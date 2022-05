Aperçu du marché mondial des voitures à hydrogène jusqu’en 2028 – Les joueurs incluent TOYOTA, Honda, Hyundai

Taille, état et prévisions du marché mondial des voitures à hydrogène 2022-2028

Le rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale de la voiture à hydrogène , notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées de l’industrie, de l’environnement industriel par région, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation récente de l’utilisateur final. Le rapport gère également la taille du marché, la part de marché, le taux de croissance, les revenus et le TCAC signalés précédemment, ainsi que son estimation prévisionnelle.

La taille de la voiture à hydrogène était évaluée à 651,9 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 42 038,9 millions de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 66,9 % de 2022 à 2028

Les principaux acteurs du marché mondial des voitures à hydrogène sont : TOYOTA, Honda, Hyundai

Nouvelles et mises à jour

Lancement de la Toyota Mirai avec une autonomie de plus de 600 km, le premier véhicule indien à pile à combustible à hydrogène – Toyota vient de lancer un nouveau véhicule en Inde. Mais ce modèle est spécial à plus d’un titre. Pour commencer, c’est le ministre indien des Transports Nitin Gadkari qui a lancé le nouveau Mirai et qu’il fonctionne avec des piles à combustible à hydrogène.

Nitin Gadkari lance Toyota Mirai, une étude pilote sur les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène – Nitin Gadkari a déclaré que Toyota Mirai avait pour objectif de créer une prise de conscience et un écosystème pour les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène en Inde.

Aperçu du marché

Les véhicules à pile à combustible à hydrogène utilisent une pile à combustible à hydrogène pour alimenter leur moteur électrique embarqué. L’hydrogène est utilisé pour faire fonctionner une pile à hydrogène pour produire de l’électricité. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène possèdent un fort potentiel de réduction des émissions liées au secteur des transports. Ce véhicule ne génère aucune émission de gaz à effet de serre (GES) lors de son fonctionnement, contrairement aux véhicules à moteur diesel et à essence.

L’industrie des véhicules à pile à combustible à hydrogène est segmentée en fonction du type de véhicule, du type de technologie de pile à combustible et de la région. Basé sur le type de véhicule, il est divisé en véhicule de tourisme et véhicule utilitaire. Selon le type de technologie de pile à combustible, le marché est classé en piles à combustible à membrane échangeuse de protons, piles à combustible à acide phosphorique et autres. En fonction de la région, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en LAMEA.

Évaluation régionale

Géographiquement, le marché mondial des voitures à hydrogène est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres) et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Segments de marché par types

HICEV

Véhicule à pile à combustible-FCEV

Global Hydrogen Car market: Applications

Passenger Car

Commerical Car

Research Methodology:

We follow a robust research methodology that includes data triangulation based on top-down, bottom-up approaches, and authentication of the estimated market numbers through primary research. The information used to estimate the Hydrogen Car market size and forecast for various segments at the global, regional, and country level is derived from the most reliable published sources and through interviews with the correct stakeholders.

Key Takeaways from Hydrogen Car Report

─Evaluate market potential through analyzing growth rates (CAGR %), Volume (Units) and Value ($M) data given at country level – for product types, end use applications and by different industry verticals

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché Voiture à hydrogène – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché de la voiture à hydrogène, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT, etc.

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour faire progresser les revenus

─Appréciez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour la voiture à hydrogène

