible – Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences de recherche spécifiques du client. Aucun coût supplémentaire ne sera requis pour payer des recherches supplémentaires limitées.

