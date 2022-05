Prévisions du marché des câbles de transmission d’énergie, analyse des concurrents et portée de l’industrie jusqu’en 2030

Le marché des câbles de transmission d’énergie devrait enregistrer une forte croissance d’environ 6,5 % CAGR au cours des six prochaines années. Ces informations ont été recueillies dans la dernière étude menée par Market Research Future. Les six années indiquées période de prévision, qui est 2022-2030.

Principaux facteurs d’impact

L’étude a révélé que les tendances du marché mondial des câbles de transmission d’énergie sont prêtes à connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, soutenant l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables dans le monde au cours des dernières années. Les demandes croissantes de transmission d’énergie vers les installations offshore, telles que la connectivité du réseau conventionnel aux installations éoliennes offshore, la connectivité aux îles et la transmission d’énergie vers les installations pétrolières et gazières offshore, sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des câbles de transmission d’énergie.

Dans le même temps, davantage de facteurs tels que la demande croissante de câbles de transmission souterrains, principalement dans les économies urbanisées telles que les États-Unis et l’Australie, se sont concentrés sur la réduction des pertes de transmission et de distribution et devraient alimenter la croissance du marché mondial des câbles de transmission d’énergie au cours de la période de prévision. .

En outre, le besoin d’un approvisionnement durable en électricité dans plusieurs pays industrialisés influence également l’escalade du marché des câbles de transmission d’énergie. En outre, la hausse des investissements pour lancer un réseau durable ainsi que les améliorations apportées à l’intégration de l’intégration au réseau des systèmes renouvelables, ainsi que la vaste existence de systèmes d’alimentation distribués, stimulent fortement la croissance du marché des pylônes et des câbles de transmission d’énergie.

Le MRFR constate également que plusieurs acteurs géants se concentrent activement sur le développement de nouvelles conceptions efficaces de systèmes de câbles. Cela devrait avoir un impact positif sur l’expansion globale du marché mondial des câbles de transmission d’énergie au cours de la période de prévision. Dans le cas présent, en mai 2016, Prysmian Group, un fournisseur de premier plan de solutions innovantes pour les réseaux électriques, a publié un article sur son développement et ses tests réussis d’un nouveau MI-PPL de 7 000 kV, ainsi que de systèmes de câbles extrudés de 600 kV. Ceux-ci ont été spécialement conçus pour les applications à courant continu haute tension.

Principaux acteurs du marché

Selon le rapport, les principaux acteurs des fabricants mondiaux de câbles de transmission de puissance sont répertoriés comme Southwire Co. LLC, General Cable Technologies Corp., KEC International Ltd., Zhejiang Shengda Steel Tower Co. Ltd., Prysmian SpA, Kalpataru Power Transmission Ltd. , Nexans SA, Nanjing Daji Iron Tower Manufacturing Co. Ltd., Shandong DingChang Tower Co. Ltd. et Sumitomo Electric Industries Ltd.

Segmentation du marché : Câbles de transmission de puissance

L’analyse segmentaire au niveau global de la protection des câbles de transport d’énergie est effectuée pour les segments d’installation, par tension et par utilisateurs.

Selon le segment d’installation, le marché a inclus aérien, souterrain et sous-marin.

Selon le segment de tension, le marché a inclus haute et moyenne.

Selon le segment d’utilisateurs, le marché a inclus des services publics et industriels.

Analyse régionale

Le marché de la transmission de puissance, au niveau régional, a été étudié pour les régions des Amériques, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe et du Reste du Monde.

Parmi ceux-ci, l’Asie-Pacifique a enregistré la plus grande part du marché des câbles de transmission d’énergie et devrait désormais conserver sa majorité d’ici 2022. La plus forte croissance du marché pourrait être observée dans les pays de la Chine et de l’Inde. Ce sont les principaux moteurs de la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

La région nord-américaine était auparavant le deuxième plus grand marché des câbles de transmission d’énergie en 2014. On peut constater que la croissance du marché à l’heure actuelle s’accélère. Cela est attribué à l’attention croissante portée aux énergies renouvelables comme source de production d’électricité, principalement aux États-Unis, où l’on observe une expansion constante de l’utilisation de la technologie du courant continu haute tension (HVDC) et des supraconducteurs.

À l’heure actuelle, des investissements massifs dans les infrastructures de transmission d’électricité par l’Arabie saoudite et d’autres pays avaient créé une forte attente pour stimuler le marché au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est étudié pour être le deuxième marché à croissance rapide pour les câbles de transmission dans les années à venir.

