Rapport sur le marché des caméras pour véhicules – Dans le monde entier | Taille de l’industrie 2022, part, perspectives, croissance régionale, principaux fournisseurs, scénario de développement et prévisions d’ici 2030

Les caméras de véhicule étaient autrefois trop coûteuses pour être avantageuses pour les propriétaires de voitures, mais de nos jours, elles sont devenues une ressource précieuse pour tout véhicule. Les caméras du véhicule facilitent l’enregistrement vidéo en temps réel et capturent des images à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture. Les caméras du véhicule, associées à d’autres technologies ADAS, contribuent à rendre la conduite plus sûre et plus efficace. Market Research Future (MRFR) a récemment publié un rapport de recherche approfondi sur le marché mondial des caméras pour véhicules, basé sur une analyse méticuleuse des facteurs pertinents pouvant avoir un impact sur le marché au cours de la période de prévision 2020-2027. MRFR a prévu un TCAC de 10 % sur le marché au cours de la période de prévision.

L’utilisation de caméras de véhicule a considérablement augmenté au fil des ans, car elles offrent un niveau de sécurité supplémentaire. Ils aident à détecter les piétons et autres usagers de la route vulnérables et à atténuer les effets dans les environnements routiers complexes. Les progrès technologiques des caméras de véhicule ainsi qu’une réduction des prix ont accru leur adoption par les utilisateurs finaux, ce qui a stimulé la croissance du marché.

Les caméras du véhicule surveillent et enregistrent des images à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, ce qui peut servir de preuve en cas de responsabilité, de réclamations d’assurance et de ramifications juridiques en cas d’accidents de la route, de vols ou même en cas de rapports déposés contre des voitures commerciales par des passagers.

Les caméras de véhicule sont très utiles pour les organisations de transport qui ont des applications de haute sécurité ou qui ont besoin de contrôler en temps réel les chargements ou les voyageurs de haute estime. Les caméras de véhicule sont devenues une nécessité dans l’industrie du transport. Les caméras GPS aident l’administrateur de la flotte à garder un œil sur la localisation des véhicules et à réduire les risques d’accidents et d’autres incidents indésirables.

L’introduction de réglementations strictes en matière de sécurité routière, combinée à une attention accrue portée à la sécurité des piétons dans plusieurs pays, a encore accru l’adoption des caméras pour véhicules.

Segmentation

Le marché mondial des caméras pour véhicules a été segmenté en fonction du type de véhicule, du type de caméra, de la technologie et de l’utilisation finale .

Par type de véhicule, le marché des caméras pour véhicules a été segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Par type de caméra, le marché des caméras pour véhicules a été segmenté en vue avant, vue arrière et caméra intérieure.

Par technologie, la taille du marché des caméras pour véhicules a été segmentée en enregistrement de vision nocturne, capteur d’accident, GPS intégré et autres.

Par utilisation finale, le marché des caméras pour véhicules a été segmenté en véhicules de transport, véhicules gouvernementaux et de défense, véhicules privés et autres. L’autre segment comprend les véhicules de secours, de soins de santé et de sport.

Analyse régionale

Au niveau régional, le marché des caméras pour véhicules a été segmenté en Amérique du Nord, dans le reste du monde (RoW), en Europe et en Asie-Pacifique (APAC ).

L’Amérique du Nord est le premier marché des caméras pour véhicules. diverses compagnies d’assurance ont lancé des programmes tels que des programmes incitatifs pour les caméras embarquées dans les économies développées de la région, comme les États-Unis et le Canada, ce qui a augmenté l’adoption des caméras pour véhicules dans la région. De plus, les règles de sécurité strictes édictées par les gouvernements de la région ont incité l’installation de caméras dans les véhicules. Les nouveaux programmes d’évaluation des voitures ont également influencé la croissance du marché.

Le marché des caméras pour véhicules APAC devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision. L’augmentation du taux d’incidence des accidents de la route et du stationnement ainsi que l’augmentation des fausses réclamations ont propulsé le besoin de caméras pour véhicules. L’évolution des réglementations en matière de sécurité routière dans les pays en développement de la région a également contribué à la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

Continental AG (Allemagne), GoPro Inc. (États-Unis), Transcend Information Inc. (Taïwan), Valeo (France), Autoliv Inc (Suède), Falcon Electronics LLC (Balkans), Qrontech Co. Ltd. (Corée du Sud), DCS Systems Ltd. (Royaume-Uni), Delphi Automotive PLC (Royaume-Uni), S.Will Industrial Ltd. (Chine) et Robert Bosch Gmbh (Allemagne) sont les principaux acteurs du marché des caméras pour véhicules .

Mises à jour de l’industrie

Juin 2020 – ZF Friedrichshafen AG, un fabricant allemand de pièces automobiles, a développé un objectif à double caméra spécialement conçu pour le marché des camions commerciaux. La double came est conçue pour répondre à diverses exigences réglementaires et est capable de reconnaître les panneaux de signalisation, d’aider au maintien de voie et de centrage et de détection d’objets et de piétons pour permettre un freinage d’urgence automatique.

Questions clés abordées par le rapport

Quelle était la taille historique du marché ?

Quelle segmentation (Produit/Capacité) est le moteur du marché ?

Quel sera le taux de croissance ?

Comment sont les acteurs clés de ce marché ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les principaux acteurs ?

