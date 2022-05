Premier rapport de recherche sur le marché du cryptage de base de données, opportunités commerciales, paysage concurrentiel et analyse de l’industrie d’ici 2027

Vue d’ensemble du marché du chiffrement de base de données

Dans son rapport de recherche, Market Research Future (MRFR), souligne que le marché mondial du cryptage de base de données 2020 est sur le point de croître de manière exponentielle au cours de la période d’examen, garantissant une évaluation substantielle du marché et un TCAC sain au cours de la période d’examen.

Pilotes et contraintes de chiffrement de base de données

Le chiffrement des bases de données a pris de l’importance et la demande est devenue une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises commerciales en tant que confidentialité et sécurité. Le chiffrement des bases de données est essentiel pour garantir l’intégrité des informations de la base de données et est largement adopté. L’augmentation d’un certain nombre de violations de la base de données publique stimule la croissance du marché mondial du cryptage des bases de données. L’évolutivité accrue, la facilité de mise en œuvre et la polyvalence des solutions de chiffrement de base de données stimulent la croissance de la demande de chiffrement de base de données. L’adoption croissante de logiciels basés sur le cloud dans différents secteurs a augmenté l’utilisation de solutions de cryptage pour le logiciel. L’augmentation de l’établissement d’entreprises de sécurité dans la base de données et les services offerts stimulent la croissance du marché.

De plus, la disponibilité croissante de ces services a eu un effet très positif sur le développement des affaires. En outre, l’adoption accrue du BYOD, de la mobilité et des services cloud devrait stimuler la croissance du marché mondial du chiffrement des bases de données au cours de la période de prévision. La numérisation et l’externalisation croissantes des bases de données exigent de plus en plus de meilleures solutions de sécurité des bases de données qui ont accéléré l’acceptation des solutions de cryptage des bases de données. Le coût élevé et la difficulté associés à la mise en œuvre de solutions de chiffrement de base de données limitent toutefois la croissance de la demande de chiffrement de base de données. Le manque de connaissance des solutions de cryptage de base de données peut être considéré comme un autre facteur qui entrave la croissance du marché mondial du cryptage des bases de données. Cependant, à mesure que la sensibilisation augmente progressivement, le marché est inondé d’opportunités et les progrès de la technologie informatique devraient entraîner la fourniture d’un service de cryptage de base de données très efficace.

Demande d’échantillon de https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1801 report@

Les principaux acteurs du marché du cryptage de base de données comprennent:

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial tel que prévu par MRFR sont PKWARE, Inc. (États-Unis), Trend Micro Inc. (Japon), Microsoft Corporation (États-Unis), Symantec Corporation (États-Unis), Sophos Ltd. (États-Unis), Check Point Software Technologies Ltd. (Israël), IBM Corporation (États-Unis), SAS Institute Inc. (États-Unis), Intel (États-Unis), Win Magic Inc. (Canada) et EMC Corporation (États-Unis) Analyse segmentaire

Le marché mondial du cryptage de base de données est segmenté en fonction du déploiement, du type de cryptage, de la verticale et de la région.

Sur la base du type de cryptage, le marché mondial du cryptage de base de données est segmenté en colonnes, transparent, système de fichiers et autres.

Sur la base du déploiement, le marché mondial du chiffrement de base de données est divisé en on-cloud et on-premise.

Par vertical, le marché mondial de l’automatisation des bases de données est divisé en fabrication, informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, vente au détail, soins de santé, aérospatiale et défense, etc.

Analyse régionale

L’analyse régionale des affaires mondiales a été menée dans quatre grandes régions, dont l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde.

Acheter now@ https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=1801

Par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Analyse Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

Conducteurs et contraintes

Le marché du cryptage de base de données est stimulé par de nombreux facteurs tels que l’augmentation des IDE de construction dans la région Asie-Pacifique, ainsi que les réformes politiques et les politiques qui les soutiennent. Les gouvernements de toutes les régions sont observés, leur secteur de la construction soutenu et créé. Les économies émergentes sont celles qui mettent en place diverses réformes et réglementations notamment pour alimenter leur croissance des infrastructures et le marché immobilier. Une telle expansion devrait augmenter la croissance du marché des échafaudages. Le marché du cryptage de base de données a des contraintes telles que la fluctuation des prix des matières premières et le ralentissement de la croissance économique, qui entravent le développement du marché.

Lire more@ https://www.marketresearchfuture.com/reports/database-encryption-market-1801

Table des matières:

1 SOMMAIRE

1.1 MARCHÉ MONDIAL DU CRYPTAGE DE BASE DE DONNÉES , PAR COMPOSANT

1.2 MARCHÉ MONDIAL DU CRYPTAGE DE BASE DE DONNÉES , PAR TAILLE D’ORGANISATION

1.3 MARCHÉ MONDIAL DU CHIFFREMENT DE BASE DE DONNÉES , PAR DÉPLOIEMENT

1.4 MARCHÉ MONDIAL DU CRYPTAGE DES BASES DE DONNÉES , PAR UTILISATEURS FINAUX

1.5 MARCHÉ MONDIAL DU CRYPTAGE DE BASE DE DONNÉES , PAR RÉGION

2 INTRODUCTIONS SUR LE MARCHÉ

2.1 DÉFINITION

2.2 PORTÉE DE L’ÉTUDE

2.3 OBJECTIF DE RECHERCHE

2.4 STRUCTURE DU MARCHÉ

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3.1 PROCESSUS DE RECHERCHE

3.2 RECHERCHE PRIMAIRE

3.3 RECHERCHE SECONDAIRE

3.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

3.5 MODÈLE DE PRÉVISION

3.6 LISTE DES HYPOTHÈSES

4 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Continué…