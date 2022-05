Taille du marché des systèmes de solution de sécurité domestique, statut, perspectives mondiales 2022 – Johnson Controls, Nortek Security & Control, Honeywell International, Robert Bosch

Le rapport de recherche mondial sur les « systèmes de solutions de sécurité à domicile » présente un aperçu complet et une explication complète de l’industrie. Il s’agit d’une étude analytique qui se concentre sur des groupes cibles de clients couvrant les revenus et le taux de croissance historiques, actuels et futurs du marché, tant du côté de la demande que de l’offre. L’analyste de recherche détaille la chaîne de valeur et l’analyse de son distributeur. Le rapport fournit des conclusions et des recommandations pour un large éventail d’industries et de bénéficiaires commerciaux, notamment les entreprises industrielles, les fournisseurs de communications, les principaux fournisseurs, etc.

Le marché des systèmes de solution de sécurité domestique devrait croître à un TCAC de 7% sur la période de prévision 2022-2028

Segmentation du marché des systèmes de solutions de sécurité à domicile

Les principales entreprises du marché mondial des systèmes de solution de sécurité domestique sont Johnson Controls, Nortek Security & Control, Honeywell International, Robert Bosch, ASSA ABLOY, ADT Security, Vivint, MOBOTIX, MONI Smart security, United Technologies Corporation, Canon, HikVision Digital Technology, Solutions de sécurité Frontpoint, SimpliSafe

L’aperçu 2019 de Houzz sur la rénovation aux États-Unis indique que les propriétaires dépensent près de 500 USD en équipements de maison et de sécurité intelligents, en particulier en assistants vocaux, sonnettes vidéo et lumières intelligentes. L’amélioration de la bande passante du réseau et de l’infrastructure connexe a attiré l’attention sur le stockage basé sur le cloud pour les flux en direct dans la sécurité domestique.

L’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de jouer un rôle majeur dans la stimulation de l’innovation sur le marché de la sécurité et de la surveillance à domicile. De plus, l’IA combinée à l’apprentissage automatique pourrait réduire les risques de fausses alarmes, améliorer la détection des activités anormales et les performances de l’analyse vidéo, et offrir de meilleures capacités de vérification et de surveillance vidéo. L’introduction de cette combinaison dans les systèmes de sécurité et de surveillance peut attirer davantage de consommateurs.

De nos jours, les clients préfèrent plusieurs solutions dans un seul package, afin d’avoir accès à la solution la plus économique. Ainsi, les vendeurs ont lancé des produits en gardant à l’esprit ce type de demande. Par exemple, en août 2020, Hero Electronix a lancé « Qubo Shield », une solution de sécurité domestique, qui fournit une sécurité de bout en bout dans tous les aspects de la maison. Il protège contre les menaces extérieures, telles que le vol ou toute menace pour la sécurité, telles que les incendies et les fuites de gaz.

Parmi toutes les applications, la vidéosurveillance a gagné la part de marché maximale. Les systèmes de surveillance mis en œuvre dans les maisons ont des applications variées, telles que la surveillance et le contrôle d’accès. Ces systèmes sont également équipés de fonctionnalités telles que la détection de mouvement et la vision nocturne. Avec l’augmentation du taux de criminalité, la vidéosurveillance devrait jouer un rôle important dans la prévention de la criminalité, principalement en raison de la menace d’être détecté. En août 2020, Arlo a présenté une caméra de sécurité domestique sans fil d’entrée de gamme, qui regroupe tout ce dont un utilisateur de base aura besoin dans une unité simple et conviviale à un prix abordable. Il offre un champ de vision plus étroit à 130 degrés. Il existe également un support pour les deux principaux assistants intelligents à la maison – Amazon Alexa et Google Assistant.

Le même mois, Google a payé 450 millions de dollars pour une participation de 7 % dans le fournisseur de sécurité domestique et commerciale ADT. Le partenariat permettra à ADT d’utiliser les caméras connectées à Internet de Nest, ainsi qu’un autre appareil appelé Nest Home Hub qui est livré avec une caméra connectée à Internet, dans le cadre des systèmes de sécurité de ses clients.

Segmentation du marché des systèmes de solutions de sécurité à domicile

Ce rapport segmente le marché mondial des systèmes de solution de sécurité domestique sur la base des types suivants :

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Sur la base de l’ application , le marché mondial des systèmes de solution de sécurité domestique est segmenté en:

Intérieur

Extérieur

Portée du marché des systèmes de sécurité à domicile:

la recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de solution de sécurité à domicile, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. . Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels sur le marché mondial des systèmes de sécurité à domicile.

Ce rapport traite de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale des systèmes de sécurité à domicile, notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées, de l’environnement industriel régional, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation actuelle de l’utilisateur final. .

Table des matières

1 Aperçu du marché

1.1 Aperçu du segment de marché

1.1.1 Définition du produit

1.1.2 Marché par type

1.1.3 Marché par application

1.2 Taille du marché mondial

2 Marché mondial par entreprise

2.1 Ventes mondiales par entreprise

2.2 Prix mondial par entreprise

3 Marché mondial par type

3.1 Ventes mondiales par type

3.2 Prix mondial par type

4 Marché mondial par application

4.1 Ventes mondiales par application

4.2 Prix mondial par application

5 Commerce mondial

5.1 Exportation

5.2 Importation

6 Principaux fabricants

6.1 Informations sur la société

6.2 Spécifications du produit

6.3 Données commerciales (capacité, chiffre d’affaires, volume, prix, coût et marge)

et autres…

En conclusion , le rapport sur le marché des systèmes de solutions de sécurité à domicile est la source réaliste pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne l’origine principale et la situation économique de la valeur du projet, des avantages, des limites, de la production d’électricité, de l’offre, de la demande, de la vitesse de croissance du marché et des chiffres. Le rapport sur l’industrie des systèmes de solution de sécurité domestique présente également l’examen SWOT de la nouvelle tâche, l’étude de faisabilité spéculative et l’enquête sur le retour des risques.

