Amélioration du marché des photo-interrupteurs, dernières tendances, croissance et opportunités de 2021 à 2027 – TPK, Nissha Printing, Ilijin Display, GIS, O-film

Le rapport d’étude de marché photo-interrupteurs fournit une observation détaillée de plusieurs aspects, notamment le taux de croissance, la portée régionale et les développements récents par les principaux acteurs du marché. Le rapport propose les cinq forces de Porter, PESTEL et une analyse de marché pour fournir une étude de recherche à 360 degrés sur le marché mondial des photo-interrupteurs. L’étude de recherche traite des stratégies de marché importantes, des plans futurs, de la croissance des parts de marché et des portefeuilles de produits des principales entreprises. La copie du rapport final fournit l’analyse d’impact de la nouvelle pandémie de COVID-19 sur le marché Photo-interrupteurs ainsi que les fluctuations au cours de la période de prévision.

En 2020, la taille du marché mondial des photo-interrupteurs était de 498 millions de dollars américains et elle devrait atteindre 706,2 millions de dollars américains d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de 5,1% au cours de la période 2021-2027.

Les principales entreprises du marché mondial des photo-interrupteurs sont

Sharp, Omron, Rohm Semiconductor, TT Electronics, Vishay Intertechnology, Panasonic, Honeywell, On Semiconductor, OSRAM, Lite-On, Everlight Electronics, KODENSHI, Endrich et autres.

Un photointerpréteur est un photomicrocapteur non amplifié, également connu sous le nom de commutateurs optiques ou photomicrocapteur, sont des paires émetteur/détecteur infrarouge contenues dans un boîtier unique compact conçu pour détecter la présence ou l’absence d’objets.

Les principaux acteurs du marché mondial des photo-interrupteurs sont Sharp, Omron, Rohm Semiconductor, etc. Les 3 principaux acteurs occupent environ 40 % des parts du marché mondial. Le Japon et l’Amérique du Nord sont les principaux marchés, ils occupent environ 55% du marché mondial. Le type transmissif est le type principal, avec une part d’environ 75 %. L’électronique grand public est la principale application, qui détient une part d’environ 30 %.

Par types de marché est divisé en

Type transmissif

Type réfléchissant

Par applications, le marché est divisé en

Équipement industriel

Matériel de bureau

Appareils ménagers

Électronique grand public

Les autres

Analyse régionale :

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie et autres), Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Amérique centrale et du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud ) ), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie et reste de l’Europe), Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Égypte, Afrique du Sud et autres)

