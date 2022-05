Prévisions du marché du Wi-Fi en tant que service Perspectives futures, revenus du marché et prévisions des menaces d’ici 2030

Aperçu du marché

En examinant les derniers rapports, le marché mondial du Wi-Fi en tant que service devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38% au cours de la période prévue entre 2016 et 2022. Alors qu’en 2016, la valeur marchande était d’environ 1 milliard DE DOLLARS et devrait atteindre 5 milliards de dollars d’ici la fin de 2022.

Le système Wi-Fi est un système de gestion entièrement basé sur le cloud. Il a gagné en popularité à travers le monde car il permet une connectivité fluide en utilisant des ondes radio. Les gens utilisent des routeurs sans fil et d’autres gadgets technologiques connexes pour utiliser les services fournis. Internet est utilisé via ces réseaux Wi-Fi. Il est d’une grande utilité dans divers secteurs du monde, de l’éducation à l’informatique et aux logiciels, en passant par les soins de santé, etc. Les utilisateurs ont la liberté de connecter plusieurs appareils avec elle.

Les principaux moteurs du marché sont la possession à faible coût, les dépenses en capital, la fixation facile des problèmes de dépannage et la connectivité fluide. En dehors de cela, de nombreuses petites et moyennes entreprises utilisent généreusement ces services. En plus de cela, les facteurs qui entravent son taux de croissance sont le manque de sécurité des données et les problèmes de connectivité au cloud.

Segmentation du marché

Selon les dernières données collectées, le marché mondial du Wi-Fi en tant que service est précisément divisé en divers segments qui incluent le type d’industrie, le type de service, le type d’emplacement, le type de matériel et le type de taille organisationnelle. Ils sont énumérés ci-dessous en détail.

Type d’industrie

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial est divisé en soins de santé, éducation, vente au détail de fabrication et autres.

Service Type

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial respectif est divisé en point d’accès et support Cloud, planification et conception du réseau et, enfin, maintenance.

Type d’emplacement

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial respectif est divisé en extérieur, intérieur et autres emplacements.

Type de matériel

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial respectif est divisé en contrôleur LAN sans fil, passerelle, point d’accès sans fil et antenne.

Type de taille d’organisation

Sur la base de ce type de segmentation, le marché mondial respectif est divisé en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises.

Il est important de noter que toutes ces segmentations connaîtront une croissance équilatérale à élevée au cours de la période prévue. Cela est dû au grand nombre d’utilisateurs. De nombreux gouvernements fournissent également un soutien aux pays respectifs pour améliorer la qualité et la délivrance du marché mondial du Wi-Fi en tant que service.

Analyse régionale

À la suite des rapports collectés, les données montrent que le marché mondial du Wi-Fi en tant que service a des utilisateurs apparentés étendus à travers les continents. Par conséquent, en termes géographiques, le marché est réparti sur l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine.

Il convient de noter que, bien qu’une croissance modérée soit attendue dans les autres régions, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial respectif au cours des années prévues. L’une des principales raisons derrière cela est le grand nombre d’investisseurs et d’utilisateurs potentiels dans cette région.

Les principaux acteurs de diverses régions comprennent Huawei Technologies Co., Arista Networks, Cisco Systems, Fujitsu, Extreme Networks, Telstra Corporation, Commscope, Singtel, Zebra Technologies Corporation, Ruckus Wireless et bien d’autres.

Nouvelles de l’industrie

En raison de la demande croissante et de l’utilité du marché mondial du Wi-Fi en tant que service, il existe de nombreux acteurs clés à travers le monde. Par conséquent, la plupart d’entre eux travaillent beaucoup à l’amélioration des services respectifs. Cela aidera, à son tour, à augmenter la satisfaction de la clientèle. Certains des développements notables ont été mentionnés ci-dessous.

En novembre 2018, une société informatique gérée dans le cloud nommée Cisco Meraki et la filiale de Cisco Systems se seraient associées à une société de distribution multinationale basée aux États-Unis nommée Tech Data. Ce partenariat vise à distribuer les produits Cisco Meraki Go Wi-Fi en Europe et à travers l’Europe.

En février 2019, Rukus Networks, qui fait partie d’ARRIS, aurait lancé un commutateur IUCX 7850. Il aidera la prochaine décennie de solutions de mise en réseau d’entreprise et réduira le coût total de possession.

