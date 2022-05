Analyse du marché des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS), statut et perspectives commerciales 2022 – Cisco Systems, Trend Micro, McAfee, Honeywell, Samsung Techwin, Panasonic

Le rapport de recherche mondial sur les « modèles de sécurité en tant que service (SECaaS) » présente un aperçu complet et une explication complète de l’industrie. Il s’agit d’une étude analytique qui se concentre sur des groupes cibles de clients couvrant les revenus et le taux de croissance historiques, actuels et futurs du marché, tant du côté de la demande que de l’offre. L’analyste de recherche détaille la chaîne de valeur et l’analyse de son distributeur. Le rapport fournit des conclusions et des recommandations pour un large éventail d’industries et de bénéficiaires commerciaux, notamment les entreprises industrielles, les fournisseurs de communications, les principaux fournisseurs, etc.

Modèles de sécurité en tant que service (SECaaS) La taille du marché devrait augmenter, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

Segmentation du marché des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS)

Les principales entreprises du marché mondial des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS) sont Cisco Systems, Trend Micro, McAfee, Honeywell, Samsung Techwin, Panasonic, Bosch Security Systems, Symantec, CheckPoint Software Technologies, Siemens, Canon, Schneider Electric, Fortinet, Hewlett-Packard Enterprise, Sécurité S2, NortekSecurity

Aperçu du marché

Avec l’amélioration de l’infrastructure informatique des entreprises, les menaces liées aux données (violations de données) sont également en augmentation, ce qui exige des solutions de sécurité avancées par rapport aux solutions traditionnelles. Avec cette tendance qui gagne du terrain sur le marché, les entreprises ont commencé à investir leurs ressources dans l’amélioration de leurs offres de sécurité avancées.

L’augmentation des menaces dans les entreprises et les entreprises et l’augmentation subséquente des vols d’identité ont contribué à la plus forte demande pour ces solutions. Les solutions IAM sont l’un des moyens proactifs de prévenir le vol d’identité. Ces solutions définissent et modifient les droits d’accès des utilisateurs à l’aide d’un mécanisme centralisé ; ils contrôlent également l’autorisation fondée sur ces droits.

Avec l’avènement des stratégies de marketing électronique dans le monde moderne, environ 269 milliards d’e-mails sont envoyés chaque jour et il y a plus de 3,7 milliards d’utilisateurs d’e-mails dans le monde. Cela donne aux pirates une immense marge de manœuvre pour envoyer des spams, afin d’obtenir des informations sensibles de l’utilisateur. Les e-mails sont même une cible majeure pour les attaques d’ingénierie sociale.

En fait, dans la plupart des incidents de sécurité, les failles commencent par un e-mail de phishing, dans lequel le pirate informatique utilise pour tromper quelqu’un en lui donnant accès à une sorte de compte, de connexion ou d’informations financières, puis il procède à un piratage technique.

De plus, en avril 2019, EmCare a déclaré que la violation de courrier électronique avait exposé certaines données de patients, de sous-traitants et d’employés, car le tiers non autorisé avait eu accès aux numéros de sécurité sociale et aux informations cliniques de certains patients via les comptes de messagerie des employés.

Selon la Federal Trade Commission, les escrocs dupent les utilisateurs avec des e-mails de phishing qui incluent des incitations, qui sont fausses. Même des géants de l’Internet comme Google et Facebook ont ​​été dupés de 100 millions de dollars grâce à un stratagème de phishing par e-mail en 2018-2019 lorsqu’un pirate informatique s’est fait passer pour un fournisseur de pièces informatiques.

Ce rapport segmente le marché mondial des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS) sur la base des types suivants :

Authentification

antivirus

Anti-Malware/Spyware

Détection d’intrusion

Tests de pénétration

Gestion des événements de sécurité

Autre

Sur la base de l’ application , le marché mondial des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS) est segmenté en:

Commercial

Gouvernement

Résidentiel

Autre

Portée du marché des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS):

la recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS), en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, leurs nouvelles les applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir les mouvements concurrentiels futurs dans le secteur mondial des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS).

Ce rapport traite de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie des modèles de sécurité globale en tant que service (SECaaS), notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées, de l’environnement industriel par région, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation actuelle. de l’utilisateur final.

En conclusion , le rapport sur le marché des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS) est la source réaliste pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne l’origine principale et la situation économique de la valeur du projet, des avantages, des limites, de la production d’électricité, de l’offre, de la demande, de la vitesse de croissance du marché et des chiffres. Le rapport sur l’industrie des modèles de sécurité en tant que service (SECaaS) présente également l’examen SWOT des nouvelles tâches, l’étude de faisabilité spéculative et l’enquête sur le retour des risques.

