Les prévisions du marché de la Business Intelligence devraient croître avec un TCAC sain au cours de la période de prévision 2020-2030

Aperçu du marché

Selon les données collectées valides, le marché de la Business Intelligence devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,1% au cours de la période de prévision. Il avait une valeur marchande de 16,3 milliards USD en 2020. Cette valeur de marché est susceptible d’augmenter jusqu’à 73,57 milliards USD en 2030. En raison de son utilité croissante à l’échelle mondiale, il est également sujet à une augmentation accrue dans les années à venir.

L’augmentation de la population de jour en jour a contribué au démarrage de diverses entreprises et startups au niveau mondial. La concurrence s’est intensifiée au fil des ans. Par conséquent, diverses entreprises utilisent des outils de Business Intelligence Market pour améliorer leurs stratégies. Il est connu pour créer des opportunités commerciales importantes en enquêtant et en poursuivant efficacement les informations. Les technologies respectives sont utilisées pour prédire les opérations commerciales. En outre, il aide également dans l’exploration de données, l’exploration de texte, l’analyse comparative pour créer de nouvelles stratégies qui aideront à improviser l’entreprise dans son ensemble.

En outre, ces outils aident les entreprises à fournir des informations sur les nouvelles tendances et demandes des marchés. De nombreuses entreprises réputées utilisent ces outils commerciaux habilitants pour améliorer leurs activités. Bien que le manque d’expérience et de professionnels qualifiés pour mener à bien ces processus et la difficulté à exécuter ou à mettre en scène les informations commerciales puissent être considérés comme des contraintes majeures entravant son taux de croissance.

Segmentation du marché

Selon les dernières statistiques, le marché mondial de la Business Intelligence est segmenté en fonction du type de composant, du type de service, du type de technologie, du type d’industrie et du type de déploiement.

Type de composant

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial est divisé en matériel et logiciel.

Service Type

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial respectif est divisé en services hébergés et gérés.

Type de technologie

Le marché mondial respectif est divisé en Cloud BI, Social BI et Mobile BI en fonction de ce type de segmentation.

Type d’industrie

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial respectif est divisé en éducation, banque, fabrication, télécommunications, informatique et vente au détail. Il est à noter que la catégorie des TI augmente au cours des années prévues.

Type de déploiement

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial respectif est divisé en sur site et sur le cloud.

Analyse régionale

Il est à noter qu’à la suite des statistiques collectées, le marché mondial de la Business Intelligence a ses utilisateurs du monde entier.

Par conséquent, géographiquement, le brassard respectif est réparti dans les régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. La région Asie-Pacifique est connue pour se développer considérablement dans les années à venir et détient la plus forte valeur de croissance du marché. En raison des investissements élevés dans les outils de BI en Amérique du Nord, le marché respectif connaît une croissance rapide. Le TCAC prévu est de 9,5 % au cours des années prévues. Les régions d’Afrique et du Moyen-Orient seront soumises à un taux de croissance modéré du marché.

Nouvelles de l’industrie

En raison de sa grande utilité, de nombreuses industries et entreprises utilisent les outils du marché de la Business Intelligence pour garder une longueur d’avance sur la concurrence. Il a encouragé les experts et les entreprises concernés à initier de nouveaux développements. Certaines des nouvelles connexes de l’industrie sont mentionnées ci-dessous.

En juin 2020, Microsoft Corporation, ainsi que SAS Institute Inc., s’associeraient pour accélérer la croissance de SAS Analytics et du cloud Microsoft Azure.

En octobre 2019, SAP SE aurait annoncé le processus d’amélioration des technologies liées à sa plate-forme commerciale, notamment SAP HANA, Cloud, SAP Analytics Cloud et SAP Data Warehouse Cloud Solution. De plus, la nouvelle version 4.3 prendra en charge les solutions sur site en intégrant le système cloud d’analyse SAP.

