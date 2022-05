Analyse du marché BPO du service client et perspectives mondiales 2022 à 2028 – Alorica, Webhelp, Amdocs, Transcom

Le rapport intitulé rapport sera très utile pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit une analyse approfondie des différents attributs des industries telles que les tendances, l’analyse SWOT, les politiques et les clients opérant dans plusieurs régions. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie.

La taille du marché mondial du service client BPO devrait passer de 53950 millions de dollars US en 2020 à 80930 millions de dollars US d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 6,0 % au cours de la période 2021-2027. Remise disponible (Offre exclusive Flat 25%)

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché. Principales entreprises du marché mondial du service client BPO : Teleperformance SA, Convergys, Arvato, Sykes Enterprises, Atento, TeleTech Holdings, Serco, Acticall (Sitel), Alorica, Webhelp, Amdocs, Transcom, Comdata, West Corporation, Infosys BPM, StarTek Inc. et d’autres.

Répartition globale du marché BPO du service client par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché mondial du service client BPO sur la base des types suivants:

Externalisation à terre

L’externalisation offshore

On the basis of Application , the Global Customer Care BPO Market is segmented into:

Telecom and IT

BFSI Outsouring

Healthcare and Life Sciences

Government and Public

Retail and Consumer Goods

Others

Regional Analysis For Customer Care BPO Market:

For the comprehensive understanding of market dynamics, the global Customer Care BPO Market is analysed across key geographies namely: United States, China, Europe, Japan, South-east Asia, India and others. Each of these regions is analysed on the basis of market findings across major countries in these regions for a macro-level understanding of the market.

Important Features that are under Offering and Key Highlights of the Reports:

– Detailed overview of Customer Care BPO Market.

– Changing market dynamics of the Customer Care BPO Market industry.

– In-depth segmentation of Customer Care BPO Market by Type, Application etc.

– Historical, current and projected market size in terms of volume and value.

– Recent industry trends and developments.

– Competitive landscape of Customer Care BPO Market.

– Strategies of key players and product offerings.

– Potential and niche segments/regions exhibiting promising growth.

