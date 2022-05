Perspectives et tendances mondiales du marché des produits de beauté de luxe 2022 – Laura Mercier, La Prairie, SKII, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, Lancôme

Taille, état et prévisions du marché mondial des produits de beauté de luxe 2022-2028

Le rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale des produits de beauté de luxe , notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées de l’industrie, de l’environnement de l’industrie par région, du marché et des tendances contemporains, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation récente de l’utilisateur final. . Le rapport gère également la taille du marché, la part de marché, le taux de croissance, les revenus et le TCAC signalés précédemment, ainsi que son estimation prévisionnelle.

Le marché des produits de beauté de luxe était évalué à 52 748,4 millions de dollars en 2022 et devrait rapporter 81 247,6 millions de dollars d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 5,6 % de 2022 à 2028.

Les principaux acteurs du marché mondial des produits de beauté de luxe sont : Laura Mercier, La Prairie, SKII, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Guerlain, Lancôme, Nars Cosmetics, Estée Lauder, Tatcha, Kose, CPB, Helena Rubinstein

Auparavant, les produits de luxe étaient spécifiquement destinés à une classe composée de consommateurs riches et d’élite ; cependant, cela a récemment changé. L’augmentation du revenu disponible parmi la population urbaine des économies en développement et l’augmentation des problèmes de santé ont entraîné une augmentation de la demande de produits de luxe fabriqués à partir d’ingrédients biologiques et de première qualité. Ce modèle de comportement des consommateurs a essentiellement stimulé la croissance du marché mondial des cosmétiques de luxe. En outre, la pénétration d’Internet entraînant l’expansion du commerce électronique a encore soutenu l’expansion du marché des cosmétiques de luxe, car elle crée une commodité, une portée internationale et permet aux consommateurs de choisir simultanément parmi un large éventail d’options. Cependant, la disponibilité de produits contrefaits est un obstacle majeur au marché mondial des cosmétiques de luxe. L’acceptation et la demande de cosmétiques halal par les consommateurs sont en augmentation dans le monde. C’est surtout le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans les pays du Moyen-Orient et qui se déploie dans le monde entier. Par conséquent, cela peut être considéré comme une opportunité par les fabricants pour poursuivre la croissance et l’expansion du marché des cosmétiques de luxe.

Selon l’analyse du marché des cosmétiques de luxe, le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de la région. Le segment type comprend les produits biologiques et conventionnels. En fonction du type de produit, il est classé en soins de la peau, soins capillaires, maquillage et parfums. Basé sur l’utilisateur final, il est divisé en mâle et femelle. Sur la base du canal de distribution, le marché est classé en commerce électronique, supermarché/hypermarché, magasins spécialisés/monomarque et autres. Basé sur la région, il est étudié en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, France, Suisse et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie et reste de Asie-Pacifique) et LAMEA (Amérique latine, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste de LAMEA).

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 4,7 % de 2021 à 2028 en raison de l’évolution de la tendance vers le style de vie de luxe chez les millennials dans des pays comme la Chine et le Japon.

Le segment de la nature conventionnelle détenait la plus grande part de plus de 70,0 % en 2022 en raison de sa production industrielle facile.

Par canal de distribution, les magasins spécialisés et monomarques détenaient la plus grande part de plus de 75,0 % en 2022 en raison de la préférence croissante pour ces magasins parmi les consommateurs.

Évaluation régionale

Géographiquement, le marché mondial des produits de beauté de luxe est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres), et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Segments de marché par

types

Se réconcilier

Soin des cheveux

Autres

Marché mondial des produits de beauté de luxe : applications

hors ligne

En ligne

Méthodologie de recherche :

Nous suivons une méthodologie de recherche robuste qui comprend la triangulation des données basée sur des approches descendantes et ascendantes et l’authentification des chiffres de marché estimés par le biais d’une recherche primaire. Les informations utilisées pour estimer la taille du marché des produits de beauté de luxe et les prévisions pour divers segments aux niveaux mondial, régional et national sont dérivées des sources publiées les plus fiables et d’entretiens avec les bonnes parties prenantes.

Principaux points à retenir du rapport sur les produits de beauté de luxe

─Évaluer le potentiel du marché en analysant les données sur les taux de croissance (TCAC %), le volume (unités) et la valeur (M$) données au niveau des pays – pour les types de produits, les applications d’utilisation finale et par différents secteurs verticaux de l’industrie

─Comprendre les différentes dynamiques qui influencent le marché des produits de beauté de luxe – principaux facteurs moteurs, défis et opportunités cachées.

─Obtenez des informations détaillées sur les performances de vos concurrents – parts de marché des produits de beauté de luxe, stratégies, analyse comparative financière, analyse comparative des produits, SWOT et plus encore

─Analyser les canaux de vente et de distribution dans les zones géographiques clés pour faire progresser les revenus

─Appréciez la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avec une analyse approfondie de l’augmentation de la valeur à chaque étape, afin d’optimiser la valeur et d’améliorer l’efficacité de vos processus.

─Obtenez un aperçu rapide de l’entropie du marché – fusions et acquisitions, accords, partenariats, lancements de produits de tous les acteurs clés au cours des 4 dernières années.

─Évaluer les écarts entre l’offre et la demande, les statistiques d’import-export et le paysage réglementaire de plus de 20 premiers pays du monde pour les produits de beauté de luxe

Services de personnalisation disponibles avec le rapport :

15% de personnalisation gratuite. Cinq pays peuvent être ajoutés selon votre choix. Cinq entreprises peuvent ajouter selon votre choix. Personnalisation gratuite jusqu’à 40 heures. Assistance après-vente pendant 1 an à compter de la date de livraison.

