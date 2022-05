Le marché des systèmes de surveillance de la chaîne du froid est en plein essor à travers le monde | Sensitech, Inc.(Carrier), ORBCOMM(Orbital Sciences Corporation), Testo

Le rapport de recherche mondial sur le « système de surveillance de la chaîne du froid » présente un aperçu complet et une explication complète de l’industrie. Il s’agit d’une étude analytique qui se concentre sur des groupes cibles de clients couvrant les revenus et le taux de croissance historiques, actuels et futurs du marché, tant du côté de la demande que de l’offre. L’analyste de recherche détaille la chaîne de valeur et l’analyse de son distributeur. Le rapport fournit des conclusions et des recommandations pour un large éventail d’industries et de bénéficiaires commerciaux, notamment les entreprises industrielles, les fournisseurs de communications, les principaux fournisseurs, etc.

Le marché des systèmes de surveillance de la chaîne du froid était évalué à 4,6 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 15,2 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 12,9 % de 2021 à 2030.

Obtenez un exemple gratuit de ce rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03156134810/global-cold-chain-monitoring-system-market-insights-forecast-to-2028/inquiry?Mode=S21

Segmentation du marché du système de surveillance de la chaîne du froid

Les principales entreprises du marché mondial du système de surveillance de la chaîne du froid sont Sensitech, Inc. (Carrier), ORBCOMM (Orbital Sciences Corporation), Testo, Rotronic, ELPRO-BUCHS AG, Emerson, Nietzsche Enterprise, NXP Semiconductors, Signatrol, Haier Biomedical, Monnit Corporation, Berlinger & Co AG, Cold Chain Technologies, LogTag Recorders Ltd, Omega, Dickson, ZeDA Instruments, Oceasoft, The IMC Group Ltd, Controlant Ehf, Gemalto(Thales), Infratab, Inc., Zest Labs, Inc., Jucsan, Maven Systems Pvt.Ltd.

Une chaîne du froid est un système d’approvisionnement ininterrompu qui maintient la qualité des produits de la production au transport, à la distribution, au stockage et à la vente au détail en utilisant des environnements à température contrôlée. Il fournit un environnement sûr et à température contrôlée pour les articles sensibles tels que les produits alimentaires frais et congelés, les produits pharmaceutiques, les produits biologiques, les produits chimiques et les vaccins. À l’heure actuelle, le système de la chaîne du froid utilise une technologie basée sur des capteurs (IoT), qui permet un suivi sophistiqué des données en temps réel en permettant une gestion logistique en temps réel de chaque maillon de la chaîne. De multiples industries d’exportation dépendent des liens vitaux fournis par les capteurs connectés. pour identifier immédiatement les incidents et aider à atténuer les dommages ou les retards grâce à des réponses réactives. En mai 2019, Savi Technology a lancé son nouveau capteur à sa suite actuelle de capteurs, Savi Locate,

En outre, le marché du suivi et de la surveillance de la chaîne du froid a connu une croissance importante ces dernières années, en raison de l’impact massif de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné la transformation du comportement d’achat des consommateurs et s’est imposé comme un élément essentiel pour le transport des vaccins. et les produits pharmaceutiques qui connaissent une demande inébranlable dans le monde entier. Les entreprises qui opèrent sur le marché ont adopté des partenariats, des lancements de produits, de la R&D et des acquisitions pour augmenter leur part de marché et étendre leur présence géographique. Par exemple, en 2019, Controlant a lancé sa sonde de température numérique PR-T80 – une solution innovante en temps réel conçue pour les applications de glace carbonique, les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), les essais cliniques et d’autres produits pharmaceutiques et pharmaceutiques. produits des sciences de la vie qui assurent le stockage de transport dans des environnements à basse température contrôlée. De plus, l’adoption croissante de modules de communication sans fil tels que Bluetooth, Wi-Fi ou d’autres protocoles IoT plus spécialisés offre les capacités nécessaires aux enregistreurs de données de suivi des actifs pour avoir l’image la plus complète possible des environnements rencontrés par l’actif. En 2021, ELPRO-BUCHS AG a lancé ses enregistreurs de données intelligents, les enregistreurs de données en temps réel Bluetooth® et LIBERO Gx, alimentés par Sensirion Technology, qui offrent une surveillance fiable des marchandises sensibles et simplifient les processus compliqués et chronophages dans la logistique de la chaîne du froid. ou d’autres protocoles IoT plus spécialisés offrent les capacités nécessaires aux enregistreurs de données de suivi des actifs pour avoir l’image la plus complète possible des environnements rencontrés par l’actif. En 2021, ELPRO-BUCHS AG a lancé ses enregistreurs de données intelligents, les enregistreurs de données en temps réel Bluetooth® et LIBERO Gx, alimentés par Sensirion Technology, qui offrent une surveillance fiable des marchandises sensibles et simplifient les processus compliqués et chronophages dans la logistique de la chaîne du froid. ou d’autres protocoles IoT plus spécialisés offrent les capacités nécessaires aux enregistreurs de données de suivi des actifs pour avoir l’image la plus complète possible des environnements rencontrés par l’actif. En 2021, ELPRO-BUCHS AG a lancé ses enregistreurs de données intelligents, les enregistreurs de données en temps réel Bluetooth® et LIBERO Gx, alimentés par Sensirion Technology, qui offrent une surveillance fiable des marchandises sensibles et simplifient les processus compliqués et chronophages dans la logistique de la chaîne du froid.

Le marché du suivi et de la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en fonction du système, de la solution, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base du système, le marché est divisé en matériel et logiciel. Par solution, il est classé en stockage et transport. Par utilisateur final, il est divisé en soins de santé, aliments et boissons, produits chimiques et autres. Par région, le marché est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Segmentation du marché du système de surveillance de la chaîne du froid

Ce rapport segmente le marché mondial du système de surveillance de la chaîne du froid sur la base des types suivants :

Matériel

Logiciel

Sur la base de l’ application , le marché mondial du système de surveillance de la chaîne du froid est segmenté en:

Pharmacie et Santé

Nourriture et boisson

Autres

Portée du marché du système de surveillance de la chaîne du froid:

la recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial du système de surveillance de la chaîne du froid, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. . Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les acteurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels sur le marché mondial Système de surveillance de la chaîne du froid.

Ce rapport traite de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale du Système de surveillance de la chaîne du froid, notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées, de l’environnement industriel régional, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation actuelle de l’utilisateur final. .

Parcourez le rapport complet avec une table des matières détaillée ici :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03156134810/global-cold-chain-monitoring-system-market-insights-forecast-to-2028/discount?Mode=S21

Table des matières

1 Aperçu du marché

1.1 Aperçu du segment de marché

1.1.1 Définition du produit

1.1.2 Marché par type

1.1.3 Marché par application

1.2 Taille du marché mondial

2 Marché mondial par entreprise

2.1 Ventes mondiales par entreprise

2.2 Prix mondial par entreprise

3 Marché mondial par type

3.1 Ventes mondiales par type

3.2 Prix mondial par type

4 Marché mondial par application

4.1 Ventes mondiales par application

4.2 Prix mondial par application

5 Commerce mondial

5.1 Exportation

5.2 Importation

6 Principaux fabricants

6.1 Informations sur la société

6.2 Spécifications du produit

6.3 Données commerciales (capacité, chiffre d’affaires, volume, prix, coût et marge)

et autres…

Obtenez une remise exclusive @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/03156134810?mode=su?Mode=S21

En conclusion , le rapport sur le marché du système de surveillance de la chaîne du froid est la source réaliste pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne l’origine principale et la situation économique de la valeur du projet, des avantages, des limites, de la production d’électricité, de l’offre, de la demande, de la vitesse de croissance du marché et des chiffres. Le rapport sur l’industrie du système de surveillance de la chaîne du froid présente également un examen SWOT de nouvelle tâche, une étude de faisabilité spéculative et une enquête sur le retour des risques.

Services payants supplémentaires : –

Le client recevra une mise à jour gratuite sur l’achat d’une licence d’utilisateur d’entreprise. Mise à jour trimestrielle de l’industrie pendant 1 an à 40 % du coût du rapport par mise à jour. Un analyste de recherche dédié affecté au client. Résolution rapide des requêtes dans les 48 heures. Newsletter de l’industrie à 100 USD par mois et par numéro.