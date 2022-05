L’industrie de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement devrait croître à 17. CAGR de 21% de 20à 30 | Part, prévisions de l’industrie et impact de la COVID

Aperçu

Le marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement connaît une croissance rapide. La durabilité dans les chaînes d’approvisionnement offre des avantages significatifs, s’adaptant pour soutenir la durabilité et protéger la planète. Avec les récentes crises provoquées par le covid, la chaîne d’approvisionnement a attiré beaucoup d’attention en raison de la perturbation des approvisionnements en biens de consommation, en particulier les produits de soins personnels et les équipements de protection individuelle.

Avec la demande croissante pour le maintien de chaînes d’approvisionnement durables, le marché devrait connaître une augmentation significative des revenus. Selon Market Research Future (MRFR), la taille du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement devrait enregistrer 16,82 milliards USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,21% au cours de la période de prévision de 2020 à 2030.

En outre, l’augmentation du marché de la vente au détail et l’attention croissante portée aux besoins de satisfaction des clients et à l’adoption de technologies sont des tendances majeures de l’industrie de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement . Les progrès des capacités analytiques et l’intégration de la chaîne d’approvisionnement avec l’intelligence artificielle offrent des avantages, tels que la réduction des fluctuations des coûts et l’amélioration des activités d’approvisionnement et de logistique.

En outre, l’adoption croissante des plates-formes IoT qui aident les organisations à améliorer leurs opérations commerciales augmente la taille du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. Avec l’adoption croissante de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement dans le nombre croissant de BFSI et d’entreprises informatiques et de télécommunications, le marché a des perspectives positives dans les années à venir. De même, les mises à niveau de l’intelligence de la chaîne d’approvisionnement et de la technologie de gestion des interventions d’urgence favorisent la croissance du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement.

D’autre part, l’espace numérique connecté et les données collectées avec lui et les problèmes de confidentialité des données associés aux déploiements de cloud public sont des facteurs majeurs qui devraient entraver la croissance du marché. En outre, les contraintes monétaires parmi les entreprises peuvent freiner la croissance du marché.

Synopsis du marché

La disponibilité de divers logiciels d’analyse de la chaîne d’approvisionnement avec de multiples fonctionnalités peut stimuler le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement 2020. Market Research future (MRFR), dans son dernier « Marché mondial du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement », énonce différents facteurs qui peuvent avoir un impact sur la croissance du marché. Le marché mondial de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement peut augmenter à un TCAC de 13,7% au cours de la période de prévision (2017 à 2023). D’ici 2023, le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement pourra atteindre 8 890,4 millions de dollars. L’augmentation de la génération de données par les entreprises peut accroître la sensibilisation des consommateurs et donc bénéficier au marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. Plusieurs industriels et experts affirment que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les solutions d’analyse de la chaîne d’approvisionnement pourrait aboutir à une stratégie de croissance efficace capable de prédire tous les résultats possibles, offrant ainsi un plan d’action robuste pour remettre les stocks. L’intégration peut ajouter un avantage concurrentiel à de nombreux concessionnaires d’analyse de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, l’augmentation des cas de violation de données dans les déploiements de la vie privée et du cloud public et ses contraintes monétaires peuvent freiner la croissance du marché.

Segment de marché

L’étude de marché mondiale de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement est basée sur le service, la verticale de l’industrie, le déploiement, la solution et le service.

Les segments du marché basés sur les services sont le support, l’intégration et le déploiement, la maintenance et le conseil. Les segments du marché basés sur les solutions sont la planification des ventes et des opérations, la planification et l’approvisionnement de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du transport et de la logistique, l’analyse de la fabrication et les outils de visualisation et de reporting. Le segment de la planification des ventes et des opérations peut dominer le marché. On s’attend à ce qu’il continue d’être à l’avant-garde tout au long de la période de prévision.

Les segments du marché basés sur le déploiement sont le déploiement dans le cloud et le déploiement sur site . Le segment des modèles de déploiement peut gagner des enjeux élevés en raison d’une meilleure sécurité et d’une meilleure tarification. En cas de déploiement sur site, sa grande fiabilité est prise en compte pour différentes solutions. En outre, la meilleure adéquation et la meilleure tarification du modèle cloud qui aident l’analyse à prévoir la demande pour l’avenir peuvent soutenir l’expansion du marché.

Les segments verticaux de l’industrie du marché sont les soins de santé, la vente au détail, l’automobile et les transports, la fabrication, l’aérospatiale et la défense, etc.

Acteurs clés

MRFR a dressé le profil des acteurs réputés du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. Ils le sont; MicroStrategy, Inc., IBM Corporation, Tableau Software, Inc., Oracle Corporation, Accenture PLC, SAP SE, SAS Institute Inc., Genpact, JDA Software Group, Inc et Manhattan Associates Inc. Les principaux acteurs innovent et investissent dans des entreprises de R&D pour bénéficier d’un portefeuille de produits abordables. Récemment, des fusions et acquisitions entre ces acteurs majeurs ont été signalées qui contribueront à l’expansion du marché. Les stratégies adoptées par ces organisations sont détaillées dans le rapport.

Analyse régionale

Le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord devrait obtenir la plus grande part du marché mondial. La forte présence d’acteurs réputés, tels qu’IBM Corporation, Oracle Corporation et SAS Institute, peut expliquer l’essor du marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement dans la région. En Amérique du Nord, les États-Unis représentaient la part la plus élevée du marché régional. Cela est dû à la présence de solutions avancées d’analyse de la chaîne d’approvisionnement. L’Europe peut s’assurer la deuxième plus grande part du marché mondial. Les services mobiles à forte adoption peuvent renforcer le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement dans l’UE. En Asie-Pacifique, le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement devrait enregistrer un TCAC élevé d’environ 16,4% au cours de la période considérée. L’adoption des dernières technologies qui permettent un accès facile au réseau de transport distribué peut stimuler la croissance du marché de l’APAC. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement peut atteindre une croissance considérable du marché en raison de l’augmentation du nombre d’acteurs cruciaux se concentrant sur l’investissement dans la diversification des solutions d’analyse de la chaîne d’approvisionnement.

Rapport d’étude de marché Analyse de la chaîne d’approvisionnement: Information par technologie (effet Hall, magnétorésistif, réluctance variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

