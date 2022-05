Marché des voitures particulières d’occasion Évolution de la technologie, des tendances et de la demande 2022 – CarMax Business Services, LLC, AutoNation.com, Penske Automotive Group, Inc

Taille, état et prévisions du marché mondial des voitures particulières d’occasion 2022-2028

Le rapport traite de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale des voitures de tourisme d’occasion , notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées de l’industrie, de l’environnement de l’industrie par région, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation récente de l’utilisateur final. . Le rapport gère également la taille du marché, la part de marché, le taux de croissance, les revenus et le TCAC signalés précédemment, ainsi que son estimation prévisionnelle.

Le marché des voitures particulières d’occasion était évalué à 828,24 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 1 355,15 milliards de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 8,3 % de 2020 à 2027.

Les principaux acteurs du marché mondial des voitures particulières d’occasion sont : CarMax Business Services, LLC, AutoNation.com, Penske Automotive Group, Inc., America’s CAR-MART Inc., Lithia Motors Inc., Sonic Automotive Inc., Auto Trader Ltd. , CarWale India, MXC Solutions India Pvt Ltd., Maruti Suzuki India Ltd., Tata Motors Ltd., Mahindra First Choice Wheels Ltd.

Aperçu du marché

Le taux de possession d’une voiture est plus faible chez les milléniaux en raison du coût élevé des véhicules et du coût d’entretien de la voiture personnelle. De plus, les millénaires sont enclins à réduire les coûts des voitures et optent donc majoritairement pour les voitures d’occasion pour voyager. De plus, beaucoup de gens ne sont pas en mesure d’acheter de nouvelles voitures en raison du coût élevé, ce qui stimule les ventes de voitures d’occasion sur le marché. Cela ouvre également la voie à différents investissements des acteurs de l’industrie pour établir leur réseau de concessionnaires sur le marché.

Des facteurs tels que le coût élevé des véhicules neufs, les préoccupations concernant l’abordabilité, l’augmentation de la demande de voitures hors leasing et de services d’abonnement par la franchise, les bureaux de leasing et les concessionnaires automobiles sont observés pour stimuler la croissance du marché des voitures d’occasion. Cependant, les ventes non organisées de voitures d’occasion et le manque de régularisation entravent la croissance du marché mondial. De plus, l’avènement du commerce électronique et des technologies en ligne, l’augmentation constante des ventes organisées/semi-organisées dans les pays émergents, l’augmentation du marché des véhicules électriques à travers le monde et la demande de services d’autopartage devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché. marché des voitures d’occasion.

Évaluation régionale

Geographically, the global Used Passenger Car market is analyzed across North America (U.S., Canada, and Mexico), Europe (UK, Germany, France, Russia, and others), Asia-Pacific (China, India, Japan, and others), and LAMEA (Latin America, Middle East, and Africa).

Market Segments by Types

Petrol Vehicles

Diesel Vehicles

Hybrid Vehicles

Electric Vehicles

Global Used Passenger Car market: Applications

Organized

Unorganized

Consumer to Consumer

Research Methodology:

Nous suivons une méthodologie de recherche robuste qui comprend la triangulation des données basée sur des approches descendantes et ascendantes et l’authentification des chiffres de marché estimés par le biais d’une recherche primaire. Les informations utilisées pour estimer la taille du marché Voiture de tourisme d’occasion et les prévisions pour divers segments aux niveaux mondial, régional et national sont dérivées des sources publiées les plus fiables et d’entretiens avec les bonnes parties prenantes.

Principaux points à retenir du rapport sur les voitures particulières d’occasion

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché des voitures de tourisme d’occasion – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché des voitures particulières d’occasion, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour faire progresser les revenus

─Appréciez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour les voitures de tourisme d’occasion

