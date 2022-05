Types de marché, aperçu , taille, part, croissance, stratégie d’approvisionnement, portée, demande et prévisions jusqu’en 2027

Market Research Future (MRFR) a étudié l’impact de la pandémie de corona sur le marché des systèmes de contrôle industriel (ICS) 2020. Selon l’analyse MRFR, le marché de la sécurité ICS peut augmenter à un TCAC de 6.81% au cours de la période d’examen 2018 à 2023. L’industrie de la sécurité des systèmes de contrôle industriels peut générer des revenus substantiels à la fin de la période d’évaluation.

Les systèmes de contrôle industriels constituent la base de l’infrastructure et du fonctionnement industriels. Le système de contrôle industriel bénéficie de l’utilisation de ces systèmes logiciels et matériels dans le contrôle des opérations industrielles. Alors que les industries de différents secteurs se préparent à la croissance, le marché ICS est également prêt pour la croissance dans la période des prévisions du marché Systèmes de contrôle industriels.

Outre la croissance et le progrès industriels, la possibilité de cybermenaces contre l’infrastructure industrielle est également un moteur considérable de la croissance du secteur. Étant donné que les contrôles industriels sont vulnérables aux pannes et aux cyberattaques, les principaux acteurs investissent dans la réduction de la marge d’erreur. Certains développements soutiennent le renforcement des solutions ICS afin que les industries fonctionnent bien. Avec le déploiement de l’ICS dans les industries à grande échelle, il est nécessaire d’améliorer les systèmes de contrôle industriels à l’aide de la technologie. Les grandes entreprises du marché tentent de créer des ICS avancés pour les industries. Au fur et à mesure que les normes industrielles augmentent sur différents marchés nationaux, les contrôles industriels sont définis pour une progression et un déploiement accrus.

Quel segment offrira le plus de chances pour l’analyse de la croissance des systèmes de contrôle industriels jusqu’en 2027?

L’industrie mondiale segmentée en Taille du marché Systèmes de contrôle industriels, type, composant, tension, application et région. Par type, le segment est ensuite classé dans les prévisions du marché des systèmes de contrôle industriel montés sur patins et mobiles 2027. Par composant, le segment est ensuite classé en appareillage de commutation, barre de bus, systèmes CVC, transformateur, entraînements de fréquence, systèmes de surveillance et de contrôle et autres. Par tension, le segment, est en outre classé dans le marché des systèmes de contrôle industriels basse tension et moyenne tension . Le marché des systèmes de contrôle industriels est utilisé dans diverses industries telles que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, le transport et les services publics d’électricité.

Quels sont les principaux acteurs du marché qui sont considérés pour la plus grande part de marché des systèmes de contrôle industriel ?

MRFR a identifié certains acteurs réputés du marché des systèmes de contrôle industriels dans le monde entier, Ils sont; Cisco Systems, Inc., Schneider Electric, Check Point Software Technologies Ltd., Siemens AG, Honeywelll International Inc., General Electric, Fortinet, Inc., ABB, BAE Systems, Belden Inc. et Rockwell Automation, Inc. entre autres.

Le marché du système de contrôle industriel se divise en différents segments industriels en fonction de nombreux critères. Le Système de contrôle industriel L’analyse de marché basée sur les segments industriels est nécessaire pour avoir une bonne vue de l’industrie et de sa distribution. Les principaux segments industriels du marché des systèmes de contrôle industriels sont basés sur les systèmes de contrôle, les composants et les applications. Sur la base des systèmes de contrôle, la part de marché se divise en hybride, DCS et SCADA. D’autre part, le marché des systèmes de contrôle industriels se divise en l’industrie automobile, l’industrie de la production d’énergie électrique et l’industrie du traitement des déchets et des eaux usées en fonction des applications. De plus, sur la base des composants, la part de marché du système de contrôle industriel se divise en systèmes de communication SCADA, unité terminale distante (RTU), contrôleur logique programmable (PLC), etc.

Marché des systèmes de contrôle industriel par géographie

Asie-Pacifique

L’Europe

Amérique du Nord

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Amérique latine

Analyse régionale

Le marché du système de contrôle industriel se divise en différents marchés régionaux en fonction des revenus et de l’application. Les principaux marchés régionaux pour le marché des systèmes de contrôle industriel sont l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le principal marché régional du secteur en Amérique du Nord a la plus grande part des revenus et des acteurs importants. La nécessité d’un processus d’automatisation fiable, rapide et sûr fait de la région un puits d’opportunités. Le principal marché est suivi par la région Asie-Pacifique, puis par la région européenne.

