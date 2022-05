Le projet d’affaires de voyages en ligne atteindra 2214,70 milliards de dollars d’ici 2030 | Analyse de la croissance, tendances et prévisions de l’industrie

Aperçu

Le marché des voyages en ligne devrait croître de 2214,70 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 11,8% au cours de la période de prévision. Le marché mondial du voyage en ligne est stimulé par l’utilisation croissante de la technologie dans l’industrie du voyage et la pénétration croissante d’Internet. Ces facteurs ont contribué à façonner le marché du voyage en ligne et devraient stimuler la croissance. Les entreprises du marché du voyage en ligne pourraient également être confrontées à des défis tels que l’absence d’un système centralisé et le nombre croissant de fraudes en ligne et d’escroqueries de voyage. Les détails couverts dans le rapport Online Travel Business couvrent tous les aspects de l’industrie. Les analystes du marché du voyage en ligne ont également partagé les projections de croissance dans le rapport et ont suggéré aux acteurs du marché du voyage en ligne de planifier des stratégies de croissance en conséquence.

Segmentation du marché

Le marché mondial du voyage en ligne a été segmenté en fonction du type de plate-forme, de la réservation et du type de service. Sur la base de la plate-forme, le marché des voyages en ligne est segmenté en fonction de la plate-forme de bureau et de la plate-forme mobile / tablettes. En outre, le marché sur la base de la réservation, est segmenté en facilitateurs directs et agences en ligne. Le marché mondial des voyages en ligne est également couvert en fonction du segment de type de service qui est divisé en hébergement (hôtels et maison d’hôtes / dortoir), transport (voyage en avion, voyage en train, voyage en bus et autres) et forfaits vacances (dans le pays et à l’extérieur du pays).

Des facteurs tels que la demande croissante de solutions CRM et l’adoption de la numérisation et de l’automatisation et l’intégration transparente de tous les besoins de voyage dans une plate-forme unique soutiennent la croissance du marché du voyage en ligne. La performance du marché du voyage en ligne a également été étudiée au cours des dernières années et des années en cours. En outre, le rapport sur le marché du voyage en ligne fournit une analyse de ces segments. L’analyse segmentaire du marché du voyage en ligne fournie dans le rapport offre des détails majeurs sur les performances et l’avenir du marché du voyage en ligne.

Aperçu régional

Les entreprises du marché du voyage en ligne sont réparties dans le monde entier. Le rapport sur le marché du voyage en ligne fournit des informations majeures sur les marchés régionaux d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique (APAC) et du reste du monde. Le marché nord-américain du voyage en ligne compte de nombreuses entreprises aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’Europe a des entreprises sur le marché du voyage en ligne en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Une analyse détaillée du marché du voyage en ligne en Inde, en Chine et au Japon dans la région Asie-Pacifique est également présentée dans le rapport. Le marché du voyage en ligne du Moyen-Orient, de l’Afrique et d’autres régions a également été étudié par des analystes. L’analyse régionale du marché du voyage en ligne peut être trouvée dans le rapport d’étude de marché.

Nouvelles de l’industrie

Traveloka, la plus grande application de voyage en ligne en Asie du Sud-Est, a déclaré qu’elle prévoyait d’être rendue publique tôt lundi. Il a évalué une fusion avec SPAC comme alternative potentielle à la cotation d’actions. La fusion ultérieure avec l’entreprise cible, souvent un débutant dans un domaine très fréquenté, offre un chemin plus rapide et rentable vers le marché qu’une introduction en bourse typique.

Paysage concurrentiel

Le marché du voyage en ligne est soutenu par le nombre croissant d’acteurs du marché qui se sont transformés en agrégateurs. La croissance démographique dans le monde entier et la demande croissante de services et de produits basés sur le marché du voyage en ligne soutiennent également la croissance du marché. Cependant, la croissance du marché du voyage en ligne peut être affectée en raison de la faible marge sur les offres de voyage en raison de la rivalité croissante du marché. Le rapport couvre tous ces détails qui aideront les entreprises du marché du voyage en ligne à renforcer leur plan d’affaires et à améliorer leur portefeuille de produits. Le rapport d’étude de marché du voyage en ligne fournit également des profils d’entreprise de grandes entreprises. Le profil d’entreprise des organisations opérant sur le marché du voyage en ligne discute des stratégies, des plans de croissance, de la taille, des revenus et des détails des fusions et acquisitions des principales entreprises du marché du voyage en ligne. Les nouveaux entrants et les acteurs établis peuvent planifier leurs stratégies en fonction des données fournies dans le rapport d’étude de marché du voyage en ligne.

Rapport d’étude de marché sur les voyages en ligne: Information par technologie (effet Hall, magnéto résistif, réluctance variable), par application (automobile, industrie, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

